» » Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Скорее всего, астероид Камоалева родом с Луны

В апреле 2016 года американский телескоп Pan-STARRS 1 зафиксировал в космосе движение астероида Камоалева. Так называется космический объект диаметром около 58 метров, который считается самым лучшим на сегодня примером естественного квазиспутника Земли. После совершения открытия ученые продолжили наблюдение за астероидом — им хотелось узнать его химический состав, который позволит выяснить возраст и происхождение. Сложность заключалась в том, что наблюдать за этим объектом с Земли можно только в апреле, в течение нескольких недель. Также для этого нужен мощный телескоп, потому что яркость астероида Камоалева в четыре миллиона раз меньше, чем у самых слабых звезд. Недавно исследователям наконец-то удалось изучить химический состав космического объекта и раскрыть секрет его происхождения.

 

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Автоматический телескоп Pan-STARRS 1

Что такое квазиспутник Земли?

Квазиспутник — это небольшой космический объект, который находится в орбитальном резонансе 1:1 с планетой и на протяжении некоторого времени остается неподалеку от него. Если говорить по-простому, это любое небесное тело, которое было временно захвачено притяжением какой-либо планеты (в данном случае Землей). Со временем притяжение его отпускает и он перестает кружиться вокруг большего объекта — именно из-за своей непостоянности эти спутники и имеют приписку «квази».

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Примерная траектория движения любого квазиспутника

Особенности астероида Камоалева

Загадочный астероид начал сопровождать Землю примерно 100 лет назад. Сначала ученые предположили, что он будет находиться рядом с нами несколько столетий. Но потом проведенные расчеты были признаны ошибочными. Новая версия гласит, что этот небесный объект будет оставаться квазиспутником Земли на протяжении миллионов лет или даже больше.


 

 

Визуализация наблюдения за астероидом Камоалева

По словам одного из авторов недавнего исследования Рену Малхотры (Renu Malhotra), на протяжении нескольких лет они пытались изучить химический состав космического объекта и сделать его снимки. Как и говорилось чуть выше, сложность изучения этого объекта заключается в том, что он становится видимым для земных телескопов только на несколько дней в апреле. Примерно четыре года назад это было сделано при помощи Большого бинокулярного телескопа (LBT), который расположен на горе Грейам, возвышающейся на 3,3 километра в юго-восточной части штата Аризона.

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Большой бинокулярный телескоп

Происхождение астероида Камоалева

Собранные данные недавно были изучены и исследователи смогли рассказать о своем открытии. Оказалось, что химический состав астероида Камоалева такой же, как у лунных пород, собранных в 1970-е годы в рамках космической программы «Аполлон». Это значит, что квазиспутником нашей планеты является крупный осколок Луны. На данный момент авторы научной работы не могут точно сказать, какие обстоятельства привели к образованию космического объекта. Одна из версий гласит, что астероид возник в результате падения на Луну другого космического объекта.

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Астероид Камоалева с большой долей вероятности имеет лунное происхождение

Ученые намерены и дальше следить за космическим объектом и проверить другие, более экзотические версии происхождения астероида. Но в том, что он когда-то являлся частью Луны, особых сомнений нет — этим вполне можно объяснить то, почему он оказался настолько близко к нашей планете.

Миссия китайского аппарата Чжэнхэ

Примерно в 2024 году китайские ученые хотят отправить к астероиду Камоалева космический аппарат Чжэнхэ. Ожидается, что он сможет совершить облет астероида, сесть на его поверхность и взять образцы грунта для последующей отправки на Землю на возвращаемом модуле. После выполнения этой задачи аппарат отправится к астероиду Эльст — Писарро, который был открыт в 1996 году и до сих пор остается малоизученным.

Ученые раскрыли секрет астероида Камоалева — квазиспутника Земли

Снимок астероида Эльст — Писарро, сделанный в 1996 году

К счастью, астероид Камоалева не представляет опасности для Земли. Чего нельзя сказать об астероиде Бенну, диаметр которого достигает 510 метров. По расчетам исследователей, если траектория его полета когда-нибудь совпадает с расположением Земли, он упадет на поверхность со скоростью 12 километров в секунду. Мощность взрыва при падении может составить около 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

16 ноябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые смогли раскрыть всю историю упавшего на Землю астероида 2018 LA
Хочу все знать

Ученые смогли раскрыть всю историю упавшего на Землю астероида 2018 LA

Ученым удалось выяснить, где и при каких обстоятельствах образовался упавший на территорию Африки астероид 2018 LA. Это стало возможным благодаря тому, что ученые следили за ним задолго до падения.
1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный дом
Хочу все знать

1 сентября к Земле приблизится астероид размером с многоэтажный дом

Если верить сообщениям зарубежных изданий, начало осени 2020 года обещает быть очень «веселым». Прямо сейчас в сторону нашей планеты движется астероид 2011 ES4, который уже 1 сентября
Гигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апреле
Хочу все знать

Гигантский астероид пролетит рядом с Землей уже в апреле

Большой и потенциально опасный астероид готов пролететь мимо Земли уже в следующем месяце. Несмотря на связанные с ним опасения, космический гость не несет какой-либо опасности для жителей нашей
Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Хочу все знать

Крупный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли

Крупный астероид 1998 HL1 прошел в пятницу на расстоянии 6,21 млн км от Земли, то есть на расстоянии, более чем в 10 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. ...
NASA не заметило крупный астероид
Хочу все знать

NASA не заметило крупный астероид

В конце июля к Земле приблизился рекордный по своим размерам за последние сто лет астероид. Он пролетел на расстоянии около 65 тысяч от планеты. В NASA его заметили слишком поздно....
Ученые обнаружили астероид, который врежется в Землю через 30 лет
Хочу все знать

Ученые обнаружили астероид, который врежется в Землю через 30 лет

Сотрудники NASA обнаружили огромный и опасный астероид, который через 30 лет врежется в Землю с вероятностью один к 625.Астероид получил название AG5 и имеет внушительный размер, равный 460
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Жоэль Артур Розенталь (JAR), самый загадочный ювелир современностиНа Венере никогда не было океана, а Земля могла превратиться в паровой котёлЛюбовь к компьютерным играм начинается с семьиОкеания всегда читала Оруэлла: в чем секрет популярности «1984»Тайна Каспара Хаузера: немецкий Маугли из королевской семьиИстория Науру. Как съесть целый остров?Было ли у Вселенной начало?В России создан четвероногий робот как у Boston Dynamics


Свежие Статьи
Ризодус

Ризодус

Бокал русалки

Бокал русалки

Карантинный бунт в Севастополе в 1830 г.

Карантинный бунт в Севастополе в 1830 г.

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+