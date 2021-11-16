Насыпь в крепость

Археологи реконструировали процесс создания ассирийской осадной рампы возрастом более 2,5 тысяч лет.

Сын великого царя Ассирии Саргона II Синнахериб, как и отец, провёл годы своего правления в бесконечных военных походах. Одним из них был разгром Иудейского царства. Его результаты не раз упоминаются в библейских текстах. Для того, чтобы взять второй по значимости и хорошо укреплённый город Иудеи Лахиш, ассирийцам пришлось построить каменную насыпь у его стен. Её остатки сохранились до сих пор. Археологи из Израиля и США изучили сохранившуюся осадную рампу, реконструировали ход её строительства, а также высчитали трудозатраты и расход строительных материалов. В этом им помогли, в том числе и исторические документы - от библейских текстов до изображений на рельефах и аккадских надписей, данные археологических раскопок и аэрофотосъёмки. Результаты исследования опубликованы в Oxford Journal of Archaeology.

Сохранившиеся руины осадной рампы, использовавшейся ассирийцами при взятии города Лахиш в 701 г до н.э. фото : Wilson44691/Wikimedia Commons.

Принципиальная схема осадной рампы. Илл.: Yosef Garfinkel et al. / Oxford Journal of Archaeology, 2021

Атака ассирийцами стен города Лахиш с использованием осадной машины. Барельеф был открыт в Юго-восточном дворце Синаххериба в Ниневии и перевезён в Британский Музей. фото : Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg)/ Wkimedia Commons . ‹ › Открыть в полном размере

Археологи смоделировали размеры и угол наклона рампы и выяснили, что насыпь состояла из валунов среднего размера примерным весом в 6,5 килограммов каждый. Всего, по подсчётам исследователей, было использовано около трёх миллионов камней общей массой примерно 20 000 тонн. Чтобы оптимизировать логистику, рампу начали строить в 80 метрах от крепостной стены Лахиша в наиболее подходящем для добычи необходимого строительного материала месте - недалеко от выхода на поверхность скальной породы. Предположительно, камни от карьера до насыпи передавали по цепочкам из людей, скорее всего, это были военнопленные и местное население. Воины ассирийской армии защищали рабочих от летевших со стен Лахиша стрел и камней большими плетёными щитами в виде перевёрнутой буквы L, известными по изображениям на ассирийских победных рельефах.

Авторы статьи подсчитали, что если люди работали в две смены по 12 часов, в каждой смене по четыре цепочки, то каждый день удавалось передать от карьера до стройки около 160 тысяч камней. Примерно через 25 дней насыпь могла быть подведена уже под стену Лахиша. Ширина основания в начале подъёма составляла 15 метров, а у городских стен - уже все 35 метров. При этом ширина дороги по верху рампы оставалась неизменной по всей длине - 5 метров. Угол подъёма рампы составлял примерно 23 градуса. На местах, где должны были стоять тараны, вероятнее всего, укладывали деревянные доски или балки.

Один из вариантов осадных машин ассирийцев, часто изображаемых на рельефах, представлял собой мощный устойчивый каркас на колёсах, на который был подвешен собственно таран - деревянная балка с металлическим наконечником. Исследователи предполагают, что таран подвешивался не на веревках, которые бы быстро изнашивались, а на цепях. В верхней части осадной насыпи Лахиша была как раз найдена железная цепь.

К слову, упоминания о земляных насыпях, осадных башнях и таранах как методах осадного искусства ассирийцев сохранились в документах более ранней эпохи, чем эпоха Саргонидов (VIII-VII века до нашей эры). Эти первые в истории письменные документы с описанием применения осадной техники относятся к правлению Ишме-Дагана I, сына Шамши-Адада I, то есть, к первой половине XVIII века до нашей эры. А первые разборные тараны появились именно при Синнахерибе.