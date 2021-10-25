» » Мамонты вымерли из-за высокой влажности

Мамонты вымерли из-за высокой влажности

Последнее потепление переувлажнило почву, и мамонтам стало не хватать привычных растений для еды.

В вымирании мамонтов попеременно обвиняют то людей, то климатические изменения. Последний раз мы писали об этом три года назад в связи со статьёй в Science: в ней говорилось, что крупные доисторические животные быстро исчезали там, где появлялись люди, и что вообще с появлением людей на земле среди зверей доминируют виды с небольшим телом. Древним людям выгоднее было охотиться на больших животных, вот большие животные и исчезли.

Мамонты вымерли из-за высокой влажности
(Иллюстрация: auntspray / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Авторы недавней публикации в Nature пишут, что причиной был всё же климат. Исследователи из Кембриджа, Копенгагенского университета, Санкт-Петербургского государственного университета и других научных центров анализировали ДНК, найденную за последние 20 лет в почве во время палеонтологических раскопок в Арктике, там, где обнаруживались останки мамонтов. Прочитать древнюю ДНК из почвы стало возможно только сейчас, с развитием методов, позволяющих отделить её от загрязнений и понять, кому она принадлежит.

Мамонты просуществовали около 5 млн лет, пережили несколько ледниковых периодов и потеплений, и начали исчезать к концу последнего оледенения, то есть около 12 тыс. лет назад. Считалось, что они вымерли довольно быстро, однако по почвенной ДНК видно, что кое-где они жили ещё довольно долго – как говорят исследователи, в те времена, когда в Египте начали строить пирамиды, мамонты ещё бродили кое-где по арктическим землям. Та же почвенная ДНК позволила восстановить динамику мамонтовых популяций: они становились всё меньше и меньше, а значит, у них уменьшалось генетическое разнообразие и уменьшалось вероятность того, что каждое следующее поколение сможет приспосабливаться к окружающему миру, если он окажется нестабильным.

Исследователи анализировали не только мамонтовую ДНК, но и ДНК растений, которые росли тогда. Именно растения, точнее, изменения во флоре, помогли понять, почему и как исчезли мамонты. Последнее масштабное потепление обернулось большой влажностью, стали появляться реки, озёра и болота, что сильно повлияло на растительный покров. Как ни странно, мамонтам стало не хватать еды. Прежде, несмотря на холодный климат, им было достаточно травы и кустарников (а если растительность скрывал снег, они могли достать её из-под снега бивнями и хоботом). Из-за переувлажнения почв растительности стало меньше – ведь далеко не всякие растения любят избыток влаги, – и мамонты не могли этого не почувствовать.

Вообще потепления случались и раньше, и мамонты их благополучно переносили, однако последнее потепление в их жизни случилось слишком стремительно, так что они не успели приспособиться. Правда, как было сказано выше, кое-где они смогли продержаться ещё довольно долго после того, как основная масса их сородичей исчезла. Так или иначе, данные древней ДНК и повышенная влажность позволяют объяснить вымирание мамонтов, не привлекая людей.

25 октябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В древней ДНК нашли нового мамонта
Хочу все знать

В древней ДНК нашли нового мамонта

ДНК возрастом более полутора миллионов лет помогла уточнить родственные связи между разными мамонтами.
Древние обитатели России строили дома из костей мамонтов
Хочу все знать

Древние обитатели России строили дома из костей мамонтов

Около 20 тысяч лет назад территория современной России была весьма суровым местом. земля была покрыта льдом и снегом, а вокруг ходили кровожадные хищники и огромные мамонты, поэтому местным
Последних мамонтов убили генетические мутации
Хочу все знать

Последних мамонтов убили генетические мутации

Мутации были подвержены гены, отвечающие за мужскую фертильность, обоняние, развитие нервной и эндокринной систем.
Биологи воскресили мутантные гены последних мамонтов
Хочу все знать

Биологи воскресили мутантные гены последних мамонтов

Биологи воссоздали и внедрили в живые клетки мутантную ДНК последних мамонтов. Так генетики выяснили, какими недугами страдали эти существа перед вымиранием.
Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля
Хочу все знать

Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля

Около 4 тысяч лет назад маленькая популяция шерстистых мамонтов вымерла на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Возможно, это были последние мамонты на Земле. Чтобы узнать точные причины их
Почему мамонты вымерли?
Хочу все знать

Почему мамонты вымерли?

Мамонт – одно из самых крупных млекопитающих в истории нашей планеты. Обитали мамонты преимущественно на территориях Евразии от островов Британии до Чукотки и на северо-западе Северной Америки. По
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Разработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариумеЭта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!«Капли дождя» Самуэля Сальседо в парке города ЭтретаРоб Ричи — художник-гиперреалистЖоэль Артур Розенталь (JAR), самый загадочный ювелир современностиЛюбовь к компьютерным играм начинается с семьиИстория Науру. Как съесть целый остров?


Свежие Статьи
Универсальный «хищник»

Универсальный «хищник»

«Галерея красавиц» Людвига I Баварского

«Галерея красавиц» Людвига I Баварского

Считавшиеся протерозойскими ходы в австралийских кварцитах были прорыты всего 50 миллионов лет назад

Считавшиеся протерозойскими ходы в австралийских кварцитах были прорыты всего 50 миллионов лет назад

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+