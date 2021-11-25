NASA готовится к армагеддону? Впервые траектория астероида будет изменена

Ударный космический зонд DART направился к астероиду, чтобы изменить его траекторию

Недавно мы рассказывали о проекте NASA по изменению траектории астероида путем его тарана космическим кораблем. DART разрабатывался с 2018 года, и наконец 24 ноября 2021 года подошел к своему финальному наземному этапу. Пуск ракета-носителя Falcon 9 с ударным аппаратом на борту состоялся с базы Космических сил Ванденберг в 9:21 по Московскому времени. Об этом NASA сообщило на своей странице в твиттере. В запуске принимала участие первая ступень ракеты B1063, которая ранее уже совершила два полета. Ей удалось успешно отделиться и приземлиться на плавучую платформу в Тихом океане. Позже, спустя 55 минут полета, вторая ступень вывела беспилотный космический корабль DART на запланированную орбиту, и также успешно отделилась. Аппарат переориентировался на солнце и развернул свои солнечные панели. Дальнейшие события теперь будут развиваться в космосе, где впервые в истории человечества пройдет испытание на практике системы защиты планеты от астероидов. До этого момента все испытания проходили только путем компьютерной модуляции.

Система защиты от астероидов DART — что это такое и как она работает

Само название миссии “DART” расшифровывается как “испытание перенаправления двойного астероида”. Название связано с тем, что беспилотный летательный аппарат направляется к системе из двух астероидов — 750-метрового Дидим и его спутника Диморф диаметром около 160 метров. Следует отметить, что астероид несет потенциальную угрозу, так как его орбита пересекает земную. На ближайшее расстояние он подлетит к нашей планете в 2123 году. Однако реальной угрозы астероид не несет, поэтому NASA и выбрала его в качестве мишени для пробного удара. Даже в случае изменения траектории после столкновения, он не будет представлять для нас опасности.

Столкновение с астероидом Диморф должно произойти чуть менее, чем через год — 22 октября 2022 года. Ударный аппарат общей массой около 550 кг влетит в астероид на скорости в 24 тыс. км/час.

«Это все равно что на гольф-каре врезаться в пирамиду Хеопса, с той лишь разницей, что автомобиль будет нестись со скоростью 24 тысячи км/час», — говорит планетолог Нэнси Шабот из Университета Джона Хопкинса.

Схема ударного аппарата DART

Космический аппарат сдержит на борту огромные 8,5-метровые солнечные панели ROSA, которые могут разворачиваться по направлению к Солнцу. Они служат основным источником энергии на космическом корабле. Ранее эти батареи испытывались на МКС. В движение аппарат приводят два ксеноновых ионных двигателя. За связь с Землей отвечает антенна нового типа, которая отличается высоким коэффициентом усиления.

Аппарат DART, подготовленный к запуску в космос

Также DART содержит кубсат (небольшой автономный аппарат), оснащенный мощными камерами DRACO. За десять дней до столкновения космического корабля с астероидом, он отсоединиться чтобы снимать событие со стороны и передавать снимки на Землю. Еще на аппарате присутствуют солнечные и звездные датчики, научные приборы, а также система оптической навигации SMART Nav. За четыре часа до столкновения она перехватит управление на себя и полностью в автономном режиме направит космический аппарат в намеченную точку астероида.

Бюджет миссии DART составляет около 330 миллионов долларов. SpaceX , которая выиграла тендер, получит 69 миллионов. Следует отметить, что это первая миссия SpaceX к другому астрономическому объекту. Поэтому Джулианн Шейман, директор гражданских спутниковых миссий компании, назвал ее “самой крутой”.

Траектория полета зонда DART и астероида Диморф до и после столкновения

Что произойдет после столкновения с астероидом

Чтобы детально изучить результаты столкновения, на 2024 год намечена миссия ESA, получившая название Hera. Она предположительно прибудет к Дидим в 2027 году. Зонд будет оборудован камерами, а также лидаром, что позволит с высокой точностью отсканировать рельеф обоих астероидов и построить карту.

Также предполагается, что на борту Hera будут два кубсата. Один оснащен георадаром, а второй — спектрометром ближнего инфракрасного диапазона, а также оборудованием для изучения пыли. Оба кубсата постараются сесть на Диморфос.

Надо сказать, что с момента одобрения NASA проекта DART в 2018 году, пошли слухи о том, что Национальное управление по аэронавтике к чему-то готовится. Надвигающийся армагеддон в лице опасного астероида? Как утверждают сами представители НАСА , пока опасаться нечего. Как минимум ближайшие 100 лет никакие астероиды нам не угрожают, даже такой потенциально опасный, как Бенну. Тем не менее, иметь на Земле проверенную на практике систему защиты от угроз из космоса, согласитесь, не помешает.