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Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Ирина Ким (Левшина) лепит из пластилина удивительные картины, которые повторяют (не один в один) мировые шедевры.



В 2011 году девушка окончила Художественную академию по специальности «Станковая графика». На последних курсах она делала картины из маленьких кусочков глянцевых журналов. Потом появилась семья. Однажды Ирине под руку попалась пачка пластилина, купленная для малышей. Этот материал не был популярен среди художников и поэтому привлек её внимание.

Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Сначала Ирина лепила цветы и другие сюжеты. Потом появилась серия «Пластилиновые шедевры». Первой её работой из этой серии стала «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а позже к ней присоединились работы таких художников, как Ван Гог, Фрида Кало, Валентин Серов и др. На одну картину уходит примерно 20 часов.


Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин

Ирина Лёвшина и её пластилиновые копии известных картин
01 ноябрь 2021 /
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