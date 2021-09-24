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Факты о нашей атмосфере, которые вас удивят

Факты о нашей атмосфере, которые вас удивят

Об атмосфере существует много малоизвестных фактов, которые вызывают удивление

Атмосфера — это газовая оболочка, которая окружает нашу Землю. Она простирается от поверхности планеты и до самого космоса, но что самое интересное, она вращается с Землей как единое целое. Именно благодаря атмосфере на Земле появились условия для зарождения жизни в том виде, котором мы ее знаем. И от этой оболочки жизнь на планете зависит целиком и полностью. Ведь она защищает нас от вредных космических излучений, обеспечивает кислородом, определяет погоду и климат. А еще от ее состава зависит средняя температура на Земле. Именно поэтому весь мир так старается сократить выбросы парниковых газов, большая концентрация которых может превратить нашу планету в гигантскую "теплицу”. Если этот процесс не остановить, температура может накалиться до такой степени, что жизнь окажется под угрозой. Но, что еще нам известно о нашей атмосфере? Я подготовил некоторые интересные факты о ней, которые наверняка вас удивят.


Почему атмосфера голубая? Она фиолетовая!

Любой ребенок на первых своих рисунках изображает небо голубым. Казалось бы, так и есть, достаточно в ясную погоду выглянуть в окно, чтобы в этом убедиться. Но, на самом деле мы видим атмосферу голубой из-за особенности зрения и оптических законов физики. Если бы не они, атмосфера была бы фиолетовой.

Когда солнечный свет проходит сквозь газ и водяные пары, он рассеивается. При этом короткие излучения, в том числе и фиолетовый тон спектра, поглощаются сильнее. Человеческие же глаза более чувствительны к голубому оттенку, то есть лучше его воспринимают, чем фиолетовый. В результате, когда мы смотрим на небо, оно кажется нам голубым.


Содержание кислорода в атмосфере Земли и других планет

В нашей атмосфере содержание кислорода составляет менее 21% от объёма. Основную част атмосферы составляет азот — ?78% и кислород. На остальные газы приходится всего 1%. Мало кто знает, что земля имеет далеко не самое большое содержание кислорода в своей атмосфере. К примеру, на Меркурии этого газа примерно 42%. Правда, дышать вы им не сможете, так как атмосфера на планете сильно разрежена.

Факты о нашей атмосфере, которые вас удивят

воздух на Земле возник благодаря цианобактериям, которые жили в воде

Вообще, по плотности атмосферы земля занимает третье место среди небесных тел Солнечной системы. Более плотная атмосфера на Титане, а также на Венере, которая занимает по этому показателю первое место. Плотность здесь настолько высокая, что ближе к поверхности она постепенно становится жидкой и плавно переходит в океан.

К слову, кислород на Земле в таком большом количестве появился не сразу. Ученые связывают насыщение атмосферы кислородом с замедлением вращения Земли в результате появления Луны.


Парниковые газы в атмосфере необходимы

Все мы знаем о том, что парниковые газы чрезмерно опасны для атмосферы — они, как я уже сказал выше, вызывают глобальное потепление климата. Ученые по-разному подходят к вопросу ограничения выбросов парниковых газов в атмосферу. Некоторые идеи кажутся фантастическими.

Однако, вовсе без парниковых газов на Земле тоже было бы некомфортно. Дело в том, что они поглощают солнечную энергию и равномерно распределяют по поверхности Земли. Без них на большей части земного шара было бы слишком холодно, а в экваториальной зоне, наоборот, была бы невыносимая жара. Таким образом, атмосфера содержит идеальный состав газов для комфортной жизни, и его изменение чревато серьезными последствиями.

Факты о нашей атмосфере, которые вас удивят

След от самолета в небе, по сути, является льдом


След от самолета в небе — откуда он берется?

Задумывались ли вы когда-нибудь почему в небе после реактивного самолета остается белая "лыжня”, которая красиво смотрится на фоне синего неба? Все мы наблюдали за тем, как она долго держится, а потом медленно расходится. На самом деле мы видим в небе лед. Он возникает в результате того, что холодная атмосфера встречается с влажным и горячим выхлопом самолета. Вода в результате сразу же превращается в мелкие кристаллики.

Если след плохо виден и быстро рассеивается, значит на той высоте, где летит самолет, низкая влажность. Если след четкий и держится долго, соответственно, в воздухе повышенная влажность. Это означает, что погода в ближайшее время может ухудшится, возможна даже гроза.

Факты о нашей атмосфере, которые вас удивят

Озоновый слой прогревается сильнее, чем тропосфера


Тропосфера теплее, чем стратосфера

Многие считают, что чем выше, тем ниже температура в атмосфере. Однако, это не совсем так, стратосфера, которая расположена выше, теплее, чем тропосфера. Это связано с тем, что именно в ней находится озоновый слой, который обеспечивает защиту обитателей Земли от смертоносного ультрафиолета.

Стратосфера разогревается по той причине, что она поглощает солнечное тепло. В статье об озоновой дыре я рассказывал, как образуется озон. Напоследок отмечу, что стратосфера важна также тем, что является полетным пространством, в котором летают реактивные самолеты и метеорологические зонды.

24 сентябрь 2021 /
Хочу все знать
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