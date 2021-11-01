Стоит ли покупать iPhone 13 pro max?

Стоит ли покупать iPhone? Это наиболее частый вопрос, при выборе смартфона, с учётом дороговизны устройства. Далее проанализируем, как выбрать iPhone и стоит ли им пользоваться.

Перечислим главные преимущества "яблочной продукции":

•iPhone - это прежде всего бренд великого Стива Джобса. Покупая такой смартфон, владелец получает часть истории;

•Металлический корпус и стекло больше не вызывают удивления, однако по качеству у Apple лучшая конструкция среди конкурентов;

•Отличная цветопередача и чёткость камеры;

•Узнаваемый стильный дизайн, ставший классическим, но не уступающий современности;

•Высокая производительность;

•Наличие эксклюзивных функций и приложений, которых нет у конкурентов;

•Многоуровневая защита учётной записи, зарекомендовавшая себя за многие годы.

Также назовём и недостатки:

•значительная част стоимости iPhone приходится на бренд;

•платный контент;

•отсутствие карт памяти;

•высокая стоимость оригинальных запчастей и аксессуаров.

Несмотря на то, что функции современных устройств практически одинаковы, особенно если брать прямых конкурентов IPhone - Samsung, Apple всегда была первопроходцем, они быстро внедряли новые функции и технологии.

Есть несколько способов купить iPhone 13 pro max, например, https://c.ua/ru/smartfony/model/iphone-13-pro-max/.

1. Самый безопасный способ - купить новый смартфон Apple в оригинальном магазине или магазине-партнере. Минимальные риски, гарантия, 100% новое устройство. Минус заключается только в высокой стоимости.

2. В последнее время появляется всё больше и больше магазинов, желающих продавать iPhone по значительно сниженной цене. В чём подвох? Эти телефоны были повреждены и отремонтированы. Если ремонт будет сделан добросовестно, разницы в качестве сборки не будет. Корпус без следов износа, продается в оригинальной упаковке. Среди преимуществ отметим более низкую цену; комплектация как в оригинальном магазине; Ремонтопригодность.

А недостатки - это отсутствие или короткие гарантийные сроки.

Конечно, iPhone - это именно то, на что вам действительно стоит потратить деньги, если вы хотите качественный, стильный смартфон с широкими функциями и конфиденциальностью.