» » Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

О жесткой воде и ее смягчении существует много мифов, которые могут навредить здоровью

О таком понятии, как "жесткая вода”, наверняка слышал каждый. Этим термином принято называть определенную совокупность химических и физических свойств воды, связанных с повышенным содержанием в ней калия, магния и других некоторых минералов. Определить, что вода жесткая, можно самостоятельно без каких-либо лабораторных анализов. Об этом говорит наличие налета на смесителе, быстрое появление накипи на стенках чайника, плохое вспенивание моющих средств при стирке или мытье посуды и т.д. Чаще всего, к сожалению, именно такая вода течет у нас из-под кранов. Но насколько она опасна и нужно ли ее умягчать, то есть удалять из нее лишние элементы? На этот счет существует множество мифов. Одни из них вполне безобидные, другие же могут нанести серьезный вред здоровью. Поэтому я подготовил пять самых распространенных заблуждений, о которых необходимо забыть.


Мягкая вода не имеет кальция и магния, поэтому ее употребление приводит к проблемам со здоровьем

На самом деле вода далеко не главный, и тем более не основной источник кальция и магния. Даже если она жесткая, чтобы восполнять суточную норму этих элементов, придется ежедневно выпивать более 30 литров воды, что, конечно же, нереально. Поэтому необходимые организму микроэлементы следует получать из продуктов. К примеру, в 100 граммах голландского сыра содержится суточная доза кальция.

Магний также можно получить из продуктов, к примеру, 63% суточной его дозы содержится в 100 граммах кедровых орехов. К тому же, как утверждают медики, недостаток магния — крайне редкое явление. Оно встречается только при чрезмерном употреблении алкоголя или приеме определенных препаратов. Здоровым же людям о недостатке магния волноваться не стоит, какую бы воду они не потребляли. Таким образом, здоровое сбалансированное питание, о котором, к слову, тоже существует много мифов, гораздо важнее, чем наличие микроэлементов и минералов в воде.

Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

Жесткая вода оставляет налет не только на поверхности крана, но и внутри организма


Жесткая вода не вредна организму, так как в ней содержатся минералы, которые нужны организму

Организм не приспособлен извлекать большое количество калия и магния, растворенных в воде. Если уровень жесткости слишком высокий, повышается риск развития мочекаменной болезни, о чем, многие наверняка слышали. Но, этим опасность такой воды не ограничивается. Регулярное ее употребление снижает способность организма всасывать ценные вещества.

Соединяясь с белками, которые мы получаем из пищи, соли кальция и магния оседают на стенках желудка и кишечника, в результате чего ухудшают перистальтику, нарушают работу ферментов и в целом губительно действуют на организм. Также излишняя жесткость негативно сказывается на состоянии кожный покров, вызывая ускорение процессов старения. Поэтому по санитарным нормам уровень жесткости питьевой воды не должен превышать 7 °Ж, однако в некоторых регионах России этот показатель достигает 10 °Ж.


Умягченная вода содержит много натрия, поэтому вредна для здоровья

Существует множество способов смягчения воды — заморозка, кипячение, использование реагентов, использование фильтров и т.д. Некоторые умягчители воды действительно повышают уровень натрия. Однако сам по себе натрий даже необходим организму для нормальной работы почек, пищеварительной системы, а также ряда других систем.

Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

Натрий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы

Современные умягчители добавляют безопасное количество натрия в воду. Как правило, 3 литра смягченной воды содержит не более 344,4 мг натрия. Это количество соответствует около 0,87 г поваренной соли. Примерно такое же количество соли вы потребляете, съедая 1 кусочек белого хлеба.


В смягченной воде отсутствуют полезные микроэлементы и минералы, что приводит к их дефициту в организме

Не стоит путать смягченную воду и дистиллированную. Как правило, умягченная вода содержит меньше солей, но в остальном ее химический состав практически не меняется. Даже после использование фильтров обратного осмоса вода на выходе гораздо больше насыщена солями, чем дистиллированная.

Кроме того, согласно данным ВОЗ, вода обеспечивает лишь 6–8 % микроэлементов, от суточной нормы. Поэтому в третий раз напомню, что не стоит полагаться на воду в обеспечении организма необходимым запасом минералов и микроэлементов.

Нужно ли умягчать воду — 5 самых распространенных мифов

Натрий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы


Из крана течет не смягченная, не предназначенная для питья вода

На самом деле вода, которая поступает в водопровод, уже проходит обработку — она обеззараживается, фильтруется и смягчается, поэтому соответствует стандартам питьевой воды. Однако, ее качество зачастую сильно ухудшается в процессе транспортировки, что связано с высоким износом трубопровода. В нем со временем скапливается грязь, иногда даже проникают поверхностные воды.

Поэтому вода из-под крана действительно не всегда соответствует нормам СанПиН. Однако, отравиться одним стаканом воды все равно нельзя. Тем не менее, вредные вещества имеют свойство накапливаться. Поэтому не стоит регулярно потреблять сырую неочищенную воду.

Напоследок напомню, что вода — это гораздо более загадочное вещество, чем принято полагать. Недавно я рассказывал о том, что ученым удалось зафиксировать второе жидкое состояние воды, о существовании которого ранее только догадывались.

30 сентябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Основные преимущества использования ионизатора для воды
Хочу все знать

Основные преимущества использования ионизатора для воды

Вода, используемая в городах, не всегда пригодна для потребления. Многие пытаются покупать фильтры для смесителей, однако даже изделия самого высокого качества не делают воду полезной.
Дистиллированная вода для котлов
Хочу все знать

Дистиллированная вода для котлов

Наибольшая теплоемкость всех существующих типов жидкости принадлежит воде. В то же время эта жидкость значительно выгодна по экологическим показателям у всех других типах хладагентов.
Интересные факты о морской соли
Хочу все знать

Интересные факты о морской соли

Люди получают соль из морской воды уже на протяжении 4000 лет. Ранняя технология добычи морской соли заключалась в заполнении мелких прудов морской водой. Вода испарялась, а полученная соль
Почему нельзя кипятить воду дважды?
Хочу все знать

Почему нельзя кипятить воду дважды?

Вода в прямом смысле является источником жизни, составляя 80 процентов нашего организма (у младенцев — 90%), поэтому к ее качеству должны применяться самые строгие требования.
Вода помогает преодолеть депрессию
Хочу все знать

Вода помогает преодолеть депрессию

Знаете ли вы, что для того, чтобы преодолеть усталость и депрессию всего-то достаточно выпить пару стаканов чистой питьевой воды?
10 причин пить больше чистой воды
Хочу все знать

10 причин пить больше чистой воды

Вода поддерживает температурный баланс организма.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Удивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси МацумотоИммерсивная выставка Клода Моне – полное погружение в мир великого импрессионистаЭто самые быстрые серийные мотоциклы в миреВ 2023 году NASA запустит в космос новый луноход VIPER. Чем он займется?Ядерная ракета Vasimr доставит людей на Марс за один месяц. Опасна ли она?Фрэнк Вулворт, создатель ценников и супермаркетовРазработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариуме


Свежие Статьи
Римское золото в Херсонесе

Римское золото в Херсонесе

Для человеческого роста нашли новую наследственность

Для человеческого роста нашли новую наследственность

Разработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?

Разработан самый маленький летательный аппарат. Для чего он нужен?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+