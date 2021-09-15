» » Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Один из кубиков «нацистского урана»

Во времена Второй мировой войны нацисты пытались разработать первую в мире ядерную бомбу. Известно, что в их распоряжении было около 1000 необходимых для создания оружия кубиков урана. Размер их граней составлял только 5 сантиметров, но при этом каждый объект весил более 2 килограммов. В этом нет ничего удивительного, потому что уран является самым тяжелым элементом на Земле. Нацистская Германия так и не смогла разработать ядерную бомбу, поэтому после окончания войны около 600 радиоактивных кубиков были вывезены на территорию США. Скорее всего, они были использованы при создании американского ядерного оружия в рамках «Проекта Манхэттен». Ученым известно о точном местоположении только 14 кубиков, причем пара из них находятся в частной коллекции исследователя Тимоти Коэта (Timothy Koeth). Но где именно находятся еще несколько сотен потенциально объектов? На этот счет есть весьма правдоподобные предположения.

 


Частная коллекция опасных элементов

Тема «нацистского урана» недавно была поднята изданием Business Insider. Исследователь Тимоти Коэта занимается коллекционированием ядерных материалов с подросткового возраста. На данный момент в его коллекции есть два кубика урана, который использовался нацистскими учеными. Первый был подарен ему на день рождения, но даритель попросил никому не раскрывать его имя. Второй кубик попал в руки Тимоти от одного из преподавателей Университета Мэриленда. А тот, в свою очередь, получил его от инженера-химика Дика Даффи (Dick Duffey), который в военные годы работал на заводе по переработке уранового лома.

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Каждый кубик урана был очень маленьким, но весил до 2 килограмм

Сегодня Тимоти Коэт и его коллега Мириам Хиберт (Miriam Hiebert) пишут книгу о нацистских кубиках урана. И именно поэтому вопрос об их точном местонахождении снова на слуху многих ученых.

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Тимоти Коэт и его коллега Мириам Хиберт

Ядерное оружие нацисткой Германии

Впервые о том, что нацистская Германия разрабатывает ядерное оружие, стало известно со слов Альберта Эйнштейн и Энрико Ферми. В ходе научных экспериментов нацистам удалось разработать два прототипа ядерного реактора. В большом было использовано 664 кубиков урана, а в маленьком — около 400 кубиков. Американские военные не знали, насколько далеко продвинулись дела нацистов, поэтому в 1943 году была запущена миссия «Алсос» по сбору информации о тайном ядерном проекте. Команда из десятка солдат, ученых и переводчиков путешествовала по Италии, Франции и Германии в поисках следов ядерных экспериментов нацистов. Кубики не были найдены вплоть до окончания войны — после капитуляции нацисткой Германии агенты «Алсоса» искали кубики для того, чтобы они не попали в руки Советского Союза.

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Агенты «Алсос» с найденными кубиками урана

В апреле 1945 года агенты нашли большой реактор из 664 кубиков урана, но маленький так и не был обнаружен. Сотни кубиков были отправлены в США и, скорее всего, были использованы при создании американского ядерного оружия. Документы об американской ядерной программе были строго засекречены, поэтому сегодня ученые знают о судьбе только 14 кубиков. Пара находится в распоряжении упомянутого выше Тимоти Коэта, а остальные находятся в частных коллекциях и научных учреждениях. Что касается кубиков из малого реактора, во время работы над новой книгой Коэт и Хиберт нашли свидетельства того, что они были проданы на черном рынке Советскому Союзу.

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Реконструкция большого реактора в одном из музеев Германии

Как используются кубики урана?

Один из кубиков находится в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории. Так принято называть одну из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США. К сожалению, у сотрудников нет ни одного документа, который подтверждает долгую историю этого кубика. Но недавно ученым Джону Швантесу и Бриттани Робертсону удалось рассчитать возраст объекта. Оказалось, что он был создан как раз во времена, когда нацистская Германия разрабатывала ядерное оружие. По словам Джона Швантеса, сегодня куб используется исключительно в учебных целях.

Что такое «нацистский уран» и куда он пропал?

Кубики урана хранятся в защитных емкостях

В конечном итоге получается, что большая часть нацистских кубиков явно была использована при создании американского и советского ядерного оружия. А остальные объекты в частных коллекциях или в руках ученых. Но не исключено, что многие кубики все еще существуют, но где именно они находятся — большая тайна.

Напоследок предлагаю почитать статью о самой мощной бомбе в истории человечества.

15 сентябрь 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Случайные пристрастия появляются с детства
Хочу все знать

Случайные пристрастия появляются с детства

Дети выбирают не то, что им нравится, а им нравится то, что они выбирают.
Завораживающие снимки показывают, что кольца Урана имеют уникальный состав
Хочу все знать

Завораживающие снимки показывают, что кольца Урана имеют уникальный состав

Недавно ученые выяснили новые подробности о 13 кольцах системы Урана, запечатлев их на тепловых снимках ледяной планеты.
25 фактов о Лего
Хочу все знать

25 фактов о Лего

1. Выпущенных кубиков Лего хватило бы, чтобы каждый из живущих на планете получил 64 детали. 2. Два восьмиконтактных кубика можно объединить 24 различными способами, три кубика — 1060 способами. Из
Интересные факты о кубике рубика.
Хочу все знать

Интересные факты о кубике рубика.

Интересно, что Кубик-Рубик был изобретен в 1974 году (и запатентован в 1975) венгерским скульптором и преподавателем архитектуры Эрнё Рубиком. Кубик Рубика — лидер по количеству продаж среди игрушек
Иллюзия оттенков красного.
Хочу все знать

Иллюзия оттенков красного.

Посмотрите на картинку и скажите, какая из нанесенных линий имеет более темный оттенок красного цвета. Сперва может показаться, что это линия "/", но на самом деле обе линии состоят из кубиков
Как собрать кубик рубика
Хочу все знать

Как собрать кубик рубика

Самую знаменитую в мире головоломку придумал венгерский архитектор Эрно Рубик в 1974 году. Изобретатель ставил перед собой цель заставить разноцветные отдельные кубики вращаться на своих местах, не
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Потрясающие картины Джастина Бейтмана из пляжной гальки и камнейУдивительные животные из воздушных шаров японского художника Масаеси МацумотоУченый Роберт Ланца объяснил, почему смерти не существует5 самых интересных фактов о водкеИстория эволюции электромобилейКак Репин Айвазовскому Пушкина нарисовать помогНевероятно реалистичная скульптура «Путешественник»Это самые быстрые серийные мотоциклы в мире


Свежие Статьи
Момидзи: шестое время года в Японии

Момидзи: шестое время года в Японии

«Дьявольские» шары

«Дьявольские» шары

Поверхность Венеры движется как лед, дрейфующий в океане

Поверхность Венеры движется как лед, дрейфующий в океане

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+