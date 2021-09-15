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Замечательная задачка для детей и взрослых от Иосифа Бродского

Замечательная задачка для детей и взрослых от Иосифа Бродского



— Шекспир открыл Америку.

Давно. При Г. Ю. Цезаре.

Он сам причалил к берегу.

Потом — его зарезали.

— Вы что? Шекспир — Америку?

Он умер до открытия.

Принадлежит Копернику

честь этого открытия.

— Да нет, перу Коперника,

французского поэта,

принадлежит трагедия

«Ромео и Джульетта».

— Ах нет, вы просто спятили!

Да что вы в самом деле?

Америка, приятели,

открыта Торричелли!

— Ну нет, вы все напутали.

Как следует усвойте:

Не Торричелли, — Ньютоном

Америка... — Постойте,

не Ньютоном, а... — Нужно ли

настаивать на имени?

Ее ведь обнаружили

до нашей эры римляне!

— Я чувствую без имени

себя совсем подавленным.

— Вы что? Какие римляне?

Она открыта Дарвином!

— Не Дарвином, а Байроном!

— Плешивым и пришибленным?

— Да нет, известным барином.

— Не Байроном, Шиллером!

— Уверьтесь, бросив глупости,

в сужденье обоснованном:

Америка на глобусе

нанесена Бетховеном!

— Бетховена примерное

служение науке

известно. Но Америка

открыта Левенгуком.

— Нет, что-то тут не вяжется.

Она открыта... — Врете!

— Буонапартом, кажется.

— Вот-вот, Буонаротти!

— Ох нет, Его Величество

Карл Пятый... — Заблуждение!

— ...в эпоху электричества!

— ...да, до оледенения...

— Шекспир нам дал подробное...

— Шекспир? Он из Италии...

Ну и тому подобное

и, так сказать, так далее...

Вот так на подоконнике

беседовали школьники.

Я двери притворил.

Прошу вас убедительно

сказать им, кто действительно

Америку открыл.

Очко даем за правильность!

Скажите, чем прославились

все те, чьи имена

здесь были упомянуты.

Мы сами — очень заняты,

а истина — нужна.

Надеемся, что справитесь,

пусть это — нелегко.

Тринадцать лиц, которые

прославились в Истории!

ЗА КАЖДОГО — ОЧКО.


Это стихотворение Иосифа Бродского было опубликовано в журнале «Костёр» в 1966 году, в двенадцатом номере. Замечательная задачка для детей (хотя, по нашим временам, уже и для взрослых).
15 сентябрь 2021 /
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