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На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

Фотография, снятая Томасом Песке с борта МКС

В начале октября 2021 года французский астронавт Томас Песке (Thomas Pesquet) сфотографировал с борта МКС очень редкое атмосферное явление. С поверхности Земли его увидеть невозможно, потому что оно возникает в самых верхних слоях атмосферы. На фотографии оно фигурирует как пугающая вспышка синего света, которая отдаленно напоминает взрыв кобальтовой бомбы. Но на самом деле это явление не несет для людей никакой опасности. По сути, это обыкновенная молния, которая бьет не вниз, а вверх. В комментарии к своей фотографии Томас Песке объяснил, что сделанный снимок особо примечателен тем, что ранее это явление видело всего лишь несколько пилотов, причем десятки лет назад. Из-за этого ученые даже не были до конца уверены, существует ли оно на самом деле. Теперь же все ясно — необычный вид молний вполне реален.

 

Фотография Земли с МКС

Фотографией редкого явления Томас Песке поделился в своем твиттере, а подробно о ней рассказало издание Science Alert. Она является фрагментом видеозаписи, снятой в режиме замедленной съемки. Иначе запечатлеть вспышку было бы невозможно, потому что явление возникает на несколько миллисекунд. С поверхности земного шара вспышка не видна, потому что провоцирующие ее возникновение процессы происходят только в верхних слоях атмосферы.

На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

Редкое явление происходит только в верхних слоях атмосферы

Редкое природное явление

Члену экипажа Международной космической станции удалось запечатлеть явление, именуемое как «кратковременное свечение». Ее источником является так называемая верхнеатмосферная молния — она похожа на обычную молнию, которая бьет во время грозы. Отличие заключается только в том, что мощный разряд возникает в верхних слоях атмосферы и бьет строго вверх.

На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

Молнии бывают разные, даже верхнеатмосферными

Ученые объясняют процесс возникновения молний в верхней части атмосферы следующим образом. Обычные молнии, о которых мы рассказывали в этой статье, вызывают «синие струи». Они возникают в том случае, если свет проходит через положительно заряженную нижнюю область грозовых облаков. А если траектория света проходит через отрицательно заряженную верхнюю область, молния бьет вверх и создает голубое свечение от молекулярного азота. Может прозвучать довольно сложно, но это самое простое объяснение.

На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

Из космоса молнии выглядят примерно так

Это явление невозможно заметить с поверхности Земли. Да и пилотам самолетов удавалось лицезреть ее только пару раз — других свидетельств существования верхнеатмосферных молний не было. Так что астронавта Томаса Песке можно поздравить, ведь он смог сделать очень редкий кадр и по сути совершил научное открытие. Он отметил, что такой снимок можно было сделать только с МКС, потому что только с нее открывается наилучший вид на Землю и ее атмосферные явления. К тому же, космическая станция пролетает над экватором, где происходит больше всего гроз.

На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

Астронавт Томас Песке

Редкие виды молний

Пожалуй, загадочнее верхнеатмосферных молний являются только шаровые молнии. Так принято называть сгустки энергии, которые плавают в воздухе в виде светящихся шаров. Ученые до сих пор не могут объяснить природу этого явления. Некоторые группы исследователей с гордостью сообщали, что им удалось воссоздать шаровые молнии в лабораторных условиях. Только вот искусственные сгустки энергии по своим характеристикам заметно отличаются от своих природных собратьев.

На фотографии Земли видна вспышка, похожая на взрыв ядерной бомбы. Что это?

Шаровая молния в природе


14 октябрь 2021 /
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