Обнаружен новый вид предка человека — Homo bodoensis

Визуализация прямого предка человека, который получил название Homo bodoensis

Международная группа сообщает о новом виде предка разумного человека, который получил название Homo bodoensis. Как сообщается, он жил около 500 тыс. лет назад, то есть в эпоху среднего плейстоцена, который сейчас переименован в чибанский период. Этот вид вызывает большой интерес у ученых, так как при нем появились неандертальцы, а главное — Homo sapiens, то есть наш вид. Как известно, информации об эволюции человека в данный период очень мало. Палеонтологи даже дали этой проблеме название — "путаница посередине”. Ученые рассчитывают, что Homo bodoensis поможет найти ответы на многие вопросы, связанные с эволюцией человека на заре появления Homo sapiens. Однако фактически Homo bodoensis не является открытием в прямом смысле этого слова. Останки этого вида были обнаружены и изучены давно, но ранее их относили к другим видам. Таким образом, Homo bodoensis «появился” в результате переосмысления находок, датируемых средним плейстоценом, которые ранее были найдены на территории Европы и Африки.

Предок человека разумного поможет в изучении эволюции

В последнее десять лет изучение эволюции человека значительно продвинулось. К примеру, науке стало известно, что Homo sapiens родом из Африки, причем своими корнями он уходит в поздний средний плейстоцен. Ранее считалось, что предок человека гораздо младше. Также очевидно, что наш предок стал мигрировать из Африки и расселяться примерно 60 тысяч лет назад. Вероятно, расселение происходило несколькими мелкими волнами.

Ученым удалось больше узнать о предках Homo Sapiens. Кроме того, в течение последних двух десятилетий было обнаружено несколько новых видов, которые относятся к роду Homo — это Homo floresiensis, H. Naledi и H. Luzonensis. Все они были современниками с H. sapiens, однако ученые считают, что не играли особой роли в эволюции человека разумного.

Чем больше ученые получают информации о H. sapiens, тем больше средний плейстоцен признается ключевым временным периодом. Именно в этот промежуток времени наш предок получил важные черты современного человека. Однако в последнее время ученые все чаще стали сталкиваться с одной научной проблемой. Все найденные окаменелости того периода ученые относили либо к Homo heidelbergensis, либо к Homo rhodesiensis. Но в обоих случаях часто возникали некоторые противоречия.

Останки Homo bodoensis, жившего во времена среднего плейстоцена

Другими словами, как говорят ученые, объединение всех наблюдаемых вариаций людей периода среднего плейстоцена в два вида стало усложнять дальнейшее изучение эволюции и препятствовать выдвижению гипотез ее сценариев. По их словам, даже говорить об эволюции человека стало сложно, так как нет надлежащих терминов, которые бы означали ту или иную географическую принадлежность и связанные с ней различия.

К примеру, окаменелости, найденные в Африке, относящиеся к среднему плейстоцену, одни ученые называют H. Heidelbergensis, а другие — h. Rhodesiensis, что вызывает путаницу. Поэтому было решено выделить отдельную разновидность предка человека. Это позволило бы решить многие имеющиеся проблемы.

Homo bodoensis жил около 500 миллионов лет назад

Homo bodoensis — прямой предок современного человека

Новый вид предка человека был назван в честь того места, где палеонтологи впервые обнаружили его череп — это Бодо Д’ар в Эфиопии. Как говорят авторы работы, опубликованной в журнале Evolutionary Anthropology, Homo bodoensis наш прямой предок.

Большинство находок, которые были обнаружены в Африке и Юго-Восточной Европе, относятся именно к новому виду. В то же время находки "Homo” из Европы на самом деле являются останками неандертальцев, то есть принадлежат параллельной ветви эволюции. Соответственно, они небыли предками современных людей, как считалось ранее. К слову, знали ли вы, что у многих вышеупомянутых предков людей мозг был гораздо больше, чем у нас с вами?

Авторы также предлагают исключить из научных терминов такие понятия, как «гейдельбергский человек» и Homo rhodesiensis, окаменелости которых находят в Африке. Правильная терминология внесет некоторую ясность в понимание эволюции и упростит дальнейшее ее изучение. Правда, чтобы предложенная ими классификация была принята научным сообществом, ее должна одобрить международная комиссия по зоологической номенклатуре.