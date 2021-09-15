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Замечательная задачка для детей и взрослых от Иосифа Бродского
— Шекспир открыл Америку.
Давно. При Г. Ю. Цезаре.
Он сам причалил к берегу.
Потом — его зарезали.
— Вы что? Шекспир — Америку?
Он умер до открытия.
Принадлежит Копернику
честь этого открытия.
— Да нет, перу Коперника,
французского поэта,
принадлежит трагедия
«Ромео и Джульетта».
— Ах нет, вы просто спятили!
Да что вы в самом деле?
Америка, приятели,
открыта Торричелли!
— Ну нет, вы все напутали.
Как следует усвойте:
Не Торричелли, — Ньютоном
Америка... — Постойте,
не Ньютоном, а... — Нужно ли
настаивать на имени?
Ее ведь обнаружили
до нашей эры римляне!
— Я чувствую без имени
себя совсем подавленным.
— Вы что? Какие римляне?
Она открыта Дарвином!
— Не Дарвином, а Байроном!
— Плешивым и пришибленным?
— Да нет, известным барином.
— Не Байроном, Шиллером!
— Уверьтесь, бросив глупости,
в сужденье обоснованном:
Америка на глобусе
нанесена Бетховеном!
— Бетховена примерное
служение науке
известно. Но Америка
открыта Левенгуком.
— Нет, что-то тут не вяжется.
Она открыта... — Врете!
— Буонапартом, кажется.
— Вот-вот, Буонаротти!
— Ох нет, Его Величество
Карл Пятый... — Заблуждение!
— ...в эпоху электричества!
— ...да, до оледенения...
— Шекспир нам дал подробное...
— Шекспир? Он из Италии...
Ну и тому подобное
и, так сказать, так далее...
Вот так на подоконнике
беседовали школьники.
Я двери притворил.
Прошу вас убедительно
сказать им, кто действительно
Америку открыл.
Очко даем за правильность!
Скажите, чем прославились
все те, чьи имена
здесь были упомянуты.
Мы сами — очень заняты,
а истина — нужна.
Надеемся, что справитесь,
пусть это — нелегко.
Тринадцать лиц, которые
прославились в Истории!
ЗА КАЖДОГО — ОЧКО.
Это стихотворение Иосифа Бродского было опубликовано в журнале «Костёр» в 1966 году, в двенадцатом номере. Замечательная задачка для детей (хотя, по нашим временам, уже и для взрослых).
15 сентябрь 2021 /
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