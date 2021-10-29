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Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу




Корейский скульптор и художник Ли Сангсу (Lee Sangsoo) создает спиралевидных животных и людей. Вроде ничего сложного — полоски переплетенные между собой, но результат действительно впечатляет.



Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу

Скульптуры-спирали Ли Сангсу
29 октябрь 2021 /
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