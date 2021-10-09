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Как память превращается в рассказ

Среди разных центров памяти мозга на гиппокампе лежит задача рассказывать истории — именно он соединяет эпизоды памяти в единое целое.

Наша память – не просто куча разнородной информации: эта информация так или иначе распределена по темам, связана между собой, в ней есть важные куски и второстепенные. И всё равно, о чём идёт речь: о воспоминаниях детства, о какой-то рабочей задаче или о сериале, который мы смотрим сейчас и, естественно, помним, кто кому в нём приходится. И хотя запоминать нам приходится всё вперемешку, мы не будем называть коллег по работе именами сериальных героев. То есть в нашем мозге есть аппарат, который организует разные куски информации в рассказы, и при этом один рассказ не путается с другим.

Как память превращается в рассказ
Гиппокамп в человеческом мозге. (Иллюстрация: pixologic / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Калифорнийского университета в Дэвисе пишут в Current Biology, что память в связный рассказ превращает гиппокамп, один из главных центров памяти. Участники эксперимента должны были запомнить две истории: в обеих были разные сюжетные линии, но в одной истории сюжетные линии были связаны друг с другом, а в другой — нет. Потом истории нужно было пересказать. Пока человек запоминал их и потом, когда он их пересказывал, за активностью его гиппокампа наблюдали с помощью магнитно-резонансной томографии. Как и ожидалось, если нужно было запомнить эпизоды связанных сюжетных линий, активность гиппокампа на таких эпизодах была схожей. Если сюжеты были не связаны, то и мозг запоминал их во многом по-разному.

Но даже в случае связанных сюжетов можно было отличить, когда мозг работает с одним, а когда с другим. Когда нужно было вспомнить эту историю, то в активности гиппокампа можно был увидеть, что, работая с одним сюжетом, он одновременно вспоминает второй. И чем активнее в этом смысле был гиппокамп, тем больше деталей во всей истории удавалось вспомнить.

В мозге есть и другие центры памяти, но, по словам авторов, именно гиппокамп отвечает за связь между эпизодами, организуя память в единый рассказ. Притом, скорее всего, вряд ли гиппокамп может произвольно соединять что угодно с чем угодно: память объединяется в единый рассказ, если мы с самого начала видим в происходящем какую-то внутреннюю связь.

09 октябрь 2021 /
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