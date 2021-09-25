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Вывод из запоя

К сожалению, такое страшное явление, как запой, не так уж и редко встречается среди наших соотечественников, особенно среди представителей мужского пола. Бывает, что такое состояние держится месяцами. Вот почему так важно заблаговременно вывести человека из запоя до того, как пьющий нанесёт большой вред своим близким, а также своему собственному психическому и физическому здоровью. Самостоятельно выбраться не сможет, так как сильный обрыв приводит к абстинентному синдрому, к наиболее серьёзным осложнениям которого можно отнести горячку. Если вы хотите, чтобы ваш родственник бросил пить, вам следует воспользоваться такой услугой, как выход из состояния опьянения - например, подробности можете узнать на https://premium-clinic.com/vyvod-iz-zapoya/.

Когда можно получить профессиональное лечение дома от чрезмерного употребления алкоголя?

  • С сознательным желанием прекратить запой на длительное время, пациент согласился вызвать на дом нарколога, и предложить ему медицинскую помощь.
  • При запоях, продолжающихся не более 2–3 недель.
  • Когда нет осложнений от различных хронических или острых заболеваний, связанных со здоровьем пациента.
  • Когда у пациента и его родственников есть достаточно времени, чтобы всё время оставаться дома.

Перед приездом нарколога позаботьтесь о человеке, накормите его лёгким супом или бульоном, чтобы у организма были силы на восстановление. После этого можно приготовить травяной чай. Поскольку после алкоголя организм чрезвычайно обезвожен, ему также нужно много воды, чтобы бороться с отравлением. Пациенту необходимо выпивать до 4 литров жидкости в день.

Во время выхода из запоя происходит быстрая нормализация обмена веществ в организме. Выход из этого страшного состояния - это детоксикация организма, устранение похмельного синдрома и разрыв порочного круга. Завершение запоя в первую очередь направлено на устранение физиологической зависимости и абстинентного синдрома. При звонке к домашнему наркологу пациенту и его близким не нужно беспокоиться о том, что эта информация куда-то просочится, - срочный выход всегда осуществляется анонимно.

25 сентябрь 2021 /
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