Японское кафе прославилось на весь мир туалетом в аквариуме

Кафе Mumin Papa в японскому городе Акаси прославилось на весь мир благодаря своей уборной. Владелец установил вместо стен в туалете огромные аквариумы.Внешне это кафе на побережье выглядит обычно, ничем не удивляет и интерьер залов. Однако фотографии его туалета-аквариума прогремели по соцсетям и мировым СМИ. Туалет изначально сделан для женщин, но если в кафе мало посетителей, то мужчинам тоже разрешают заглянуть в эту комнату. Однако с посетителями проблемы бывают редко — кафе Mumin Papa, благодаря туалету в аквариуме, стало одной из главных туристических достопримечательностей района в последние годы.Необычное решение обошлось хозяину заведения примерно в 260 000 USD, но зато принесло мировую славу.Есть у такой уборной и минусы. Сотрудники считают, что посетители зачастую проводят в туалете больше времени, чем в самом кафе. А некоторые гостьи заведения жалуются, что им становится не по себе, когда во время деликатных процессов за ними наблюдают рыбы.