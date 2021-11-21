Если вы обнимаетесь при встрече, делайте это подольше — долгие объятия приятнее коротких.

Науке до всего есть дело — в недавней статье в Acta Psychologica сотрудники Лондонского университета пишут о том, как правильно обниматься. Разумеется, исследователи опирались не на умозрительные рассуждения, а на экспериментальные данные, то есть они решили выяснить, какие объятия люди воспринимают как наиболее искренние.

В эксперименте участвовали сорок пять студенток, которым завязывали глаза, чтобы они не видели, кто их обнимает. Экспериментаторша обнимала студенток сначала одну секунду, потом пять, а потом целых десять секунд. Объятия были двух видов: в первом случае одна рука обхватывала плечи, а вторая ложилась на спину где-то чуть выше поясницы, во втором случае чуть выше поясницы были обе руки. От обнимаемых нужно было оценить приятность объятий по стобалльной шкале.

Оказалось, что положение рук на ощущения никак не влияет, зато влияет продолжительность: пяти- и десятисекундные объятия оценивали выше, чем односекундные. Это может показаться странным: представьте свои ощущения, когда вас десять секунд обнимает какой-то посторонний человек. Исследователи тоже удивились, но предположили, как пишет портал Science, что девушки на третий, десятисекундный сеанс объятий уже просто привыкли, что их кто-то обнимает. Но в таком случае возникает вопрос, что мы оцениваем: способ объятий или растущий уровень доверия к незнакомцам?

В таком эксперименте хорошо было бы оценить ещё и крепость объятий — потому что можно просто формально положить кому-то руки на спину, а можно сжать другого человека посильнее, чтобы объятия выглядели более эмоциональными. С какой силой нужно обнять человека, чтобы он воспринял их как искренние? Кроме того, тут обнимались только женщины друг с другом — но на это авторы работы отвечают, что такие эксперименты были запланированы, однако тут грянула эпидемия COVID-19.

Исследователи не ограничились лабораторными опытами и посмотрели на объятия людей в их естественной, так сказать, среде обитания — то есть в университетском кампусе. Выяснилось, что большинство обнимаются, положив одну руку на плечи, а другую на спину (на такую манеру приходится 66 объятий из 100, причём чаще так обнимаются мужчины друг с другом). Ни рост, ни степень близости на характер объятий не влияли. Потом, когда у людей напрямую спрашивали, что они думают про то, как надо обниматься, то чаще всего они отвечали, что когда обе руки кладут на спину, это означает более интимные отношения. Пока что общий вывод таков: если вы хотите продемонстрировать эмоциональное расположение к человеку без интимно-романтических обертонов, нужно обнять одной рукой за плечи, а другой за спину, и провести в такой позе 5–10 секунд.