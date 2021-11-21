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Невероятный взгляд на красоту природных форм

Эрнст Генрих Филипп Август Геккель (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель и философ. Автор терминов «питекантроп», «филогенез» и «онтогенез». Его рисунки поражают воображение – посмотрите, какие они подробные и искусные! Трудно поверить, что эти изображения сделаны задолго до появления макрофотографии!



Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм

Невероятный взгляд на красоту природных форм
21 ноябрь 2021 /
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