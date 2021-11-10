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Три бронзовых меча в костяных кучах

При раскопках микенского некрополя археологи обнаружили хорошо сохранившиеся бронзовые мечи.

Греческие и итальянские археологи открыли несколько гробниц микенского времени в некрополе около современного города Эйон (античный Эгион). Это место отождествляется с древним городом Рипы, уроженцы которого участвовали в греческой колонизации и основали Кротон в Великой Греции. Сообщение опубликовано на сайте министерства культуры и туризма Греции.

Три бронзовых меча в костяных кучах
фото: Министерство культуры и спорта Греции
Три бронзовых меча в костяных кучах
фото: Министерство культуры и спорта Греции
Три бронзовых меча в костяных кучах
фото: Министерство культуры и спорта Греции
Три бронзовых меча в костяных кучах
фото: Министерство культуры и спорта Греции
Три бронзовых меча в костяных кучах
фото: Министерство культуры и спорта Греции ‹ › Открыть в полном размере

Несмотря на близость к древнегреческим городам Ахейского союза, некрополь принадлежит более раннему микенскому поселению, которое ещё толком и не раскопано. В этом году археологи обнаружили большой прямоугольный зал с очагом в центре, так называемый мегарон, с характерной для XVII века до нашей эры керамикой.

Некрополь был устроен на склоне плато на древней дороге, которая вела к цитадели города, ещё в период расцвета таких городов, как Микены, Тиринф и Пилос, - в XV–XIII веках до нашей эры. По мнению исследователей, повторное и довольно интенсивное использование древнего некрополя, когда гробницы открывали для новых захоронений и отправления погребальных ритуалов, относится к XII–XI векам до нашей эры. При этом кости и погребальный инвентарь, уложенные в могилу веками раньше, заботливо складывали грудами у стен, освобождая пространство. Во время раскопок некрополя были найдены наборы ценных погребальных даров из керамической посуды, печатей и украшений из различных материалов.

Замечательная находка была сделана в гробнице № 8: в костяных кучах старых погребений XIV и XII веков до нашей эры обнаружены три бронзовых меча, два из которых сохранили части деревянных рукоятей. Предположительно, мечи были изготовлены в дворцовой мастерской, возможно, даже в Микенах. Специалисты отнесли их к типам D (середина XV века до нашей эры) и E (середина XIII века до нашей эры) по классификации Сандарс (классификация греческих бронзовых мечей, разработанная британским археологом Нэнси Сандарс - Прим. ред.).

Наличие столь дорогих вещей в некрополе близ Эгиона удивлять не должно. Исследователи напоминают, что, согласно древнегреческому историку Павсанию, именно в Эгионе «Агамемнон собрал наиболее важных и могущественных в Элладе вождей для того, чтобы сообща посоветоваться, каким образом им двинуться походом на царство Приама».

Помимо оружия, в погребальном инвентаре сдвинутых захоронений нашли глиняную фигурку лошади, стеклянные бусы и сердолик.

10 ноябрь 2021 /
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