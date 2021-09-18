ДНК из воздуха

Следы ДНК на месте преступления не обязательно говорят о том, что подозреваемый действительно был здесь.

Криминалисты активно используют анализ ДНК: если на какой-то поверхности остались следы чьей-то ДНК, значит, человек до этой поверхности дотрагивался — например, он мог опереться на стол, или провести рукой по стене. А мог и не опираться и не проводить: в статье в Forensic Science International: Genetics сотрудники Университета Флиндерса пишут, что не обязательно касаться рукой, чтобы оставить ДНК-след — ваша ДНК может перелететь до предмета по воздуху.

Для эксперимента вокруг нескольких рабочих столов расставили специальные плашки для сбора ДНК. Плашки стояли на расстоянии от полуметра до пяти метров, и стояли они так от одного дня до полутора месяцев. Дотрагиваться до них никто не должен был. И оказалось, что несмотря на то, что до плашек никто не дотрагивался, на них осела ДНК того человека, кто работал рядом с ними.

Легко догадаться, что количество ДНК было тем больше, чем дольше её собирали. С расстоянием всё было не так очевидно: больше всего ДНК было на тех плашках, которые стояли на расстоянии двух метров. Если между плашкой и рабочим столом было больше четырёх метров, то ДНК в ней почти не было. Понятно, что на большое расстояние ДНК не долетит. А вот то, что на полуметре её было меньше, чем на двух метрах, можно, пожалуй, объяснить тем, что небольшое расстояние ДНК просто перелетает: движения воздуха, производимые человеком, отгоняют её дальше.

ДНК — довольно устойчивая молекула. Мёртвая клетка, разрушаясь, оставляет на своём месте ДНК, которая тоже отчасти разрушится, но всё-таки не полностью — как мы знаем, сейчас уже с успехом читают ДНК, оставшуюся в почве ещё во времена неандертальцев. Мы постоянно сбрасываем с себя какое-то количество ДНК из отмерших клеток кожи, выдыхаем её вместе с парами воды из лёгких и т. д., поэтому неудивительно, что и без прикосновений мы способны оставить какой-то ДНК-след. И криминалистам, наверное, нужно это учитывать: с одной стороны, такая ДНК может помочь разобраться в свидетельских показаниях и облегчить поиск преступника. Но, с другой стороны, она же может стать мусором, которая не даёт увидеть истинную картину произошедшего. И это не первое исследование, в котором подвергают сомнению истинность ДНК как свидетеля: мы уже как-то писали о том, что благодаря прочности и устойчивости ДНК на орудии преступления могут остаться следы ДНК человека, который его никогда не трогал.