Стоит ли покупать iPhone 13 pro max?
Стоит ли покупать iPhone? Это наиболее частый вопрос, при выборе смартфона, с учётом дороговизны устройства. Далее проанализируем, как выбрать iPhone и стоит ли им пользоваться.
Перечислим главные преимущества "яблочной продукции":
- •iPhone - это прежде всего бренд великого Стива Джобса. Покупая такой смартфон, владелец получает часть истории;
- •Металлический корпус и стекло больше не вызывают удивления, однако по качеству у Apple лучшая конструкция среди конкурентов;
- •Отличная цветопередача и чёткость камеры;
- •Узнаваемый стильный дизайн, ставший классическим, но не уступающий современности;
- •Высокая производительность;
- •Наличие эксклюзивных функций и приложений, которых нет у конкурентов;
- •Многоуровневая защита учётной записи, зарекомендовавшая себя за многие годы.
Также назовём и недостатки:
- •значительная част стоимости iPhone приходится на бренд;
- •платный контент;
- •отсутствие карт памяти;
- •высокая стоимость оригинальных запчастей и аксессуаров.
Несмотря на то, что функции современных устройств практически одинаковы, особенно если брать прямых конкурентов IPhone - Samsung, Apple всегда была первопроходцем, они быстро внедряли новые функции и технологии.
Есть несколько способов купить iPhone 13 pro max, например, https://c.ua/ru/smartfony/model/iphone-13-pro-max/.
1. Самый безопасный способ - купить новый смартфон Apple в оригинальном магазине или магазине-партнере. Минимальные риски, гарантия, 100% новое устройство. Минус заключается только в высокой стоимости.
2. В последнее время появляется всё больше и больше магазинов, желающих продавать iPhone по значительно сниженной цене. В чём подвох? Эти телефоны были повреждены и отремонтированы. Если ремонт будет сделан добросовестно, разницы в качестве сборки не будет. Корпус без следов износа, продается в оригинальной упаковке. Среди преимуществ отметим более низкую цену; комплектация как в оригинальном магазине; Ремонтопригодность.
А недостатки - это отсутствие или короткие гарантийные сроки.
Конечно, iPhone - это именно то, на что вам действительно стоит потратить деньги, если вы хотите качественный, стильный смартфон с широкими функциями и конфиденциальностью.
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