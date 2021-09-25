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ГДЗ – помощь для ученика

Различные публикации с готовыми домашними заданиями для учащихся всех возрастов выходят уже давно. Ещё в недалёком прошлом для этого приходилось обходить немало книжных магазинов, и не всегда можно было найти то, что искал. Но отныне в сети легко найти домашнее задание, по различным школьным предметам. Есть даже решебник по математике для 4-го класса, который можно просмотреть на https://gdzznaika.ru/4-klass/matematika/matematika-moro-bantova-beltyukova-uchebnik-4/. Учащийся находит ГДЗ для каждого класса и каждого предмета. А хорошо ли это или плохо, стоит ли заниматься?

Родителей школьников особенно интересует, ГДЗ может ли быть полезен.

Ответ - да, вполне может, и тому есть несколько объективных причин:

  • не нужно тратиться на репетитора;
  • ребёнку не нужна помощь родителей, особенно в старших классах, когда сами взрослые не разбираются в предмете;
  • учащийся сумеет распознавать алгоритм действий в задаче и затем аналогичным образом решать аналогичные задания;
  • развитие логического мышления;
  • повышение самооценки ребёнка - он будет больше стремиться к знаниям, появится уверенность в себе;
  • ученики тратят меньше времени на выполнение домашних заданий, что позволяет им ходить в дополнительные развивающие кружки;
  • лучше, если ученик разберется в проблеме с помощью ГДЗ, чем не решать её вообще, недопонимание темы приводит к полному негативу;
  • не все ученики сразу усваивают информацию в классе, дома это легче сделать с помощью готовых примеров.

Если ученик не хочет усваивать уроки и использует ГДЗ, стоит поговорить с ним открыто и объяснить, что от них зависят будущий успех, хорошая работа и хорошее образование. Никакое запугивание или контроль не помогают, а напротив, это имеет неприятные последствия. Не обязательно запрещать ребёнку пользоваться решебником, но это должно быть разумно. Чтобы добиться успеха, нужно стараться учиться, а не просто списывать подготовленные задания.

Важно понимать, что ГДЗ - всего лишь помощник, а не решение всех проблем и, прежде всего, не путь к успеваемости. Каждый ребёнок должен стремиться быть первым и добиться успеха, и ГДЗ может им существенно помочь. Решебники вредят бездельникам.

25 сентябрь 2021 /
Хочу все знать
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