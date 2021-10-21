Заготовка консервации на зиму

Подготовка к зиме в домашних условиях проводится практически в каждой семье. Ведь зимой свежие овощи и фрукты недоступны. Поэтому люди делают летом и осенью запасы полезных продуктов впрок, чтобы компенсировать авитаминоз в холодные сезоны и разнообразить рацион.

Для приготовления домашних заготовок используются различные методы: сушка, замораживание и консервирование, в том числе маринование, заквашивание и засолка. А использовать для этого можно практически всё - овощи, ягоды, фрукты, грибы и прочие. Можете посмотреть тут различные рецепты.

На зиму желательно делать заготовки по-разному, так как один и тот же продукт, приготовленный различными способами, будет иметь соответствующие вкусовые качества.

У каждого овоща и каждого фрукта есть своя концепция. Приступать к сбору урожая необходимо, когда они созреют. Если у вас нет собственного дачного или приусадебного участка, то купите фрукты, ягоды на рынках. В эти сезоны они особенно дешёвые.

С конца мая по октябрь можно готовиться к зиме! Каждый тёплый месяц приносит новые плоды, поэтому вы можете наслаждаться свежими овощами и фруктами в течение шести месяцев и постепенно заготавливать их для будущего потребления.