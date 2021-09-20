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Плюсы и минусы гадания online

Онлайн-гадание стало очень популярным с развитием интернета. Это неудивительно, поскольку они доступны любому, у кого есть устройство с доступом к сети. Вам нужно всего лишь пару раз нажать на кнопки, чтобы получить прогноз! Но у этого хобби есть не только достоинства, но и недостатки, о которых нельзя забывать.

Преимущества сайта онлайн гадания mistymag.ru включают следующее:

  • Нет надобности, покупать различные атрибуты - например, куб с символами, шар или карты. А сам процесс гадания предельно прост и не требует особой подготовки. Более того, всё абсолютно бесплатно.
  • Вам не нужно учиться создавать макеты, запоминать интерпретации, набираться опыта. Воспользоваться гаданием на сайте онлайн может любой желающий, не запоминая значения арканов, ведь программа выдаёт готовый ответ с подробным объяснением значения карт.

Также стоит перечислить минусы онлайн-гадания - следующие:

  • Они редко сбываются. Программа даёт пользователю случайный прогноз, поэтому шансов, что оно сбудется, мало. Увы, онлайн-гадания часто сбываются только при неблагоприятном прогнозе на будущее. Человек с плохим прогнозом нервничает, готовится к худшему и может испортить отношения или карьеру.
  • К сожалению, отвыкнуть от виртуального гадания иногда бывает очень сложно. Это доходит до того, что люди начинают угадывать "да или нет" в Интернете, что позволяет программе решать мелкие проблемы, такие как выбор праздничного наряда для них. Это противоречит самостоятельному мышлению, а также омрачает чувство ответственности за собственную жизнь.
  • Такие меры могут быть опасными. Особенно печально, когда люди советуются об отношениях в Интернете, видят плохой прогноз и убеждаются, что должны расстаться со своим партнёром. Ещё хуже, когда влюблённые обвиняют свою вторую половину в измене, из-за расклада карт. Это верный способ испортить отношения.
  • Трата времени. На первый взгляд онлайн-гадание может занять всего несколько минут, а значит, в этом нет ничего плохого. Но если вы увлечётесь процессом, то можете часами пробовать разные макеты Flash и задавать программе сотни вопросов.
20 сентябрь 2021 /
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