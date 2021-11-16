Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Скорее всего, астероид Камоалева родом с Луны

В апреле 2016 года американский телескоп Pan-STARRS 1 зафиксировал в космосе движение астероида Камоалева. Так называется космический объект диаметром около 58 метров, который считается самым лучшим на сегодня примером естественного квазиспутника Земли. После совершения открытия ученые продолжили наблюдение за астероидом — им хотелось узнать его химический состав, который позволит выяснить возраст и происхождение. Сложность заключалась в том, что наблюдать за этим объектом с Земли можно только в апреле, в течение нескольких недель. Также для этого нужен мощный телескоп , потому что яркость астероида Камоалева в четыре миллиона раз меньше, чем у самых слабых звезд. Недавно исследователям наконец-то удалось изучить химический состав космического объекта и раскрыть секрет его происхождения.

Что такое квазиспутник Земли?

Квазиспутник — это небольшой космический объект, который находится в орбитальном резонансе 1:1 с планетой и на протяжении некоторого времени остается неподалеку от него. Если говорить по-простому, это любое небесное тело, которое было временно захвачено притяжением какой-либо планеты (в данном случае Землей). Со временем притяжение его отпускает и он перестает кружиться вокруг большего объекта — именно из-за своей непостоянности эти спутники и имеют приписку «квази».

Особенности астероида Камоалева

Загадочный астероид начал сопровождать Землю примерно 100 лет назад. Сначала ученые предположили, что он будет находиться рядом с нами несколько столетий. Но потом проведенные расчеты были признаны ошибочными. Новая версия гласит, что этот небесный объект будет оставаться квазиспутником Земли на протяжении миллионов лет или даже больше.





Визуализация наблюдения за астероидом Камоалева

По словам одного из авторов недавнего исследования Рену Малхотры (Renu Malhotra), на протяжении нескольких лет они пытались изучить химический состав космического объекта и сделать его снимки. Как и говорилось чуть выше, сложность изучения этого объекта заключается в том, что он становится видимым для земных телескопов только на несколько дней в апреле. Примерно четыре года назад это было сделано при помощи Большого бинокулярного телескопа (LBT), который расположен на горе Грейам, возвышающейся на 3,3 километра в юго-восточной части штата Аризона.

Происхождение астероида Камоалева

Собранные данные недавно были изучены и исследователи смогли рассказать о своем открытии. Оказалось, что химический состав астероида Камоалева такой же, как у лунных пород, собранных в 1970-е годы в рамках космической программы «Аполлон». Это значит, что квазиспутником нашей планеты является крупный осколок Луны. На данный момент авторы научной работы не могут точно сказать, какие обстоятельства привели к образованию космического объекта. Одна из версий гласит, что астероид возник в результате падения на Луну другого космического объекта.

Ученые намерены и дальше следить за космическим объектом и проверить другие, более экзотические версии происхождения астероида. Но в том, что он когда-то являлся частью Луны, особых сомнений нет — этим вполне можно объяснить то, почему он оказался настолько близко к нашей планете.

Миссия китайского аппарата Чжэнхэ

Примерно в 2024 году китайские ученые хотят отправить к астероиду Камоалева космический аппарат Чжэнхэ. Ожидается, что он сможет совершить облет астероида, сесть на его поверхность и взять образцы грунта для последующей отправки на Землю на возвращаемом модуле. После выполнения этой задачи аппарат отправится к астероиду Эльст — Писарро, который был открыт в 1996 году и до сих пор остается малоизученным.

К счастью, астероид Камоалева не представляет опасности для Земли. Чего нельзя сказать об астероиде Бенну, диаметр которого достигает 510 метров. По расчетам исследователей, если траектория его полета когда-нибудь совпадает с расположением Земли, он упадет на поверхность со скоростью 12 километров в секунду. Мощность взрыва при падении может составить около 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте.