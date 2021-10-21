Заготовка консервации на зиму
Подготовка к зиме в домашних условиях проводится практически в каждой семье. Ведь зимой свежие овощи и фрукты недоступны. Поэтому люди делают летом и осенью запасы полезных продуктов впрок, чтобы компенсировать авитаминоз в холодные сезоны и разнообразить рацион.
Для приготовления домашних заготовок используются различные методы: сушка, замораживание и консервирование, в том числе маринование, заквашивание и засолка. А использовать для этого можно практически всё - овощи, ягоды, фрукты, грибы и прочие. Можете посмотреть тут различные рецепты.
На зиму желательно делать заготовки по-разному, так как один и тот же продукт, приготовленный различными способами, будет иметь соответствующие вкусовые качества.
У каждого овоща и каждого фрукта есть своя концепция. Приступать к сбору урожая необходимо, когда они созреют. Если у вас нет собственного дачного или приусадебного участка, то купите фрукты, ягоды на рынках. В эти сезоны они особенно дешёвые.
С конца мая по октябрь можно готовиться к зиме! Каждый тёплый месяц приносит новые плоды, поэтому вы можете наслаждаться свежими овощами и фруктами в течение шести месяцев и постепенно заготавливать их для будущего потребления.
- Банки - наиболее распространённые и подходящие ёмкости для консервирования. Преимущества стекла: возможность многократного использования, выгодная цена, стерилизуемость, высокое качество и длительный срок хранения продукции (до двух лет), а также прозрачность материала, что позволяет судить о том, не испортился ли продукт.
Один из главных недостатков банок - их хрупкость. Экстремальные температуры во время хранения могут привести к взрыву. Чтобы этого не произошло, горячий рассол нужно постепенно вливать небольшими порциями. Банки закрываются или плотно завинчиваются специальной укупорочной машинкой с крышками из листового металла.
Банку и крышку предварительно надо тщательно простерилизовать, чтобы хозяйка не огорчилась от лопнувших ёмкостей.
- Деревянные, эмалированные ведра, горшки и пластиковые тары используются для солений, поскольку здесь нет стерилизации или герметичной упаковки.
Заготовки - это целая наука и творчество, требующее навыков и немалых усилий. Однако все ваши старания будут вознаграждены хрустом вкусных огурцов морозной зимой, красочными салатами и аппетитными выпечками на вашем столе.
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