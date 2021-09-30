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В британской пещере найдена потайная комната. Что внутри?

В британской пещере найдена потайная комната. Что внутри?

Исследователи внутри одной из пещер Горама

Гибралтар — это заморская территория Великобритании площадью 6,5 квадратных километров и населением около 30 000 человек. В 1907 году британский военный А. Горам нашел там комплекс пещер, который был образован примерно 250 000 лет назад. Полноценное изучение найденного места было начато в 1950-е годы — внутри были найдены кости животных и орудия труда первобытных людей. Недавно, внутри одной из пещер, ученые обнаружили потайную комнату, в которой когда-то давно тоже кто-то жил. Как минимум, там были найдены останки животных и морских обитателей, что является признаком деятельности древних людей. На данный момент ученые еще не начали раскопки, но уже сейчас о скрытой комнате можно рассказать несколько интересных фактов. Но сначала давайте узнаем подробности о пещере Вангард, в которой она была обнаружена.

 

Как и говорилось в начале статьи, пещерный комплекс Горама (назван в честь первооткрывателя) был обнаружен в 1907 году. Внутри были найдены орудия труда древних людей, поэтому ее закрыли до начала полноценных раскопок в 1950-х годах. Из-за отсутствия финансирования исследование затянулось вплоть до сегодняшних дней. Археологи периодически натыкались на разные признаки жизни древних людей: костяные и каменные инструменты, останки животных и птиц, а также подобия наскальной живописи. Комплекс состоит из трех пещер: Вангарда, Хиэны и пещеры Беннета.

В британской пещере найдена потайная комната. Что внутри?

Пещерный комплекс Горама


Пещера Вангард на Гибралтаре

В рамках данной статьи нам интересна пещера Вангард. Его высота равна 35 метрам, причем нижний 1,7-метровый слой содержит в себе множество костей животных и других интересных с научной точки зрения вещей. Например, археологи нашли следы костра, а также раковины моллюсков. Последняя находка особенно интересна, потому что пещера находится на расстоянии 4,5 километров от моря. Это значит, что древние обитатели этого места умели ловить морских обитателей и приносили их в свое убежище для дальнейшей готовки и трапезы. Происходило все это в период от 55 000 до 28 000 лет назад.

В британской пещере найдена потайная комната. Что внутри?

Вход в пещеру Вангард

Потайная комната в пещере

В 2012 году внутри пещеры Вангард была начата очередная работа по поиску древних артефактов. О результатах научной работы рассказало издание Euro Weekly. Сначала археологи нашли линии на стенах, которые вполне могут быть рисунками древних людей. Но самое неожиданное открытие было сделано недавно — ученые нашли потайную камеру, которая пустовала на протяжении 40 000 лет. Размер комнаты составляет 13 метров. Его пол покрыт костями, которые принадлежали рысям и гиенам. Также были найдены останки неопознанного моллюска — скорее всего, это был осьминог. На стенах есть царапины, которые могли быть оставлены древними хищниками.

В британской пещере найдена потайная комната. Что внутри?

Потайная комната внутри пещеры Вангард

Скорее всего, тысячи лет назад это место было открыто и ничто не мешало людям и животным проникать внутрь. Но на стенах есть следы последствий землетрясения, поэтому ученые считают, что комната закрылась из-за возникшего обвала. Так как комната была найдена всего лишь несколько недель назад, ученые не успели хорошо ее изучить. Но факт остается фактом — внутри есть следы пребывания животных и людей. Сделанные внутри пещеры открытия помогут ученым узнать больше о жизни наших далеких предков.


 

 

Видео об открытиях внутри пещер Горама

Хочу отметить, что это не единственное открытие за последнее время, которое связано с пещерами. Недавно волонтеры из Фонда исследований пещер (CRF) изучали мамонтову пещеру, которая считается самой длинной в мире. В ходе экспедиции им удалось выяснить, что его длина равняется 676 километрам. Если округлить, это почти то же самое, что и расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга. Ученым известно, что там обитает около 130 видов животных, которые за долгие годы жизни приспособились к кромешной тьме лишившись глаз и окраски тела.

30 сентябрь 2021 /
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