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Самый большой клад золотых монет в Великобритании

Британский музей сообщил о находке в Западном Норфолке самого большого клада эпохи англосаксов.

«Клад из Западного Норфолка» содержит 131 золотую монету разных эмиссий и датирован началом VII века. Он включает в себя 122 франкских тремисса, 9 византийских солидов, брактеат - тонкую пластинку-диск с чеканкой на одной стороне и ещё два предмета, которые, по мнению специалистов, были частями ювелирных изделий. Такой набор может указывать на то, что владелец клада оценивал его по весу, а не по номиналам монет.

Самый большой клад золотых монет в Великобритании
фото: Norfolk Castle Museum, britishmuseum.org Открыть в полном размере ‹ ›

Как нередко случается в Великобритании, клад нашли не археологи, а граждане, увлекающиеся поиском древних артефактов с помощью металлодетекторов. По британским законам (Treasure Act от 1996 года), поисковик должен иметь разрешение землевладельца, а саму находку представить специальному коронеру. Достойным интереса Короны считаются найденные в одном месте две и более монеты, возрастом более 300 лет, содержащие более 10% драгоценного металла. В таком случае аккредитованный музей может выкупить клад у находчика и землевладельца по полной рыночной стоимости после экспертной оценки.

Самый большой клад золотых монет в Великобритании

фото: Norfolk Castle Museum, britishmuseum.org

 

В случае с «Кладом из Западного Норфолка» дело обстоит намного сложнее. Большинство предметов из этого клада было найдено с 2014 по 2020 годы. И поисковик и владелец земли, на которой был найден клад, предпочли сохранить анонимность для прессы. Ещё десять монет нашёл местный полицейский, тоже получив на это право от хозяина земли. Но в дальнейшем он скрыл от соответствующих органов, что монеты найдены в одном месте, и попытался их продать, как единичные находки. Однако обман был раскрыт, и в 2017 году полицейский был признан виновным в краже, уволен со службы и приговорен к 16 месяцам тюремного заключения. До этого момента полицейский успел продать две монеты. И одна монета, найденная до принятия Закона о сокровищах, официально не учитывается в составе «Клада из Западного Норфолка».

Самый большой клад золотых монет в Великобритании

фото: Norfolk Castle Museum, britishmuseum.org

 

По мнению учёных, находка клада из монет, не чеканившихся в Англии, отражает её связи с континентальной Европой, а также финансовые возможности англосакских королевств. Изучение «Клада из Западного Норфолка» вместе с другими известными кладами той эпохи, например, Стаффордширским или погребальным инвентарём знаменитого могильника Саттон-Ху, поможет понять, как формировались системы обмена и торговли Британии и Европы в VI–VII веках, а также значение Королевства Восточных Англов, занимавшего территорию Норфолка и Саффолка в VI–IX веках.

21 ноябрь 2021 /
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