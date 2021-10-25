Мамонты вымерли из-за высокой влажности

Последнее потепление переувлажнило почву, и мамонтам стало не хватать привычных растений для еды.

В вымирании мамонтов попеременно обвиняют то людей, то климатические изменения. Последний раз мы писали об этом три года назад в связи со статьёй в Science: в ней говорилось, что крупные доисторические животные быстро исчезали там, где появлялись люди, и что вообще с появлением людей на земле среди зверей доминируют виды с небольшим телом. Древним людям выгоднее было охотиться на больших животных, вот большие животные и исчезли.

Авторы недавней публикации в Nature пишут, что причиной был всё же климат . Исследователи из Кембриджа, Копенгагенского университета, Санкт-Петербургского государственного университета и других научных центров анализировали ДНК, найденную за последние 20 лет в почве во время палеонтологических раскопок в Арктике, там, где обнаруживались останки мамонтов. Прочитать древнюю ДНК из почвы стало возможно только сейчас, с развитием методов, позволяющих отделить её от загрязнений и понять, кому она принадлежит.

Мамонты просуществовали около 5 млн лет, пережили несколько ледниковых периодов и потеплений, и начали исчезать к концу последнего оледенения, то есть около 12 тыс. лет назад. Считалось, что они вымерли довольно быстро, однако по почвенной ДНК видно, что кое-где они жили ещё довольно долго – как говорят исследователи, в те времена, когда в Египте начали строить пирамиды, мамонты ещё бродили кое-где по арктическим землям. Та же почвенная ДНК позволила восстановить динамику мамонтовых популяций: они становились всё меньше и меньше, а значит, у них уменьшалось генетическое разнообразие и уменьшалось вероятность того, что каждое следующее поколение сможет приспосабливаться к окружающему миру, если он окажется нестабильным.

Исследователи анализировали не только мамонтовую ДНК, но и ДНК растений, которые росли тогда. Именно растения, точнее, изменения во флоре, помогли понять, почему и как исчезли мамонты. Последнее масштабное потепление обернулось большой влажностью, стали появляться реки, озёра и болота, что сильно повлияло на растительный покров. Как ни странно, мамонтам стало не хватать еды. Прежде, несмотря на холодный климат , им было достаточно травы и кустарников (а если растительность скрывал снег, они могли достать её из-под снега бивнями и хоботом). Из-за переувлажнения почв растительности стало меньше – ведь далеко не всякие растения любят избыток влаги, – и мамонты не могли этого не почувствовать.

Вообще потепления случались и раньше, и мамонты их благополучно переносили, однако последнее потепление в их жизни случилось слишком стремительно, так что они не успели приспособиться. Правда, как было сказано выше, кое-где они смогли продержаться ещё довольно долго после того, как основная масса их сородичей исчезла. Так или иначе, данные древней ДНК и повышенная влажность позволяют объяснить вымирание мамонтов, не привлекая людей.