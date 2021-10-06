» » Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Зарядная станция Terra 360

Швейцарская компания ABB разработала самую мощную и быструю станцию для зарядки электрических автомобилей. Она именуется как Terra 360 и способна на одновременный заряд до 4 автомобилей. Полное восполнение энергии аккумулятора занимает 15 минут, в то время как станции Tesla Supercharger заряжают автомобили за час и даже больше. Если времени мало, автомобиль можно зарядить и за 3 минуты — в этом случае энергии хватит на преодоление 100 километров. Представители ABB уверены, что их проект увеличит популярность электрического транспорта и поможет очистить окружающую среду от вредных выбросов. Только вот некоторые люди (в том числе и мы) считают, что сначала зарядные станции ABB вряд ли будут пользоваться спросом. Но почему мы так считаем?

 


Самая быстрая зарядная станция в мире

О новой зарядной станции для электрических автомобилей было рассказано в издании New Atlas. Сообщается, что мощность Terra 360 достигает 350 киловатт, тогда как станции Tesla Supercharger могут обеспечивать мощность только на уровне 250 киловатт. Новые станции планируется установить как на заправках, так и поблизости торговых точек и других коммерческих заведений — конструкция занимает очень мало места, поэтому может использоваться практически везде. За восполнением энергии водители смогут следить через 27-дюймовый дисплей или следя за световыми полосами, которые видны на изображении ниже.

Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Дисплей и световые полосы, которые сообщают об уровне заряда аккумулятора

Зачем нужны электромобили?

В первую очередь станции Terra 360 появятся в Европе, примерно в конце 2021 года. А годом позже они начнут появляться на территории США и Латинской Америки. По словам президента подразделения ABB по электромобилям Франка Мюлона (Frank Muehlon), благодаря борьбе с климатическими изменениями, в будущем спрос на электромобили будет только расти. Соответственно, у многих водителей возникнет потребность в быстром восполнении заряда аккумулятора.

Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Компания ABB считает, что ее станция поможет популяризовать электрический транспорт

Станция Terra 360 с вариантами зарядки, отвечающими различным потребностям, является ключом к удовлетворению этой потребности и ускорению глобального внедрения электрических автомобилей, — заключил Фран Мюлон.

Своим мнением поделился и директор по связям Теодор Сведжемарк (Theodor Swedjemark). Он напомнил, что на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходится пятая часть глобальных выбросов углекислого газа. Поэтому переход человечества на электрический транспорт имеет решающее значение при достижении главной цели Парижского климатического соглашения. Компания ABB готова подать пример, заменив свой автопарк из 10 000 транспортных средств на электромобили. Во сколько тысяч (или даже миллионов) долларов это ей обойдется, не разглашается. Но учитывая количество автомобилей, сумма должна быть внушительной.

Почему быстрая зарядная станция не будет популярной?

Планы компании ABB звучат круто, да и сама станция Terra 360 впечатляет своей мощностью. Только вот в первые годы она вряд ли будет очень популярна, потому что воспользоваться зарядкой за 15 минут смогут далеко не все владельцы электрических автомобилей. Для этого необходимо, чтобы автомобиль поддерживал мощность зарядки в 350 киловатт, а таких моделей сегодня очень мало. Например, такой станцией не смогут воспользоваться владельцы автомобилей Tesla — им будет проще найти ближайший Supercharger. Но быстрая зарядка будет доступна для владельцев автомобилей вроде Hyundai Ioniq 5 — у них поддержка такой мощности имеется.

Можно ли зарядить электромобиль за 15 минут? Оказывается, да

Автомобиль Hyundai Ioniq 5



 

 

Презентация зарядной станции Terra 360

06 октябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В США научились быстро заменять аккумуляторы электромобилей. Зарядка больше не нужна?
Хочу все знать

В США научились быстро заменять аккумуляторы электромобилей. Зарядка больше не нужна?

Компания Ample предложила не заряжать аккумуляторы автомобилей, а просто заменять их на уже заряженные. Для этого нужно просто припарковаться внутри специальной станции и подождать 5 минут. Звучит
Самые дорогие электрические автомобили в мире
Хочу все знать

Самые дорогие электрические автомобили в мире

Самый дорогой в мире электрический автомобиль стоит 3,5 миллиона долларов. По текущему курсу это более 250 миллионов рублей! Но что делает их настолько дорогими и какие еще существуют электрокары, о
Электрический автомобиль Toyota заряжается за 10 минут. Что о нем еще известно?
Хочу все знать

Электрический автомобиль Toyota заряжается за 10 минут. Что о нем еще известно?

В 2021 году компания Toyota выпустит электрический автомобиль, который заряжается за 10 минут. ?? В отличие от других электромобилей, он будет оснащен твердотельным аккумулятором, который вмещает
Tesla экономичнее обычной машины или все же нет?
Хочу все знать

Tesla экономичнее обычной машины или все же нет?

Когда заходит речь о сравнении Tesla с бензиновыми или дизельными автомобилями, почти ни у кого не возникает сомнений, что электромобиль Илона Маска окажется более экономичным в использовании.
Появление автомобилей
Хочу все знать

Появление автомобилей

Современный человек передвигается на транспорте. Сейчас уже сложно себе представить, что когда-то транспорта не существовало. 
Американская Tesla запустила первую зарядную станцию в Швейцарии
Хочу все знать

Американская Tesla запустила первую зарядную станцию в Швейцарии

Американский производитель электрокаров Tesla Motors открыл первую зарядную станцию в Швейцарии. Зарядная станция для электромобилей находится на хайвее A1 между двумя крупными городами — Женевой и
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси МацумотоИммерсивная выставка Клода Моне – полное погружение в мир великого импрессионистаЭто самые быстрые серийные мотоциклы в миреВ 2023 году NASA запустит в космос новый луноход VIPER. Чем он займется?Ядерная ракета Vasimr доставит людей на Марс за один месяц. Опасна ли она?Фрэнк Вулворт, создатель ценников и супермаркетовРазработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариуме


Свежие Статьи
Яркое солнце мешает отличать зелёный от синего

Яркое солнце мешает отличать зелёный от синего

Чёрный чай действует на сосуды лучше, чем зелёный

Чёрный чай действует на сосуды лучше, чем зелёный

Аланские украшения в крымском могильнике

Аланские украшения в крымском могильнике

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+