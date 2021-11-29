Структура памяти меняется с возрастом

По мере созревания мозг начинает иначе манипулировать сохранённой информацией.

У детей, подростков и взрослых память разная, и дело не только в том, что взрослые помнят больше. С возрастом мозг начинает иначе оперировать данными, которые хранятся в нём, и эти отличия можно увидеть, например, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), которая показывает, какие зоны мозга активны в данный момент.

Сотрудники Техасского университета в Остине, Университета Торонто и Университета Лойолы в Чикаго поставили эксперимент, в котором участвовали несколько десятков детей, подростков и взрослых, возрастной разброс среди них составлял от 7 до 30 лет. Их укладывали в фМРТ-сканер и показывали картинки с разными объектами. Эти объекты были в той или иной мере связаны друг с другом, но никогда не появлялись вместе на одной картинке. Участники эксперимента должны были сделать вывод, какие связи объединяют объекты, которые им показывают.

Чтобы понять, о чём идёт речь, представим детский сад, детей и их родителей. Допустим, что утром ребёнка в детский сад приводит некая молодая женщина, а забирает вечером некий молодой мужчина. Увидев по очереди двух взрослых вместе с одним ребёнком, мы заключаем, что они находятся в близких отношениях, что мы видели мужа и жену (или просто пару), и что они — мама и папа этого ребёнка. Мы делаем такой вывод несмотря на то, что перед нашими глазами не было всей семьи целиком и вместе. Мы сделали вывод в уме, сравнив в собственной памяти две картинки: ребёнок с женщиной и ребёнок с мужчиной.

В общем-то, и дети, и подростки, и взрослые в данном случае придут к одинаковому выводу, однако, как говорится в статье в Nature Human Behaviour, мозг здесь работает по-разному. У взрослых связь между объектами, никогда не виденными вместе, сохраняется как отдельная память . У детей контакты между участками мозга, которые помнят оба объекта, работают не так хорошо, как у взрослых. Поэтому у них остаётся как бы две ячейки памяти, которые друг о друге почти не знают, и на вопрос, как связаны два предмета, дети каждый раз вспоминают два кусочка информации и заново рассуждают в уме о том, какое отношение эти предметы имеют друг к другу.

У подростков автоматические умозаключения о связях между объектами происходят ещё тяжелее. Когда подростковый мозг видит последовательно два объекта, связанные через третий (то есть сначала мать с ребёнком, потом отца с ребёнком), то вторая информация (отец с ребёнком), подавляет первую — мозг не то чтобы забывает, что было раньше, но воспринимает то и другое как очень разную информацию. Чтобы в подростковом мозге отложилась память о том, что эти двое взрослых — родители ребёнка, их нужно показать ему вместе. То есть полагаться на умозрительные заключения не стоит, информация должна быть собрана воедино здесь и сейчас. Поэтому, по словам авторов работы, подростки больше стремятся получить новые впечатления из реального мира, нежели путешествовать по чертогам собственного разума.

мозг формируется не мгновенно, и ему приходится оперировать данными с помощью тех инструментов, которые у него есть в данный момент. Пока связи между центрами высших когнитивных процессов (например, между гиппокампом и префронтальной корой полушарий) ещё не полностью сформировались, он сравнивает поступающие сведения так, как может, либо с помощью повторяющихся умственных процедур, либо полагаясь на новые впечатления извне. Новые данные не только помогут лучше понять, как ведёт себя наша память в течение жизни, но и пригодятся в разработке более эффективных и дифференцированных учебных программ.