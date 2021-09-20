Основные преимущества использования ионизатора для воды

Вода, используемая в городах, не всегда пригодна для потребления. Многие пытаются покупать фильтры для смесителей, однако даже изделия самого высокого качества не делают воду полезной. Этого можно добиться только с помощью ионизаторов, полностью меняющих её химический состав. Во многих странах вода, пропущенная через ионизатор, считается целебным средством. Главные плюсы ионизированной воды заключаются в том, что она является одним из естественных окислителей и восстанавливает щелочной баланс в организме. Благодаря данному составу вода лучше усваивается и улучшает обменные процессы, а также выводит и нейтрализует токсичные вещества.

Те, кто в своём жилище хочет использовать ионизатор, без химических веществ или электричества, скорее всего, купят продукцию, которую предлагает эксклюзивный дистрибьютор Biocera. Приборы этого бренда соответствуют европейским стандартам качества, так как они делают воду слабощелочной и антиоксидантной. Данный дистрибьютер может предложить потребителям сертифицированный продукт, который значительно улучшает состав воды. При необходимости, покупатели могут приобрести ионизатор воды на испытательный срок. Срок службы картриджа в ионизаторе - 1 год. Употребление воды из такого прибора Biocera обеспечивает следующие преимущества:

значительно снижается риск остеопороза;

удаляется холестерин;

давление нормализуется;

улучшается функционирование ЖКТ;

поддерживается кислотно-щелочной баланс;

очищается печень.

Употребление такой ионизированной воды после тренировки способствует скорому восстановлению организма. Благодаря этой воде можно похудеть и сохранить вес.

Ионизатор воды Biocera изготовлен из самого безопасного пластика - тритана. Его можно стерилизовать и даже ставить в микроволновку. Сам материал вполне прочный и соответствует всем нормам безопасности. Этот ионизатор содержит нерастворимые в воде биокерамические гранулы. Прибор следует промывать слабым раствором уксуса раз в две недели. Воду в бутылке следует менять каждые 12 часов.