» » «Великое объединение» замагниченных звёзд

«Великое объединение» замагниченных звёзд

Астрофизики МГУ обнаружили эволюционные связи между различными типами замагниченных компактных космических объектов, что не только помогает понять их природу, но и предсказывает существование ещё неоткрытых.

За последние полвека астрономы открыли много экзотических компактных космических объектов, деятельность которых связана с сильным магнитным полем: радиопульсары, поляры, магнитары, рентгеновские пульсары гамма-повторители, быстрые радио-вспышки и другие, пока необъясненные до конца явления. Астрофизики МГУ пришли к выводу, что для объяснения появления во Вселенной всего этого «зоопарка» необходим единый эволюционный подход. Они решили свести множество открытых за последние годы новых объектов воедино, предприняв попытку своего рода «Великого объединения» в мире релятивистских замагниченных звёзд. Используемый ими подход предоставляет астрофизикам инструмент для понимания различных наблюдаемых особенностей и эволюционных отношений нейтронных звезд и белых карликов. А полученная эволюционная картина не просто демонстрирует генетическую связь между различными типами компактных источников, но и предсказывает новые, ещё неоткрытые, объекты во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале New Astronomy Review

«Великое объединение» замагниченных звёзд
Диаграмма космических объектов, связанных с нейтронными звездами и белыми карликами «Период – гравимагнитный параметр». (Владимир Липунов/МГУ)
«Великое объединение» замагниченных звёзд
Эволюционные потоки на дигарамме «Период-Гравимагнитный параметр». (Владимир Липунов/МГУ)
«Великое объединение» замагниченных звёзд
Грави-магнитный ротатор (Владимир Липунов/МГУ) ‹ › Открыть в полном размере

В основу работы был положен универсальный подход ко всем замагниченным объектам, основанный на одной объединяющей эти объекты идее, которой стал теоретический объект "грави-магнитный ротатор (ГМР), предложенный профессором МГУ Владимиром Михайловичем Липуновым ещё вначале 1980-х годов. По сути это просто вращающийся намагниченный шар, взаимодействующий с окружающей плазмой посредством гравитационного и электромагнитного взаимодействий. У него только три параметра – масса, магнитный дипольный момент и скорость вращения вокруг оси.

Несмотря на крайнюю простоту объекта процесс его взаимодействия с окружающей плазмой очень сложный. Фактически речь идет об описании электродинамических процессов в падающей под действием гравитационного поля компактной звезды плазме – сложнейшая магнитогидродинамическая задача в гравитационном поле, не решенная до сих пор. Чтобы понять степень сложности её достаточно сравнить с гораздо более простой гидродинамической задачей в постоянном магнитном поле Земли – предсказанием погоды теоретическим моделированием.

Оказалось, все открытые за последние десятилетия объекты, связанные с нейтронными звездами и белыми карликами, можно расположить на одной плоскости в виде диаграммы "период – грави-магнитный параметр" (см. иллюстрацию). Она демонстрирует генетическую связь между различными типами компактных источников и позволяет понять эволюцию этих объектов.

Вот как на этой диаграмме легко угадывается уже известный научному миру сценарий возникновения миллисекундных радиопульсаров (зеленые точки). Видно, что их множество располагается параллельно линии, вдоль которой протянулись жёлтые точки – старые нейтронные звёзды – рентгеновские барстеры. Возникает предположение, что жёлтые точки превращаются в зелёные (на второй иллюстрации этот эволюционный поток показан стрелкой). Физически это происходит из-за того, что в процессе аккреции в маломассивных двойных системах красных карликов и нейтронных звезд, последние теряют свое магнитное поле и раскручиваются падающим на них веществом до миллисекундных периодов. А когда красный карлик, теряя массу, превращается в планету, темп аккреции уменьшается в десятки миллионов раз и жёлтые точки почти мгновенно превращаются в зелёные переносом параллельно горизонтальной оси. Там они и остаются «навсегда» - ведь магнитного поля у них так мало, что они почти не тормозятся.

Но диаграмма не только объясняет, но подсказывает как обычные радиопульсары (красные точки) затухают, переходя на стадию пропеллера, а некоторые из них – те, что оказались в двойных системах, потом превращаются в рентгеновские пульсары (синие и фиолетовые точки).

А вот множество магнитаров, которые в последние годы преподносят сюрпризы, выдавая себя, то за гамма-повторители, то за аномальные рентгеновские пульсары или даже появляются в виде радио-вспышек, изображаются малиновыми треугольничками. Легко заметить, что горизонтальная огибающая этой "малины" параллельна линии поляров. Но поляры – это белые карлики, а магнитары – нейтронные звёзды. Однако оказывается у этих, казалось бы, разных объектов есть общее: обе эти группы являются рекордсменами магнитных полей в своих классах звезд. И авторы работы вспомнили давно предлагавшийся сценарий образования нейтронных звезд из белых карликов. Если белые карлики в двойных системах, как и нейтронные звезды, могут набирать массу, то в какой-то момент они могут превратиться в нейтронные звёзды. Но тогда становится понятно, что из самых сильно замагниченных белых карликов, могут родиться магнитары!

С помощью пакета компьютерных программ «Машина Сценариев» исследователи провели популяционный синтез этого превращения в природе и показали, что такой сценарий может представлять собой реальную эволюционную веточку образования магнитаров!

Таким образом, с помощью нового подхода астрономам МГУ удалось дать интерпретацию целому ряду явлений для нейтронных звёзд и белых карликов, а также выявить эволюционные связи объектов разных типов

По материалам пресс-релиза МГУ

24 октябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Над галактикой Млечный Путь обнаружили редкий объект
Хочу все знать

Над галактикой Млечный Путь обнаружили редкий объект

Орбитальная обсерватория «Спектр-РГ/eROSITA» нашла остатки термоядерной сверхновой в нашей Галактике.
Астрономы обнаружили источник жизни во Вселенной
Хочу все знать

Астрономы обнаружили источник жизни во Вселенной

Каждую секунду во Вселенной умирает звезда. Но эти небесные тела не просто полностью исчезают, звезды всегда что-то оставляют после себя. Некоторые звезды вспыхивают сверхновыми, превращаясь в черную
Ученые установили, как образуются магнитные звезды
Хочу все знать

Ученые установили, как образуются магнитные звезды

Астрофизики разработали детальную компьютерную модель, объясняющую происхождение гигантских магнитных полей у особого класса нейтронных звезд — магнетаров
Найдена звезда, вращающая вокруг себя пространство и время
Хочу все знать

Найдена звезда, вращающая вокруг себя пространство и время

Один из принципов общей теории относительности Эйнштейна состоит в том, что любое вращающееся тело во Вселенной волочит за собой и саму близлежащую ткань пространства-времени. Для того, чтобы
Что произойдет, если столкнутся две нейтронные звезды?
Хочу все знать

Что произойдет, если столкнутся две нейтронные звезды?

Нейтронные звезды — сверхплотные остатки звезд, возникающие при взрыве сверхновой звезды. Согласно статье, опубликованной на портале livescience.com, Лазерная интерферометрическая
Обнаружен первый рентгеновский пульсар в галактике Андромеды
Хочу все знать

Обнаружен первый рентгеновский пульсар в галактике Андромеды

В архивных данных космического телескопа XMM-Newton, многократно проводившего наблюдения Туманности Андромеды в рентгеновском диапазоне, удалось найти сигналы с периодом 1,2 с, указывающие на первый
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариумеРазработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?Эта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!«Капли дождя» Самуэля Сальседо в парке города ЭтретаРоб Ричи — художник-гиперреалистЖоэль Артур Розенталь (JAR), самый загадочный ювелир современностиЛюбовь к компьютерным играм начинается с семьиИстория Науру. Как съесть целый остров?


Свежие Статьи
Подводные роды ихтиозавра

Подводные роды ихтиозавра

Тайна Каспара Хаузера: немецкий Маугли из королевской семьи

Тайна Каспара Хаузера: немецкий Маугли из королевской семьи

Как мозг справляется с непонятными ситуациями

Как мозг справляется с непонятными ситуациями

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+