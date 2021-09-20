Плюсы и минусы гадания online

Онлайн-гадание стало очень популярным с развитием интернета. Это неудивительно, поскольку они доступны любому, у кого есть устройство с доступом к сети. Вам нужно всего лишь пару раз нажать на кнопки, чтобы получить прогноз! Но у этого хобби есть не только достоинства, но и недостатки, о которых нельзя забывать.
Нет надобности, покупать различные атрибуты - например, куб с символами, шар или карты. А сам процесс гадания предельно прост и не требует особой подготовки. Более того, всё абсолютно бесплатно.
Вам не нужно учиться создавать макеты, запоминать интерпретации, набираться опыта. Воспользоваться гаданием на сайте онлайн может любой желающий, не запоминая значения арканов, ведь программа выдаёт готовый ответ с подробным объяснением значения карт.
Также стоит перечислить минусы онлайн-гадания - следующие:
Они редко сбываются. Программа даёт пользователю случайный прогноз, поэтому шансов, что оно сбудется, мало. Увы, онлайн-гадания часто сбываются только при неблагоприятном прогнозе на будущее. Человек с плохим прогнозом нервничает, готовится к худшему и может испортить отношения или карьеру.
К сожалению, отвыкнуть от виртуального гадания иногда бывает очень сложно. Это доходит до того, что люди начинают угадывать "да или нет" в Интернете, что позволяет программе решать мелкие проблемы, такие как выбор праздничного наряда для них. Это противоречит самостоятельному мышлению, а также омрачает чувство ответственности за собственную жизнь.
Такие меры могут быть опасными. Особенно печально, когда люди советуются об отношениях в Интернете, видят плохой прогноз и убеждаются, что должны расстаться со своим партнёром. Ещё хуже, когда влюблённые обвиняют свою вторую половину в измене, из-за расклада карт. Это верный способ испортить отношения.
Трата времени. На первый взгляд онлайн-гадание может занять всего несколько минут, а значит, в этом нет ничего плохого. Но если вы увлечётесь процессом, то можете часами пробовать разные макеты Flash и задавать программе сотни вопросов.
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