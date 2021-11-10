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Что происходит с организмом во время романтического свидания?

Что происходит с организмом во время романтического свидания?

Во время свидания в организме человека происходят интересные процессы

Существует миф, что во время романтических свиданий большинство людей невольно начинают повторять движения объекта своего обожания. Недавно ученые решили это проверить в ходе эксперимента, где к каждому участнику «свидания вслепую» были прикреплены датчики слежения за глазами и прочая электроника. Вдобавок к этому, авторы научной работы хотели выяснить, может ли между мужчинами и женщинами возникнуть синхронное сердцебиение и потливость ладоней. Ведь если это правда, в теории можно даже создать детектор любви, который показывает, действительно ли человек испытывает романтические чувства. Результаты эксперимента оказались весьма интригующими, поэтому давайте поговорим о них подробнее.

 


Любовь с точки зрения науки

Итогами научной работы поделилось научное издание Science Alert. Для участия в эксперименте были отобраны только люди гетеросексуальной ориентации, которые согласились принять участие в свидании вслепую. Их попросили надеть очки со встроенными камерами для слежения за направлением взгляда. Также ученым было интересно, насколько часто люди синхронно улыбаются, смеются и двигаются.

Что происходит с организмом во время романтического свидания?

Эксперимент проводился в форме свидания вслепую

Вдобавок к очкам, добровольцы надели датчики слежения за частотой сердечных сокращений оценки проводимости кожи. Последнее было необходимо для того, чтобы отслеживать интенсивность потоотделения людей в ответ на психологическое или физиологическое возбуждение. При помощи датчиков ученые хотели зафиксировать моменты, в которых люди разного пола начинают взаимно копировать движения во время романтических переживаний:

Мы предполагаем, что если внутреннее чувство влечения действительно существует, должно существовать и физическое проявление межличностного влечения, — объяснила психолог Элиска Прохазкова (Eliska Prochazkova).

В ходе эксперимента участники свидания сидели по разные стороны стола, а между ними была установлена перегородка. Сначала она открывалась только на несколько секунд, чтобы люди имели возможность обменяться взглядами и оценить уровень привлекательности человека напротив. После этого перегородка исчезала на несколько минут, чтобы у добровольцев было время немного поговорить. Также участникам эксперимента давалась возможность оценить сидящего напротив человека, не говоря ему не слова. Все это время за их взглядами, движениями и происходящими в организме процессами следили датчики.

Что происходит с организмом во время романтического свидания?

Ученых интересовали движения глаз людей и частота их сердцебиения

Поведение влюбленного человека

Ученые ожидали, что понравившиеся друг другу люди будут одновременно улыбаться, смеяться, кивать и жестикулировать. Но в действительности внешне интерес людей было очень трудно уловить — синхронности в их движениях не было. Но зато ученые заметили одновременные биения сердца и потоотделение.

Мы заметили, что если между партнерами возникала взаимная симпатия, частота их пульса синхронизировалась. Если у одного человека частота сердечных сокращений увеличивалась, то у другого тоже. А если она уменьшалась, то же самое происходило и у другого — отметила Прохазкова.

Исходя из результатов исследования можно предположить, что взаимная улыбка и смех над одной и той же шуткой — это лишь поверхностные признаки симпатии. Все самое интересное происходит незаметно и заключается в синхронном сердцебиении и возникновения «потных ладошек». Эти сигналы могут выражать более глубокую связь между мужчиной и женщиной, но ученые признают, что на данный момент многого не понимают в этом психологическом феномене. Поскольку это одна из первых научных работ, в котором ученые попытались найти признаки влюбленности при помощи слежения за взглядом и другими показателями, ученые намерены провести еще несколько экспериментов с другими условиями.

Что происходит с организмом во время романтического свидания?

Судя по результатам исследования, взаимная улыбка — не всегда показатель влюбленности

Похожий эксперимент в начале 2020 года провели японские ученые. Они собрали группу добровольцев и предложили им прогуляться, надев на себя датчики движения. Только вот результаты научной работы оказались совершенно другими. Исследователи выяснили, что пары со взаимной симпатией шагали синхронно. А ведь в описанном выше исследовании ученые отметили, что внешних признаков во влюбленности двух людей на первых этапах нет.

А как думаете вы, можно ли распознать влюбленность человека по его движениям? Да и вообще — стоит ли ученым проводить такие эксперименты?

10 ноябрь 2021 /
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