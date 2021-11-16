Из-за глобального потепления птицы отращивают большие крылья

В ответ на глобальное потепление птицы начали отращивать большие крылья

В ответ на глобальное потепление, которое заключается в постепенном повышении температуры воздуха, птицы начали меняться в размерах. На протяжении нескольких десятков лет ученые из США и Бразилии ловили и оценивали размеры птичьих тел. Особое внимание они уделили обитателям тропических лесов Амазонии. Оказалось, что за последние годы их туловища стали заметно меньше, а вот размах крыльев увеличился. Чем в более жарком месте жили птицы, тем сильнее были заметны эти изменения. Исследование было проведено на 77 видах пернатых созданий, так что в точности результатов сомнений не возникает. Но почему же птицы реагируют на изменения климата именно уменьшением размеров тела? Ведь существуют и другие способы спастись — они бы могли просто улететь в более подходящие края.

Как эволюционируют птицы?

Результаты проведенной научной работы были опубликованы в научном журнале Science Advances. В рамках исследования орнитолог Витек Джиринек (Vitek Jirinec) и его коллеги изучили параметры тела птиц, которые ловились в тропических лесах и тщательно изучались на протяжении последних 40 лет. Всего в распоряжении ученых оказались данные о 15 тысячах амазонских птиц, которые принадлежат 77 видам.

На фото : радужный тукан (Ramphastos sulfuratus)

Оказалось, что на протяжении десятков лет, размеры их тела постепенно менялись. Масса тела некоторых птиц в среднем уменьшилась на 2%, что является большим изменением для обитателей тропических мест. Также у пернатых созданий было отмечено увеличение размаха крыльев. Все эти изменения наблюдались везде, вне зависимости от места обитания животных. То есть, это не мутация отдельных особей, а массовое явление.

В ходе научной работы ученые изучали птиц из тропических лесов Амазонии

Как птицы спасаются от жары?

Особенно сильно уменьшение размера тела было заметно у птиц, которые живут на большой высоте, где всегда жарче. Исходя из этого авторы научной работы выдвинули предположение, что причиной таких изменений стало глобальное потепление. Скорее всего, уменьшение размера тела помогает птицам более эффективно отдавать тепло, вовремя охлаждаться и адаптироваться к более жаркому климату. А вот причину увеличения размаха крыльев назвать сложно — возможно, большая площадь крыла и маленькие размеры тела облегчают полет. Если это правда, птицы явно испытывают меньшую нагрузку и организм в лишний раз не перегревается.

Большие крылья позволяют птицам экономит энергию во время полета

Причины вымирания птиц

По словам одного из авторов научной работы Филипа Стуфера (Philip Stouffer), живущие в амазонских лесах птицы очень приспособлены к условиям окружающей среды. Даже если бы масса их тел уменьшилось на пару граммов, это считалось бы большим изменением. Птицы явно адаптируются к новым условиям, только вот на данный момент неясно — успеют ли они приспособиться к новым условиям до их полного наступления. В 2019 году ученые изучили результаты 10 000 исследований и объявили, что многие животные не успевают адаптироваться к климатическим изменениям и вымирают.

В том же году американские ученые поделились тревожной новость ю о том, что за последние 50 лет на территории Северной Америки и Канады популяция птиц сократилась на 29%. По словам эколога Николь Мишель (Nicole Michelle), это очень неожиданное открытие, потому что больше всех пострадали распространенные виды птиц. Речь идет о воробьях, скворцах, жаворонках, ласточках и так далее. Некоторые ученые склонны считать, что прямо сейчас мы наблюдаем за шестым массовым вымиранием животных. Причин возникновения этого явления очень много, но основными являются климатические изменения и потеря естественных сред обитания.

Исчезновение птиц может привести к увеличению популярности насекомых. А ведь многие из них являются сельскохозяйственными вредителями. Уничтожение урожая может грозить человечеству голодом, а если мы будем активно бороться с насекомыми при помощи химикатов, могут пострадать другие виды животных. И у этого явления тоже будут последствия, которые наверняка окажутся негативными. В общем, все в нашем мире взаимосвязано и одна проблема тянет за собой другую. Что с эти делать — ученым до конца не ясно. Так что в будущем наша жизнь может стать еще тяжелее.

На данный момент науке известно о существовании примерно 18 тысяч видов птиц.