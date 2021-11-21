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Невероятный взгляд на красоту природных форм
Эрнст Генрих Филипп Август Геккель (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов «питекантроп», «филогенез» и «онтогенез». Его рисунки поражают воображение – посмотрите, какие они подробные и искусные! Трудно поверить, что эти изображения сделаны задолго до появления макрофотографии!
21 ноябрь 2021 /
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