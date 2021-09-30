Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

О жесткой воде и ее смягчении существует много мифов, которые могут навредить здоровью

О таком понятии, как "жесткая вода”, наверняка слышал каждый. Этим термином принято называть определенную совокупность химических и физических свойств воды, связанных с повышенным содержанием в ней калия, магния и других некоторых минералов. Определить, что вода жесткая, можно самостоятельно без каких-либо лабораторных анализов. Об этом говорит наличие налета на смесителе, быстрое появление накипи на стенках чайника, плохое вспенивание моющих средств при стирке или мытье посуды и т.д. Чаще всего, к сожалению, именно такая вода течет у нас из-под кранов. Но насколько она опасна и нужно ли ее умягчать, то есть удалять из нее лишние элементы? На этот счет существует множество мифов. Одни из них вполне безобидные, другие же могут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому я подготовил пять самых распространенных заблуждений, о которых необходимо забыть.

Мягкая вода не имеет кальция и магния, поэтому ее употребление приводит к проблемам со здоровьем

На самом деле вода далеко не главный, и тем более не основной источник кальция и магния. Даже если она жесткая, чтобы восполнять суточную норму этих элементов, придется ежедневно выпивать более 30 литров воды, что, конечно же, нереально. Поэтому необходимые организму микроэлементы следует получать из продуктов. К примеру, в 100 граммах голландского сыра содержится суточная доза кальция.

Магний также можно получить из продуктов, к примеру, 63% суточной его дозы содержится в 100 граммах кедровых орехов. К тому же, как утверждают медики, недостаток магния — крайне редкое явление. Оно встречается только при чрезмерном употреблении алкоголя или приеме определенных препаратов. Здоровым же людям о недостатке магния волноваться не стоит, какую бы воду они не потребляли. Таким образом, здоровое сбалансированное питание, о котором, к слову, тоже существует много мифов, гораздо важнее, чем наличие микроэлементов и минералов в воде.

Жесткая вода оставляет налет не только на поверхности крана, но и внутри организма

Жесткая вода не вредна организму, так как в ней содержатся минералы, которые нужны организму

Организм не приспособлен извлекать большое количество калия и магния, растворенных в воде. Если уровень жесткости слишком высокий, повышается риск развития мочекаменной болезни, о чем, многие наверняка слышали. Но, этим опасность такой воды не ограничивается. Регулярное ее употребление снижает способность организма всасывать ценные вещества.

Соединяясь с белками, которые мы получаем из пищи, соли кальция и магния оседают на стенках желудка и кишечника, в результате чего ухудшают перистальтику, нарушают работу ферментов и в целом губительно действуют на организм. Также излишняя жесткость негативно сказывается на состоянии кожный покров, вызывая ускорение процессов старения. Поэтому по санитарным нормам уровень жесткости питьевой воды не должен превышать 7 °Ж, однако в некоторых регионах России этот показатель достигает 10 °Ж.

Умягченная вода содержит много натрия, поэтому вредна для здоровья

Существует множество способов смягчения воды — заморозка, кипячение, использование реагентов, использование фильтров и т.д. Некоторые умягчители воды действительно повышают уровень натрия. Однако сам по себе натрий даже необходим организму для нормальной работы почек, пищеварительной системы, а также ряда других систем.

Натрий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы

Современные умягчители добавляют безопасное количество натрия в воду. Как правило, 3 литра смягченной воды содержит не более 344,4 мг натрия. Это количество соответствует около 0,87 г поваренной соли. Примерно такое же количество соли вы потребляете, съедая 1 кусочек белого хлеба.

В смягченной воде отсутствуют полезные микроэлементы и минералы, что приводит к их дефициту в организме

Не стоит путать смягченную воду и дистиллированную. Как правило, умягченная вода содержит меньше солей, но в остальном ее химический состав практически не меняется. Даже после использование фильтров обратного осмоса вода на выходе гораздо больше насыщена солями, чем дистиллированная.

Кроме того, согласно данным ВОЗ, вода обеспечивает лишь 6–8 % микроэлементов, от суточной нормы. Поэтому в третий раз напомню, что не стоит полагаться на воду в обеспечении организма необходимым запасом минералов и микроэлементов.

Натрий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы

Из крана течет не смягченная, не предназначенная для питья вода

На самом деле вода, которая поступает в водопровод, уже проходит обработку — она обеззараживается, фильтруется и смягчается, поэтому соответствует стандартам питьевой воды. Однако, ее качество зачастую сильно ухудшается в процессе транспортировки, что связано с высоким износом трубопровода. В нем со временем скапливается грязь, иногда даже проникают поверхностные воды.

Поэтому вода из-под крана действительно не всегда соответствует нормам СанПиН. Однако, отравиться одним стаканом воды все равно нельзя. Тем не менее, вредные вещества имеют свойство накапливаться. Поэтому не стоит регулярно потреблять сырую неочищенную воду.

Напоследок напомню, что вода — это гораздо более загадочное вещество, чем принято полагать. Недавно я рассказывал о том, что ученым удалось зафиксировать второе жидкое состояние воды, о существовании которого ранее только догадывались.