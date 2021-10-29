Уличный художник заполняет выбоины в своём родном городе яркими мозаиками

Эмемем (Ememem) — изобретательный художник, который заполняет выбоины в родном городе Лионе, Франция, яркими мозаиками, чтобы украсить будни каждого, кому они попадаются днём на глаза.Таким образом уличный художник решил привлечь внимание людей (и властей города) к плачевному состоянию дорог и тротуаров во Франции.Можно сказать, что это его миссия — залатать разбитые тротуары в своём городе, заполнив выбоины красочными произведениями мозаичного искусства. Благодаря его усилиям в течение последних 10 лет некоторые тротуары и дороги теперь выглядят более красочно и креативно.