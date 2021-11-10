Антарктический мох в Подмосковье

На фото — мох бриум серебристый (Bryum argenteum) с молодыми спорофитами, снятый на застывшем асфальте у проезжей дороги в Долгопрудном.

Не так уж просто разобраться со мхами: во-первых, по сравнению с цветковыми растениями мхи микроскопичны, и, хотя они нередко покрывают землю, камни или стволы деревьев сплошным зеленым покровом, чтобы разглядеть отдельные растеньица мха, полезно запастись лупой. Кроме того, у большинства мхов нет общепринятых русских названий, а латынь не всегда сходу запоминается, тем более что объем родов разные ботаники понимают по-разному, и бриологическая латынь не отличается устойчивостью. Однако есть мхи, которые не забываешь после первого же знакомства. Таким для меня стал мох Bryum argenteum — бриум серебристый. В старых словарях его называли «серебряный мох», будем пользоваться этим названием.

На серебряный мох я впервые обратил внимание еще в студенческие годы, в рейсовом автобусе: щеточка зеленых побегов выросла на тонкой полоске пыли между стекол. Транспортные средства — это вообще «конек» серебряного мха. Если не удается обнаружить его в какой-то местности, достаточно оглядеть внимательно давно не чиненную технику. Например, в деревне в Архангельской области этот мох рос на кузове самодельной тележки, приделанной к мотоблоку для поездок в лес за грибами. Если в сельской местности серебряный мох должен искать такие «лазейки», где трудно закрепиться прочим растениям, то городская среда — рай для него. Здесь бриум растет везде, буквально под ногами — то еле заметным пушком покрывая детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, то выглядывая из щелей в тротуарах, то разрастаясь пушистыми щеточками по бетонным основаниям оград, то прижимаясь к стенам высотных зданий. И повсюду он сразу узнаваем благодаря серовато-белому блеску его побегов, будто и в самом деле их окунали в жидкое серебро.

Серебряный мох — космополит, его можно найти почти в каждом уголке земного шара, включая высокогорья и безводные пустыни. Мы знаем немало животных и растений космополитов, но обычно в описании их распространения делают оговорку: встречается на всех материках, кроме Антарктиды. Так вот, это не про серебряный мох. Бриум серебристый — одно из немногих растений, исконно произрастающих на самом южном и на самом холодном континенте. Насколько «исконно», если Антарктида была покрыта льдом уже в миоцене? По последним данным, серебряный мох как вид появился примерно в это время, скорее всего возникнув или в Антарктиде, или в Африке, в любом случае — заселив уже покрытый льдом материк и выбирая пригодные для жизни места по краям разрастающегося ледяного щита. Он уже не уходил с южного континента, а в периоды относительного потепления расселялся с этого материка на соседние острова.

Серебряный мох в благоприятном для произрастания месте, с достаточным уровнем влажности и затененности: у основания стены многоэтажного дома. Виден характерный «серебряный» блеск побегов. фото Павла Квартальнова, Московская область, город Долгопрудный, 26 октября 2021 года

Исследователи предполагают, что бриум переживал максимальное оледенение на нунатаках — продуваемых ветрами скалах, лишенных ледяного покрова. Менее вероятно, но возможно, что мох переживал длительные периоды похолодания в состоянии криптобиоза: известно, что близкие виды мхов могут находиться в живом состоянии под покровом ледника несколько столетий, а после его таяния возобновляют рост. Так или иначе, многие популяции мха должны были необратимо погибать при увеличении площади ледяного щита, а потом расселяться из уцелевших рефугиумов. Как же это происходило?

Уже давно ботаников заинтересовала способность серебряного мха почти мгновенно появляться на подходящих субстратах, особенно в динамичной городской среде. Его споры хорошо разносятся воздушными течениями, но объяснить расселение мха только за счет спор не удавалось. Экспериментально подтвердилось предположение о том, что этот мох размножается вегетативно: от подушечки отрываются небольшие фрагменты — верхушечные почки, которые разносятся подошвами людей, шинами транспорта, а в природе — лапами зверей и птиц, а также потоками воды и, реже, порывами ветра. Попав на новое место, эти фрагменты начинают расти. У других мхов появлению нового растения из фрагмента должна предшествовать стадия протонемы, но только не у серебряного мха, который сразу дает растеньице, подобное материнскому. Получается, серебряный мох только рад тому, что его топчут. Пусть это не дает спокойно развиться органам полового размножения, дать коробочки, производящие споры, но зато позволяет оперативно захватывать самые мало-мальски пригодные местообитания. Показано, что, хотя серебряный мох может надолго закрепляться в, казалось бы, самых неблагоприятных местах, его всесветное распространение связано, в первую очередь, с уникальными способностями к дальнему расселению.

Серебряный мох хорошо приспосабливается к экстремальным условиям, но, произрастая в близком соседстве со мхами других видов, он нередко выглядит угнетенным. Здесь он вырос вместе с Schistidium submuticum. фото Павла Квартальнова, Московская область, город Долгопрудный, 30 октября 2021 года

Другая особенность серебряного мха, позволяющая ему выживать в Антарктиде, это предотвращение образования льда внутри тканей, в результате чего клетки могли бы необратимо повреждаться. Она построена на том, что образующиеся крошечные кристаллы льда тут же связываются особыми белковыми комплексами. Кристаллы не растут и не повреждают мембраны клеток. Исследование белков выявило их бактериальную природу. Оказалось, что внутри тканей серебряного мха живет целое сообщество бактерий разных видов, которым мох предоставляет пищу и место для роста, получая взамен внутреннюю защиту от травмирующего промерзания. Экспериментально показано, что серебряный мох может «оживать» и продолжать рост после длительного глубокого промораживания.

Уникальная проблема для антарктических мхов состоит в резкой смене светового режима в течение года. Почти всё время серебряный мох находится под снегом и способен осуществлять фотосинтез в условиях крайне скудного освещения, пробивающегося сквозь толщу снега. Затем снег стаивает, и мох купается в лучах света. Рай, однако, обманчив: настолько сильная освещенность грозит высыханием. Однако серебряный мох не только крайне устойчив к высыханию, что позволяет ему успешно произрастать и в пустынях, но может быстро (за несколько дней) переключать аппарат фотосинтеза на работу в условиях действия прямых лучей солнца, во время полярного дня. Правда, для этого не требуется перестройка имеющегося аппарата фотосинтеза внутри клеток. Мох просто выпускает новые побеги, наилучшим образом приспособленные именно к летним условиям.

Серебряный мох ради успешного выживания сотрудничает не только с бактериями. Этот мох однодомный, и в обычных условиях он нуждается в помощи беспозвоночных — мелких клещей или ногохвосток, способных перенести сперматозоиды с мужских растений на женские, причем привлекает их, синтезируя питательные вещества, такие как сахароза, крахмал и жирные кислоты. Транспорту сперматозоидов способствует их живучесть, способность переносить длительное высыхание. Позднее было показано, что мхи способны приманивать «опылителей» к генеративным побегам, издавая запахи, подобно цветковым растениям.

Впрочем, если кажется, что серебряный мох — это такой суперорганизм, которому не страшны никакие враги, это не так. Мхи поражаются, например, паразитическими грибами, которые, как «четыре таракана» из старой песенки, готовы следовать за своими хозяевами даже в Антарктиду. В Подмосковье куртинки серебряного мха порою оказываются поражены дискомицетом Octospora leucoloma, питающимся на его ризоидах.

Яркие пятна среди куртинок — плодовые тела гриба Octospora leucoloma, растущего на ризоидах серебряного мха. фото Павла Квартальнова, Московская область, город Долгопрудный, 29 октября 2021 года

В обрамлении серебристо-зеленых куртинок мха этот гриб раскрывает свои ярко-оранжевые плодовые тела, напоминающие открытые рты маленьких птенчиков (не случайно близкий вид грибов в Англии назвали hotlips — «горячие губки»).

фото Павла Квартальнова, Московская область, город Долгопрудный, 12 октября 2021 года.

Павел Квартальнов