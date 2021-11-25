Акведук на тринадцатом холме

Археологи обнаружили элементы конструкции римского акведука неподалёку от армянского города.

Археологи Армении и Германии нашли фундаменты древнеримского акведука в Арташате (античной Артаксате) и смоделировали его возможные маршруты. Сообщение о находке опубликовано в журнале Archaologischer Anzeiger.

Район современного Арташата на Араратской равнине был заселён ещё с V–IV тысячелетий до нашей эры. В эпоху Урарту здесь существовало большое поселение. Сам Арташат, или, как его называли греки, Артаксата, был основан в 180–170-х годах до нашей эры, когда Великая Армения провозгласила свою независимость от империи Селевкидов.

В античности город находился в 10 километрах от места расположения современного Арташата и занимал площадь не менее 700 Га, а если учитывать его пригороды и некрополи, то и все 3000 Га. Систематические раскопки его руин начались в 1970-х годах. Были открыты жилые и общественные здания, водопровод, бани, мастерские и даже 10-километровая крепостная стена.

Нынешние раскопки ведутся в районе Нижнего города, на холме XIII - всего на освоенной жителями Артаксаты равнине 15 холмов. Раскопаны жилые дома II века до нашей эры – I века нашей эры. В этот период Великая Армения входила в сферу интересов двух соседних государств - Римской республики, а затем империи и Парфянского царства. С переменным успехом, то воюя, то замиряясь, Великая Армения существовала меж двух огней, и все это время Арташат оставался одним из её крупнейших городов и столицей в некоторые периоды.

Императору Траяну удалось включить Великую Армению в 114 году в состав римской провинции Армения. Укреплением захваченной Артаксаты занимался IV Скифский легион (Legio IIII Scythica) - ранее была обнаружена монументальная надпись с посвящением Траяну и упоминанием этого легиона. По мнению исследователей, именно легионеры начали строить акведук. Скорее всего, это произошло в 116–117 годах, непосредственно перед уходом римлян. Сохранилось множество эпиграфических данных об участии римской армии в возведении сложных инженерных сооружений.

Конструкции были обнаружены ещё в 2018 году с помощью геофизической съемки - непрерывный ряд подобных блоков, вкопанных через равные промежутки. В последние годы удалось проследить 460 метров сооружения: 200 - посредством археологических исследований, 200 - изучив снимки Google Earth и 60 - с помощью инфракрасной спектральной съёмки с дрона.

Во время недавних раскопок в одной из траншей археологи обнаружили каменную кладку и два монументальных прямоугольных блока на расстоянии 1,8 метров друг от друга. Оба были выполнены в технике opus caementicium, то есть из римского бетона. Ещё два похожих блока были открыты в другой траншее. Промежутки между опорами сделаны меньше, чем при строительстве стандартных акведуков, а сами блоки необычно заглублены. Археологи предполагают, что это было сделано римскими инженерами не случайно, а с учётом сейсмических особенностей Араратской равнины. Никаких следов наземного строительства обнаружено не было. Этот факт подтверждает предположение, что оно так и не продвинулось дальше установки фундаментов опор.

Определить направление акведука на данном этапе работ, по словам археологов, затруднительно. Однако всего в 1500 метрах к северо-востоку от руин акведука проходит старое русло реки Мецамор, а к северу и северо-востоку от города, не более чем в 30 километрах, расположены источники пресной воды. Эти данные, а также сведения о методах строительства акведуков в Древнем Риме и цифровая модель рельефа позволили исследователями смоделировать два вероятных маршрута акведука Артаксаты и предположить, что он был построен для снабжения пресной водой только нижних районов города.