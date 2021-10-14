Когда на Земле исчезнет кислород и к чему это приведет?

Примерно так будет выглядеть Земли через 1-2 миллиарда лет. В этом почти нет сомнений

Как бы жутко это не было осознавать, когда-нибудь человечество и большая часть животных на Земле полностью вымрет. Если мы сможем взять под контроль количество выбрасываемого мусора и парниковых газов в окружающую среду, глобальная катастрофа произойдет только спустя два миллиарда лет, что вполне неплохо. Ученые считают, что именно через это время на нашей планете не останется воды — солнечная радиация попросту сотрет с лица Земли моря и океаны. Но недавно группа американских и японских ученых выдвинула предположение, что массовое вымирание может произойти на миллиард лет раньше из-за исчезновения кислорода. Но этом случае наша планета не пустыней — на ней смогут жить микроскопические организмы, которые способны существовать даже без кислорода. Прогнозы ученых все равно звучат довольно страшно, так что давайте изучим результаты научной работы подробнее.

Исчезновение кислорода на Земле

Пугающими прогнозами ученых поделилось научное издание Science Alert. Возможная причина гибели большей части живых организмов на нашей планете была выявлена при помощи компьютерной симуляции. Если говорить по-простому, ученые приняли во внимание то, как в будущем будет меняться яркость Солнца. На основе этих данных они выяснили, как может меняться уровень углекислого газа — чем на Земле теплее, тем его меньше. В общем числе авторам научной работы удалось создать около 400 тысяч симуляций. Понижение уровня углекислого газа наверняка станет причиной гибели растений, без которых в атмосфере планеты закончится кислород.

Без кислорода земля превратится в пустыню. На фото — вариант далеко не самого худшего стечения обстоятельств

Какой будет земля через миллиард лет?

По словам авторов исследования, при отсутствии кислорода наша планета вернется в состояние архейской Земли. Архейский эон — это самый древний этап существования планеты. По расчетам ученых, он начался примерно 3,8 миллиарда лет назад и длился вплоть до кислородной катастрофы около 2,5 миллиарда лет назад. В те времена на нашей планете могли существовать разве что анаэробные (не нуждающиеся в кислороде) организмы. Так что через миллиард лет хозяевами Земли могут снова стать микробы. В этом особенно уверен один из авторов научной работы Кадзуми Одзаки (Kazumi Ozaki):



Для атмосферы Земли после исчезновения кислорода будут характерны повышенное содержанием метана, низкий уровень углекислого газа и отсутствие озонового слоя. Планета земля , вероятно, станет домом для анаэробных форм жизни, — объяснил ученый.

Через миллиард лет на Земле останутся только анаэробные организмы, которым не нужен кислород

Другой автор исследования Крис Рейнхард (Chris Reinhard) подчеркнул, что кислород исчезнет не ранее чем спустя миллиард лет. Но когда это время наступит, жизненно необходимый кислород будет исчезать стремительно. Живые организмы могут даже не заметить, как кислорода в атмосфере Земли станет примерно в миллион раз меньше, чем сейчас. Это станет переломным моментом в жизни большинства живущих сегодня организмов, особенно людей. Так что на существование человечества спустя 1-2 миллиарда лет надеяться точно не стоит.

Архейский эон в представлении художника

Причины исчезновения человечества

Вполне может быть, что человечество исчезнет гораздо раньше. Некоторые ученые считают, что цивилизованный мир будет стерт с лица Земли уже в 2050 году. Корнем массового вымирания людей, как вы уже могли догадаться, явно станет глобальное потепление. Мы уже несколько лет подряд ощущаем на себе то, что климат на Земле становится теплее. А все потому, что атмосфера планеты сильно загрязнена парниковыми газами. солнце легко нагревает земную поверхность, а получившееся тепло «улететь» обратно в космос не может. Повышение температуры воздуха влечет за собой огромное количество ужасных последствий: быстрое распространение болезней, возникновения голода из-за проблем с сельским хозяйством, затопление огромных городов из-за таяния ледников и так далее. О том, каким может стать наша планета в 2050 из-за последствий глобального потепления, можете почитать в этой статье.

В будущем человечество может исчезнуть из-за потопа

А вообще, сценариев начала апокалипсиса очень много. Конец света может наступить не только из-за климатических изменений, но и по причине распространения опасной болезни. Представьте, что вы внезапно узнали дату начала апокалипсиса — куда вы пойдете, чтобы спастись?