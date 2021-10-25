Домашние лошади вышли из степей между Волгой и Доном

Древние жители черноморских и каспийских степей сумели найти среди своих лошадей более смирных и выносливых.

Много тысяч лет назад люди держали стада лошадей просто ради их мяса. Но в какой-то момент эти древние скотоводы обнаружили, что среди диких «мясных» лошадей есть такие, которые будут поспокойней всех остальных, что их можно дрессировать и что у них более крепкая спина. Таких лошадей стали разводить, и у людей появилась домашняя лошадь, на которой можно ездить, возить грузы, воевать (и у которой, кстати, можно брать молоко — вряд ли прежние дикие неспокойные кобылы так легко давали себя доить).

Но где именно и когда именно появились первые домашние лошади? Считается, что они распространились из евразийских степей. Но евразийские степи — огромная территория, которая тянется от Восточной Европы почти до Тихого океана, в неё входят и причерноморские степи, и Казахская степь, и Монголо-Маньчжурская степь. По одной из гипотез, домашние лошади вышли около 5500 тысяч лет назад с территории, которая сейчас относится к Казахстану и на которой жили люди так называемой ботайской культуры: по некоторым данным, лошадей там не только ели, но и ездили на них, о чём говорят характерные стёртости на зубах, оставшиеся от удила. Однако несколько лет назад генетический анализ показал, что лошади ботайцев к домашним лошадям имеют мало отношения, зато они близки лошадям Пржевальского. Так лошади Пржевальского из диких превратились в одичавших.

Время и место появления домашних лошадей можно определить, если сравнить между собой ДНК из лошадиных останков разного возраста, найденных в разных местах. Именно это проделали исследователи из Университета Поля Сабатье, Алтайского государственного университета, Московского государственного университета и ещё целого ряда научных центров Франции, России, Монголии, Казахстана, Великобритании и других стран. В их распоряжении были кости лошадей возрастом от 10 до 2 тысяч лет, обнаруженные на археологических раскопках по всей евразийской степи. Из этих костей удалось прочесть 300 лошадиных геномов. В статье в Nature говорится, что лошади, которые жили с людьми 4200 лет назад и раньше, генетически были очень разнообразны. Но потом разнообразие лошадей резко падает, как будто люди предпочли иметь дело только с какой-то определённой разновидностью лошадей — явный признак искусственного отбора.

Уже около 4000 лет назад эта разновидность доминировала на огромном пространстве от центральной Анатолии до территории, которую сейчас мы называем Центральной Россией. Около 3000 лет назад у всех людей в Евразии лошади стали примерно одними и теми же. Конечно, они были разной масти, среди них, вероятно, появлялись специализированные породы, но, с точки зрения генетики, они всё равно были намного более однородны, чем лошади, которых люди ели раньше.

Среди прочих генетических особенностей, у одомашненных лошадей появилось две примечательные черты: у всех у них гены ZFPM1 и GSDMC выглядели одинаково и при этом отличались от таких же генов у диких лошадей. (Напомним, что у любого гена есть несколько вариантов, или аллелей, которые выполняют одну и ту же работу, но функционируют по-разному.) Ген ZFPM1 влияет на поведение, на тревожность и агрессивность, от гена GSDMC зависит развитие спины. Очевидно, лошади с «домашним» вариантом ZFPM1 должны вести себя спокойнее, а лошади с «домашним» вариантом GSDMC должны быть крепче спиной и не страдать, когда на них кто-то долго едет.

Исследователи попытались узнать, где впервые появились лошади с такими вариантами ZFPM1 и GSDMC. В прямом смысле самых первых домашних лошадей они не нашли. Однако генетический анализ археологических находок показал, где и когда жили лошади, которые по ДНК были ближе всего к тем, у которых появились «домашние» ZFPM1 и GSDMC. Это места на юге России, черноморские и каспийские степи между Доном и Волгой — здесь между 5400 и 4600 годами назад жили лошади, которые были непосредственными предками домашних. То есть именно здесь люди заметили у некоторых лошадей нужные свойства и сумели отделить их от всех остальных. Одну кость, которая принадлежала предкам домашних лошадей, нашли в кургане майкопской культуры рядом с посёлком Айгурский Ставропольского края, другие похожие останки нашли у Репина Хутора в среднем течении Дона, где когда-то жили люди ямной культуры.

Более смирные и выносливые домашние лошади ускорили развитие цивилизации: люди смогли путешествовать на большие расстояния, искать новые, более благоприятные для жизни территории, да и следить за домашним скотом с помощью лошадей проще. При этом, если говорить о современных породах лошадей, то они происходят всё-таки не напрямую к самым первым домашним лошадям: несколько лет назад мы писали об исследовании сотрудников Венского ветеринарного университета, которые пришли к выводу, что большинство современных лошадей восходят к одному предку, который жил около 700 лет назад.