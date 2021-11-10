Может ли человечество полностью перейти на возобновляемую энергию?

Ученые считают, что человечество может отказаться от обычных электростанций и перейти к другим источникам энергии

Электростанции, которые обеспечивают нас электричеством для освещения домов и использования разного рода устройств, сильно вредят окружающей среде. Особенно это актуально для тепловых электростанций, внутри которых сжигаются уголь и другие виды топлива. Они выделяют в окружающую среду углекислый газ, из-за которого на Земле возникает парниковый эффект, провоцирующий глобальное потепление. Чтобы сохранить природу, правительства многих стран пытаются перейти на возобновляемые источники энергии. Речь идет о солнечных панелях, ветряных мельницах и других сооружениях, которые могут вырабатывать электричество без вреда для окружающей среды. Но сможем ли мы полностью отказаться от электростанций? Недавно ученые подтвердили, что это возможно. Но важно учесть несколько нюансов.

Переход на возобновляемые источники энергии

По данным научного издания Science Alert, люди смогут перейти на возобновляемые источники энергии, если будут комбинировать использование солнечных панелей и ветряных мельниц. Также не стоит забывать о необходимости больших аккумуляторов для хранения выработанной энергии — по ночам солнечные панели не работают, а ветер есть далеко не каждый день. По ночам и в безветренные дни люди смогут получать электроэнергию с огромных накопителей. По сути, они будут представлять собой резервные источники питания.

Аккумуляторы для хранения энергии от Tesla

Эффективность возобновляемых источников энергии

В ходе научной работы исследователи изучили, какое количество энергии потребляла каждая из 42 самых известных стран в период с 1980 по 2018 год. Оказалось, что энергии солнца и ветра вполне должно хватить для удовлетворения более 80% спроса жителей этих стран. По расчетам ученых, самым большим количеством энергии людей смогут обеспечивать солнечные панели. Исследователь Стивен Дэвис (Steven Davis) отметил, что некоторым странам даже не понадобятся большие аккумуляторы для хранения запасов энергии. Это очень важный момент, потому что постройка таких хранилищ требует больших денег.

Солнечные батареи в Германии

Проще всего на возобновляемую энергию смогут перейти страны, расположенные на низких широтах. Дело в том, что солнечных дней там больше. Это значит, что жители смогут полагаться на солнечную энергию большую часть своего времени.



Исторические данные показывают, что страны, расположенные дальше от экватора, могут иногда испытывать периоды, называемые «темной депрессией». В такие времена местные жители будут вынуждены терпеть очень ограниченную доступность солнечной и ветровой энергии, — отметил исследователь Дэн Тонг (Dan Tong).

Сложность использования солнечной и ветряной энергии

Но при этом некоторые страны будут в них сильно нуждаться. Ведь на нашей планете есть места, где в течение года возникают многодневные периоды отсутствия света и ветра. В качестве можно привести Германию, которая расположена в более высоких широтах — страна будет вынуждена больше пользоваться резервными хранилищами. Недавно на родине сосисок и пива уже было что-то вроде «темной депрессии». Это длилось около двух недель.

В некоторых местах нашей планеты иногда ощущается дефицит солнечного света

В конечном итоге получается, что в будущем человечество все-таки сможет перейти на возобновляемые источники энергии. Но процесс отказа от привычных электростанций будет происходить по-разному, в зависимости от местоположения страны и наличия ресурсов. Исследователи подчеркивают, что переход будет даваться людям тяжело и многое также зависит от общественных и политических факторов. Ведь перед постройкой солнечных и ветряных электростанций необходимо, чтобы к этому были готовы народ и органы власти.

Звучит интригующе, но некоторые группы ученые считают, что нашу планету одними солнечными и ветряными электростанциями не спасти. Свое мнение они объясняют тем, что концентрация углекислого газа на планете будет снижаться слишком медленно. Этой скорости вряд ли хватит на предотвращение климатической катастрофы. В качестве альтернативного источника энергии ученые и основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) предлагают использовать ядерные электростанции.