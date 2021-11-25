» » Акведук на тринадцатом холме

Акведук на тринадцатом холме

Археологи обнаружили элементы конструкции римского акведука неподалёку от армянского города.

Археологи Армении и Германии нашли фундаменты древнеримского акведука в Арташате (античной Артаксате) и смоделировали его возможные маршруты. Сообщение о находке опубликовано в журнале Archaologischer Anzeiger.

Акведук на тринадцатом холме
Траншея #3 на месте раскопок акведука по Аршатом, вид с северо-востока. фото: The Armenian-German Artaxata Project (Torben Schreiber), https://lens.idai.world Открыть в полном размере ‹ ›

Район современного Арташата на Араратской равнине был заселён ещё с V–IV тысячелетий до нашей эры. В эпоху Урарту здесь существовало большое поселение. Сам Арташат, или, как его называли греки, Артаксата, был основан в 180–170-х годах до нашей эры, когда Великая Армения провозгласила свою независимость от империи Селевкидов.

В античности город находился в 10 километрах от места расположения современного Арташата и занимал площадь не менее 700 Га, а если учитывать его пригороды и некрополи, то и все 3000 Га. Систематические раскопки его руин начались в 1970-х годах. Были открыты жилые и общественные здания, водопровод, бани, мастерские и даже 10-километровая крепостная стена.

Нынешние раскопки ведутся в районе Нижнего города, на холме XIII - всего на освоенной жителями Артаксаты равнине 15 холмов. Раскопаны жилые дома II века до нашей эры – I века нашей эры. В этот период Великая Армения входила в сферу интересов двух соседних государств - Римской республики, а затем империи и Парфянского царства. С переменным успехом, то воюя, то замиряясь, Великая Армения существовала меж двух огней, и все это время Арташат оставался одним из её крупнейших городов и столицей в некоторые периоды.

Императору Траяну удалось включить Великую Армению в 114 году в состав римской провинции Армения. Укреплением захваченной Артаксаты занимался IV Скифский легион (Legio IIII Scythica) - ранее была обнаружена монументальная надпись с посвящением Траяну и упоминанием этого легиона. По мнению исследователей, именно легионеры начали строить акведук. Скорее всего, это произошло в 116–117 годах, непосредственно перед уходом римлян. Сохранилось множество эпиграфических данных об участии римской армии в возведении сложных инженерных сооружений.

Конструкции были обнаружены ещё в 2018 году с помощью геофизической съемки - непрерывный ряд подобных блоков, вкопанных через равные промежутки. В последние годы удалось проследить 460 метров сооружения: 200 - посредством археологических исследований, 200 - изучив снимки Google Earth и 60 - с помощью инфракрасной спектральной съёмки с дрона.

Акведук на тринадцатом холме

Результаты магниторазведки с указанием расположения траншей. Илл.: The Armenian-German Artaxata Project (Torben Schreiber), https://lens.idai.world.

Во время недавних раскопок в одной из траншей археологи обнаружили каменную кладку и два монументальных прямоугольных блока на расстоянии 1,8 метров друг от друга. Оба были выполнены в технике opus caementicium, то есть из римского бетона. Ещё два похожих блока были открыты в другой траншее. Промежутки между опорами сделаны меньше, чем при строительстве стандартных акведуков, а сами блоки необычно заглублены. Археологи предполагают, что это было сделано римскими инженерами не случайно, а с учётом сейсмических особенностей Араратской равнины. Никаких следов наземного строительства обнаружено не было. Этот факт подтверждает предположение, что оно так и не продвинулось дальше установки фундаментов опор.

Акведук на тринадцатом холме

Реконструкция возможных маршрутов акведука. Илл.: The Armenian-German Artaxata Project (Torben Schreiber), https://lens.idai.world.

Определить направление акведука на данном этапе работ, по словам археологов, затруднительно. Однако всего в 1500 метрах к северо-востоку от руин акведука проходит старое русло реки Мецамор, а к северу и северо-востоку от города, не более чем в 30 километрах, расположены источники пресной воды. Эти данные, а также сведения о методах строительства акведуков в Древнем Риме и цифровая модель рельефа позволили исследователями смоделировать два вероятных маршрута акведука Артаксаты и предположить, что он был построен для снабжения пресной водой только нижних районов города.

25 ноябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Карты древних городов можно составить даже не проводя раскопок
Хочу все знать

Карты древних городов можно составить даже не проводя раскопок

Прямо сейчас, под местом где вы находитесь, могут лежать древние предметы или даже целые здания. Ежегодно археологи обнаруживают сотни мест, под которыми когда-то давно располагались целые города, но
Археологи нашли поселение строителей Стоунхенджа
Хочу все знать

Археологи нашли поселение строителей Стоунхенджа

В Великобритании археологи обнаружили остатки поселения охотников-собирателей, основанного примерно 8000 лет назад, в котором, по мнению ученых, проживали строители легендарного Стоунхенджа.
Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань
Хочу все знать

Археологи в Варне нашли остатки византийских общественных бань

В центре Варны найдены общественные бани эпохи поздней античности. Археологическую находку сделали местные археологи....
В Китае найдены сокровища 3000-летней династии
Хочу все знать

В Китае найдены сокровища 3000-летней династии

В Китае археологи обнаружили группу древних гробниц, возведенных в период правления династии Западная Чжоу, внутри которых находились сотни очень ценных артефактов.
Новая часть Великой Китайской стены
Хочу все знать

Новая часть Великой Китайской стены

Археологи раскопали китайский замок Цинпинбао, который много веков назад был частью Великой Китайской стены. На его территории также обнаружены впечатляющие глиняные статуи и другие древние
Археологи нашли самое большое и древнее сооружение цивилизации майя
Хочу все знать

Археологи нашли самое большое и древнее сооружение цивилизации майя

В Северной Америке есть страна Мексика, а в ней — штат Табаско. Если бы вы вдруг оказались на территории этого штата и решили прогуляться по его просторам, вы бы прошлись по множеству низменностей и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
«Разрывая семейные узы» Нормана РокуэллаУличный художник заполняет выбоины в своём родном городе яркими мозаикамиСкульптуры-спирали Ли СангсуИрина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картинLa Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в ИспанииКак работает бумеранг и кто его изобрел?В Перу обнаружили древние захоронения — какие секреты хранят останки?10 лесов, которые наносят природе непоправимый вред


Свежие Статьи
Тайны космоса: вселенская панспермия?

Тайны космоса: вселенская панспермия?

Нейрозаживляющий гель лечит спинной мозг после травмы

Нейрозаживляющий гель лечит спинной мозг после травмы

Клад римских монет

Клад римских монет

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+