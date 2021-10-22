» » Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Австралийские военные проводят испытания велосипедов для разведки. Но чем они лучше мотоциклов?

Многие военные технологии со временем становятся доступными для обычных людей. В качестве примера можно привести Интернет, который в 1970-е годы использовался для связи между университетами и вычислительными центрами. Спустя несколько десятков лет «всемирная паутина» стала доступна для всех желающих и позволила людям общаться со всем миром. А вот обратных примеров, когда популярная среди обычных людей технология начала использоваться в военной отрасли, очень мало. Недавно австралийские власти начали тестировать использование велосипедов в разведывательных целях. Правда велосипедами этот вид транспорта назвать можно только с натяжкой — они оснащены электрическим двигателем и могут разгоняться до 80 километров в час. Очень неплохо для велосипеда, не так ли? Их главное преимущество перед мотоциклами заключается в том, что они практически не издают шума.

 


Чем велосипеды лучше мотоциклов?

О начале тестирования электрических велосипедов в военной отрасли рассказало издание Electrek. Испытания проводятся войсками австралийского штата Квинсленд. Используемые разведчиками велосипеды оснащены педалями, но солдаты редко тратят на это силы, потому что помимо них легкий вид транспорта оснащен двигателем на электрической тяге. Во время работы они издают минимум шума — если ездить со скоростью около 50 километров в час, уровень шума не превышает 65 децибел. Это явно тише, чем рев мотоцикла с бензиновым двигателем. Также во время езды на велосипеде в воздух поднимается меньше пыли, что тоже помогает сохранить скрытность во время разведывательных миссий.

 

Видео с испытаний электрических велосипедов

Военные из Квинсленда не стали рассказывать, кто является производителем используемых велосипедов. Но зарубежные журналисты быстро распознали электрические велосипеды B-52, которые производятся австралийской компанией Stealth Electric Bikes. Судя по информации на официальном сайте, они могут разгоняться до 80 километров в час, а одного заряда аккумулятора хватает на преодоление 100 километров. Масса конструкции составляет всего лишь 51 килограмм, так что при необходимости велосипед можно понести за спиной.

Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Электрический велосипед Stealth B-52

Незаметность велосипеда обеспечивается за счет меньшей мощности и шума. Также он не поднимает много пыли, которую могли бы заметить вражеские силы. Велосипеды намного эффективнее обычных мотоциклов. Если нам дадут задание, мы просто возьмем незаметные велосипеды, доедем до места и добудем нужную информацию, — объяснил капрал конной пехоты Томас Ови (Thomas Ovey).

Военные велосипеды

Австралия является далеко не первой страной, которая взяла в свое вооружение электрические велосипеды. Некоторые страны уже используют велосипеды Jeep и Quietkat, которые оснащены двигателями Bafang Ultra M620 и могут разгоняться до 60 километров в час. Солдаты отдают предпочтение транспортным средствам с большими колесами, потому что они способны ездить даже по самым сложным дорогам — эта особенность очень важна в разведке.

Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Электрический велосипед Jeep

Норвежские войска начали использовать велосипеды с толстыми шинами в 2018 году. А оборонные силы Новой Зеландии заинтересовались этим делом год назад — их выбор пал на электрические байки компании UBCO. Полиция некоторых стран частично пересела на велосипеды уже давно, потому что этот вид транспорта иногда позволяет догнать преступников гораздо быстрее. В основном это актуально для городов с обилием узких дворов, где ездить на автомобиле слишком трудно. А вот ловкие велосипеды для таких мест идеальны.

Как австралийские солдаты используют велосипеды?

Полицейские на велосипедах

Как правило, новые технологии первым делом используются в военной отрасли. Поэтому она очень стремительно совершенствуется. В нулевые годы мы и представить не могли, что через двадцать лет для разведки и даже ведения боя некоторые войска смогут использовать небольшие беспилотники. Дроны уже сейчас являются опасным оружием — в 2020 году аппарат Kargu-2 совершил нападение на людей на территории Ливии. Он является дроном-камикадзе и оснащается камерой для отслеживания врагов и осколочным оружием. Сообщалось, что летательный аппарат совершил нападение «по собственному желанию», что звучит как начало восстания машин.

22 октябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Гибридные велосипеды
Хочу все знать

Гибридные велосипеды

Гибридные велосипеды в последние годы пользуются немалой популярностью. Как отдельный тип, данные транспортные средства сочетают в себе параметры как у своих «родственников».
Где лучше хранить велосипед зимой?
Хочу все знать

Где лучше хранить велосипед зимой?

Каждый владелец велосипеда, с наступлением зимнего сезона всерьез задумывается о том, где же хранить его. Особенно это актуально для тех. кто проживают в малогабаритных квартирах и у них нет
Как выбрать велосипед?
Хочу все знать

Как выбрать велосипед?

Для многих жителей нашего государства велосипед не забава, а безопасное и надежное транспортное средство, на котором можно быстро добраться не только на работу или учебу, но даже отправиться
Интересные факты о велосипедах.
Хочу все знать

Интересные факты о велосипедах.

Интересно, что велосипед - французское слово, которое вошло в обиход с 1860-х годов Однако, первый велосипед был изобретен в Германии в 1817 году. Он был с деревянной рамой и без педалей, от чего
15 фактов о велосипеде
Хочу все знать

15 фактов о велосипеде

Первое кругосветное путешествие на велосипеде было совершено в 1884-87 годах и было уникально по своей сложности. Во-первых, оно было совершено на велосипеде еще старой конструкции — с огромным
Велосипед – лучшее спасение от инфаркта
Хочу все знать

Велосипед – лучшее спасение от инфаркта

Британские медики сообщают результаты своего исследования и призывают офисных работников пересесть с автомобилей на велосипеды.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариумеРазработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?Эта картина Ренуара наделала в своё время много шума... причем трижды!«Капли дождя» Самуэля Сальседо в парке города ЭтретаРоб Ричи — художник-гиперреалистЖоэль Артур Розенталь (JAR), самый загадочный ювелир современностиЛюбовь к компьютерным играм начинается с семьиИстория Науру. Как съесть целый остров?


Свежие Статьи
Подводные роды ихтиозавра

Подводные роды ихтиозавра

Тайна Каспара Хаузера: немецкий Маугли из королевской семьи

Тайна Каспара Хаузера: немецкий Маугли из королевской семьи

Как мозг справляется с непонятными ситуациями

Как мозг справляется с непонятными ситуациями

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+