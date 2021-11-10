» » Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

Ученые считают, что человечество может отказаться от обычных электростанций и перейти к другим источникам энергии

Электростанции, которые обеспечивают нас электричеством для освещения домов и использования разного рода устройств, сильно вредят окружающей среде. Особенно это актуально для тепловых электростанций, внутри которых сжигаются уголь и другие виды топлива. Они выделяют в окружающую среду углекислый газ, из-за которого на Земле возникает парниковый эффект, провоцирующий глобальное потепление. Чтобы сохранить природу, правительства многих стран пытаются перейти на возобновляемые источники энергии. Речь идет о солнечных панелях, ветряных мельницах и других сооружениях, которые могут вырабатывать электричество без вреда для окружающей среды. Но сможем ли мы полностью отказаться от электростанций? Недавно ученые подтвердили, что это возможно. Но важно учесть несколько нюансов.

 


Переход на возобновляемые источники энергии

По данным научного издания Science Alert, люди смогут перейти на возобновляемые источники энергии, если будут комбинировать использование солнечных панелей и ветряных мельниц. Также не стоит забывать о необходимости больших аккумуляторов для хранения выработанной энергии — по ночам солнечные панели не работают, а ветер есть далеко не каждый день. По ночам и в безветренные дни люди смогут получать электроэнергию с огромных накопителей. По сути, они будут представлять собой резервные источники питания.

Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

Аккумуляторы для хранения энергии от Tesla


Эффективность возобновляемых источников энергии

В ходе научной работы исследователи изучили, какое количество энергии потребляла каждая из 42 самых известных стран в период с 1980 по 2018 год. Оказалось, что энергии солнца и ветра вполне должно хватить для удовлетворения более 80% спроса жителей этих стран. По расчетам ученых, самым большим количеством энергии людей смогут обеспечивать солнечные панели. Исследователь Стивен Дэвис (Steven Davis) отметил, что некоторым странам даже не понадобятся большие аккумуляторы для хранения запасов энергии. Это очень важный момент, потому что постройка таких хранилищ требует больших денег.

Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

Солнечные батареи в Германии

Проще всего на возобновляемую энергию смогут перейти страны, расположенные на низких широтах. Дело в том, что солнечных дней там больше. Это значит, что жители смогут полагаться на солнечную энергию большую часть своего времени.

Исторические данные показывают, что страны, расположенные дальше от экватора, могут иногда испытывать периоды, называемые «темной депрессией». В такие времена местные жители будут вынуждены терпеть очень ограниченную доступность солнечной и ветровой энергии, — отметил исследователь Дэн Тонг (Dan Tong).

Сложность использования солнечной и ветряной энергии

Но при этом некоторые страны будут в них сильно нуждаться. Ведь на нашей планете есть места, где в течение года возникают многодневные периоды отсутствия света и ветра. В качестве можно привести Германию, которая расположена в более высоких широтах — страна будет вынуждена больше пользоваться резервными хранилищами. Недавно на родине сосисок и пива уже было что-то вроде «темной депрессии». Это длилось около двух недель.

Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

В некоторых местах нашей планеты иногда ощущается дефицит солнечного света

В конечном итоге получается, что в будущем человечество все-таки сможет перейти на возобновляемые источники энергии. Но процесс отказа от привычных электростанций будет происходить по-разному, в зависимости от местоположения страны и наличия ресурсов. Исследователи подчеркивают, что переход будет даваться людям тяжело и многое также зависит от общественных и политических факторов. Ведь перед постройкой солнечных и ветряных электростанций необходимо, чтобы к этому были готовы народ и органы власти.

Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

А может, будущее за ядерной энергией?

Звучит интригующе, но некоторые группы ученые считают, что нашу планету одними солнечными и ветряными электростанциями не спасти. Свое мнение они объясняют тем, что концентрация углекислого газа на планете будет снижаться слишком медленно. Этой скорости вряд ли хватит на предотвращение климатической катастрофы. В качестве альтернативного источника энергии ученые и основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) предлагают использовать ядерные электростанции.

10 ноябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Особенности применения солнечных панелей и батарей для альтернативной энергии
Хочу все знать

Особенности применения солнечных панелей и батарей для альтернативной энергии

Каждый второй человек задумывается о том, чтобы правильно использовать электроэнергию, применяя при этом альтернативные источники, поскольку именно они сочетают в себе рациональность, выгоду и
Достоинства солнечных батарей
Хочу все знать

Достоинства солнечных батарей

Современные солнечные батареи имеют свои плюсы и минусы, что делает их особенно популярными среди наших соотечественников.
Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?
Хочу все знать

Могут ли солнечные панели генерировать энергию по ночам?

Солнечная энергия — один из самых перспективных источников энергии уже совсем недалекого будущего, которое будет требовать наличия большого количества возобновляемых источников электричества. Все
Солнечные панели - даруют независимость
Хочу все знать

Солнечные панели - даруют независимость

Поскольку стоимость возобновляемых источников энергии продолжает падать из года в год, всё больше современных домовладельцев переходят к ним.
Современные солнечные электростанции
Хочу все знать

Современные солнечные электростанции

С каждым днём потребление электроэнергии в Украине возрастает значительными темпами, а его производство становится всё более дорогостоящим. Ресурсы для ТЭС истощены и даже наносят ущерб атмосфере.
Солнечные электростанции
Хочу все знать

Солнечные электростанции

В последнее время солнечные электростанции в Украине стали очень популярными.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Жоэль Артур Розенталь (JAR), самый загадочный ювелир современностиРоб Ричи — художник-гиперреалистЛюбовь к компьютерным играм начинается с семьиТайна Каспара Хаузера: немецкий Маугли из королевской семьиОкеания всегда читала Оруэлла: в чем секрет популярности «1984»История Науру. Как съесть целый остров?Было ли у Вселенной начало?В России создан четвероногий робот как у Boston Dynamics


Свежие Статьи
Собаки различают слова, как дети

Собаки различают слова, как дети

С людей снимают «розовые очки»

С людей снимают «розовые очки»

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Умеренное потребление алкоголя не продлевает жизнь?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+