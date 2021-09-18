Почему взрослым нужно продолжать учиться до конца жизни

Чтобы избежать деградации мозга, взрослые должны учиться в течение всей жизни

Знакомая всем фраза "век живи — век учись” в последнее время приобретает иной смысл. И дело здесь вовсе не в том, что старая добрая схема "школа-институт-работа” утрачивает актуальность, в результате чего людям приходит обучаться новым профессиям. Многочисленные исследования ученых из разных стран показали, что обучаясь, мы тренируем и развиваем наш мозг , а следовательно, и развиваемся как личность. Это простая истина, которую все знают. Однако многие люди полагают, что без учебы мозг будет оставаться на достигнутом уровне, по крайней мере, до старости. На самом же деле это не так — если мозг бездействует, как и многие другие части тела, начинает со временем деградировать независимо от возраста. Сейчас наверняка кто-то скажет, что ежедневный умственный труд на работе, чтение новостей на любимых ресурсах, и другие действия, которые большинство людей выполняют изо дня в день, не дают мозгу расслабиться, а значит поддерживают его в определенной форме. В действительности же мозг каждого человека ленив и изворотлив. Он стремится тратить как можно меньше энергии, поэтому прекрасно умеет выполнять рутинные задачи, не выходя из зоны комфорта, то есть практически не напрягаясь.

Умственные способности человека страдают от однотипных задач

Стремясь лишний раз не утруждать себя, мозг создает для выполнения привычных задач своего рода "макросы”. О них рассказывал биолог Ричард Симон еще в начале позапрошлого века, назвав их «энграммами» — следом памяти, который всегда остается в результате повторного воздействия раздражителя. Проще всего представить энграммы в виде тропинок, которые приходится протаптывать нашим нейронам в мозгу.

Чем чаще нам приходится выполнять одно и то же действие, тем более отчетливой становится тропинка. Со временем она превращается в целую комфортную дорожку, прохождение по которой не требует каких-либо усилий. С одной стороны, это наделяет нас "сверхспособностями”, когда навыки позволяют нам выполнять знакомую работу буквально с закрытыми глазами. Но с другой, мозг при этом совершенно не напрягается, так как все действия выполняются на автоматизме, то есть машинально. К примеру, водитель с опытом не задумывается как включить первую передачу, и какие педали нажать, чтобы тронуться с места.

Для выполнения одинаковых действий, чтобы меньше тратить энергии, мозг использует «макросы»

Конечно, обладать такими навыками тоже необходимо. Однако, когда мы пользуемся только энграммами, в мозгу перестают работать базальные ганглии, отвечающие за выработку нейромедиатора ацетилхолина, играющий важную роль в обучении и памяти. По сути, он помогает нейронам "протаптывать” новые «тропинки» среди всего информационного шума, накопленного в мозгу. Поэтому, когда меньше вырабатывается ацетилхолина, мозг становится менее "пластичным”, новая информация хуже усваивается, человеку сложнее становится овладевать новыми навыками. Параллельно с этим существующие нейронные связи в мозгу начинают ослабевать. Другими словами, человек начинает деградировать.

Чтобы понятнее было, к чему в конце концов приводит отсутствие «пластичности» мозга — посмотрите на стариков в возрасте от 70 лет. Большинство из них не может освоить таймер на стиральной машинке или микроволновке, не говоря уже об использовании сложных гаджетов. Постоянная же умственная нагрузка позволяет длительное время оставаться мозгу молодым и «пластичным». Наверняка, многим из вас встречались люди, которые даже в преклонном возрасте сохранили ясность ума и не испытывали проблем с освоением современной бытовой техники. Как правило, это происходит, когда старики не прекращают заниматься умственной деятельностью даже на пенсии.

Изучение карты Лондона в течение нескольких лет привело к увеличению гиппокампа у лондонских таксистов

Учиться в каком возрасте не поздно?

Лучшим свидетельством тому, насколько важно для мозга обучение, является исследование ирландского нейрофизиолога Элеанор Магуайер. Объектами ее изучения стали лондонские таксисты. Лондон является сложным с топографической точки зрения городом. Да и сама профессия считается здесь достаточно ответственной, поэтому обучаются ей 3-4 года. В основном это время стажеры тратят на изучение планировки города. Элеонор исследовала гиппокамп стажеров, то есть взрослых людей со средним IQ, до начала обучения и после завершения. Как выяснилось, у людей, получивших лицензию лондонского таксиста, гиппокамп увеличился, в нем было больше серого вещества.

Напомню, что гиппокамп является одним из основных центров памяти, от которого также во многом зависит обучаемость. Это еще раз подтверждает, что чем больше человек учится, тем легче ему дается учеба и дольше сохраняется способность к обучению. Это касается абсолютно любого возраста, ведь не зря говорят, что учиться никогда не поздно. Но, не забывайте, что к поддержанию здоровья любых органов, в том числе и мозга, необходимо подходить комплексно. Даже лишний вес может существенно ухудшить умственные способности, о чем я рассказал в статье, посвященной бурому жиру.