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Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы через 5 миллиардов лет

Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы через 5 миллиардов лет

Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы

Плутон — объект солнечной системы, который вплоть до 2006 года считался полноценной планетой, но в 2006 году была лишен этого статуса. К слову, ученые до сих пор спорят на этот счет, и, вполне возможно, что вскоре Плутон вновь станет планетой. Но, как бы там ни было, он является самым большим объектом пояса Койпера. Соответственно, до 2006 года Плутон был еще и самой удаленной от звезды планетой Солнечной системы. Правда, благодаря эксцентричности орбиты, он периодически приближается к Солнцу на расстояние в 4,4 млрд км, в результате чего оказывается к светилу даже ближе, чем Нептун. Сейчас он имеет статус карликовой планеты, что вполне логично, ведь по объему Плутон в три раза меньше Луны, а по массе уступает нашему спутнику в 6 раз. Его площадь лишь незначительно превышает площадь России. Температура на планете сейчас находится в диапазоне от -223 до -233 градусов Цельсия. Казалось бы, в таких условиях о жизни человечества не может быть и речи. Однако, некоторые ученые считают, что сверхнизкие температуры здесь временно. В будущем Плутон, как и некоторые спутники Юпитера и Сатурна, могут стать пристанищем для человечества, обладающим вполне комфортными условиями. Произойдет это, когда солнце поглотит Землю и приблизится к самым удаленным небесным телам Солнечной системы, то есть примерно через 4,5-5 миллиардов лет.

 


Землю поглотит солнце — когда и как это случится

Сейчас солнце, можно сказать, находится в самом расцвете сил, то есть на середине своего жизненного пути. Это значит, что существовать ему осталось еще примерно 10 миллиардов лет. Но, когда на солнце закончится водород, оно начнет сжигать гелий. В этот момент светило будет превращаться в красного гиганта, то есть внешние орбиты расширятся вплоть до Марса. Соответственно, земля неминуема будет поглощена Солнцем. Да, все произойдет как по заветам Тараса Бульбы.

Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы через 5 миллиардов лет

Через 5 миллиардов лет солнце поглотит Землю

Причем жизнь на Земле перестанет существовать гораздо раньше, чем случится уничтожение планеты. Дело в том, что, ежесекундно на солнце 600 миллионов тонн водорода в результате термоядерных реакций превращается в гелий. Это приводит к тому, что звезда начинает светить ярче, из нее больше выходит энергии в космос.

Конечно, пока для нас это не заметно, однако уже спустя миллиард лет звезда будет светить на 10% ярче, что приведет к возникновению на Земле сильного парникового эффекта, такого как сейчас на Венере. А спустя 3,5 миллиардов лет яркость Солнца увеличится на 40%, в результате чего на нашей планете перестанет существовать вода в жидком виде.

Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы через 5 миллиардов лет

Сравнение размеров Земли, Луны и Плутона

Плутон пригодная для жизни планета?

Возможное развитие событий моделируют многие ученые. В частности, профессор Фредерик Понт из университета Эксетера заинтересовался тем, как превращение нашей звезды в красного гиганта затронет спутники Сатурна и Юпитера, то есть Энцелад и Титан. Все они состоят из замороженной воды, азота, углеводорода и аммиака. А в недрах, ученые предполагают, наличие у них теплого океана.

Расчеты, произведенные Фредериком Понтом, показали, что зона жизни в Солнечной системе, то есть зона, где вода может существовать в жидком виде, сместится к орбите Юпитера. Это приведет к тому, что спутники Ганимед и Европа полностью растают и превратятся в огромные океаны. Ученые даже предполагают, что в такой ситуации в Солнечной системе может произойти повторное зарождение жизни.

Плутон может стать последней обитаемой планетой Солнечной системы через 5 миллиардов лет

Плутон состоит из камня и льда

Ситуация будет оставаться таковой в течение нескольких десятков миллионов лет. Со временем повышение температуры звезды приведет к постепенному смещению центра зоны жизни в сторону Сатурна. А когда на солнце загорится гелий, центр зоны жизни окажется в районе орбит Титана и Энцелада, а затем, на пике данного процесса, в центре зоны жизни окажется Плутон. Температура здесь возрастет до +20 градусов. Азотные и водные льды планеты растают, в результате чего появится океанический мир и достаточно плотная атмосфера.

Так как магнитное у Плутона отсутствует, атмосфера будет сильно растянутой по причине мощного солнечного ветра. Планета станет похожей на гигантскую комету. Конечно, она потеряет много вода и углекислого газа, которые будут улетучиваться в космос. Однако, даже небольшая гравитация, которая в 12 раз меньше гравитации Земли, позволит удерживать некое подобие атмосферы. Правда, до Земного давления в одну атмосферу ей все равно будет далеко.

Ученые предполагают, что Плутон может приютить спасающееся от поглощающего планету за планетой Солнца. Правда, радовать комфортной температурой и атмосферой карликовая планета будет людей не долго — всего несколько сотен тысяч или миллионов лет. Когда солнце окончательно исчезнет, на Плутон вернется космический холод.

20 сентябрь 2021 /
Хочу все знать
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