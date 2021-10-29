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La Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в Испании

La Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в Испании



La Muralla Roja (букв. «Красная стена») — это постмодернистский жилой комплекс в Кальпе, Испания, спроектированный испанским архитектором Рикардо Бофиллом в 1968 году.



La Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в Испании



Этот удивительный жилой дом на 50 квартир, построенный на юге Испании, в основной стилистике которого мы видим прямые ссылки на архитектуру арабского Средиземноморья.



La Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в Испании



Внешне здание напоминает крепость, буквально вырастающую из прибрежных скал, а красный цвет создаёт дополнительный контраст.



La Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в Испании



Лестницы и внутренние поверхности выкрашены в оттенки синего — от небесно-голубого до индиго и фиолетового.



La Muralla Roja, фантастический дом-лабиринт в Испании



Дополнительные удобства для жителей дома представляют террасы на крыше, солярии, бассейн и сауна.
29 октябрь 2021 /
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