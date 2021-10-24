В России создан четвероногий робот как у Boston Dynamics

Российские инженеры разработали своего первого робота-собаку

Самым успешным разработчиком роботов сегодня является американская компания Boston Dynamics. В июне 2016 года она представила четвероногого робота 2016, который недавно получил крупное обновление с док-станцией для зарядки. Он продается за 74 тысячи долларов и успешно используется в строительстве и разведке. Похожие на него роботы время от времени выпускают китайские компании, только вот российских аналогов до сих пор не существовало. Недавно инженеры из проекта Voltbro и НИИ механики МГУ наконец-то представили собственного четвероногого робота, который обещает стать не хуже именитого Spot от Boston Dynamics. На данный момент разработчики реализовали только выполнение базовых умений вроде ходьбы, но в будущем список возможностей будет расширяться. Причем этим займутся не только сами разработчики, но и сторонние компании — нужно только желание.

Разработка российского аналога Spot от Boston Dynamics заняла два года. Компоненты корпуса были напечатаны на 3D-принтере из композитных материалов и алюминия — так инженеры пытались максимально уменьшить массу конструкции. Можно сказать, это им удалось, потому что робот весит 15 килограммов. Для сравнения, робот -собака Spot весит 25 килограмм. Только вот стоит учитывать, что американский робот умеет выполнять сложные задачи и даже может быть оснащен механической рукой, а вот российская новинка на данный момент ничего полезного не умеет.

Российский робот построен по классической для четвероногих роботов схеме. Его ноги состоят из двух секций, которые могут двигаться вдоль корпуса и при необходимости поворачиваться вбок. Они приводятся в движение электромоторами мощностью в три киловатта. На видеоролике можно увидеть, как робот делает свои первые шаги и, в целом, неплохо с этим справляется. Но до уровня Boston Dynamics еще далеко — конструкция пыталась встать с лежачего положения, но в конечном итоге очень нелепо упала набок. Если говорить прямо, на данный момент он выглядит очень жалко.

Платформа для создания роботов

Но разработчики на данный момент и не позиционируют его как полноценного «убийцу американского робота Spot». По сути, созданная конструкция — это платформа, на которой исследовательские группы смогут тестировать свои алгоритмы. Именно они будут оснащать робота новыми умениями и, возможно, когда-нибудь из этой черновой платформы выйдет что-то действительно стоящее. Лино мне бы хотелось увидеть российского робота, который как и механический пес Boston Dynamics, умеет открывать двери и следить за показателями различного оборудования. Только вот ждать этого момента явно придется долго — разработчики все еще недовольны базовыми алгоритмами и не готовы отдать робота на пользование сторонним инженерам.

Если подумать, российские разработчики идут по тому же пути, что и создатели робота Mini Cheetah. Этот механический пес был представлен в 2019 году специалистами из Массачусетского технологического института как такая же платформа для испытания разного рода алгоритмов. Используя робота Mini Cheetah в качестве платформы, в апреле 2021 года инженеры из Калифорнийского университета в Беркли создали механического пса-поводыря. Этот робот способен строить наиболее оптимальные маршруты, учитывая находящиеся в окружающем пространстве препятствия. При этом он понимает, что идущему за ним человеку нужно дополнительное пространство для ходьбы, поэтому двигается по более широкой траектории, чтобы человек шел ближе к центру между препятствиями.

Демонстрация робота-поводыря Mini Cheetah

Почему роботы не популярны?

Производителей четвероногих роботов с каждым годом становится все больше. Кажется, инженеры постепенно отказываются от создания человекоподобных механизмов, потому что от них мало толка. Роботы с четырьмя ногами хороши тем, что без проблем преодолевают даже самые сложные участки пути и при том могут выполнять разные задачи при помощи механических рук. Правда на данный момент они не пользуются популярностью среди обычных людей из-за дороговизны и банальной ненужности.

Самым дешевым роботом на данный момент является Unitree Go1 от китайской компании Unitree Robotics. Он стоит 2 700 долларов (около 200 000 рублей по текущему курсу) и позиционируется как лучший друг человека.

Напоследок хочется узнать: если бы роботы-собаки стоили не более 20 000 рублей, купили бы вы себе такого помощника? Как бы вы его использовали? Пишите в комментариях.