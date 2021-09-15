Замечательная задачка для детей и взрослых от Иосифа Бродского

— Шекспир открыл Америку.Давно. При Г. Ю. Цезаре.Он сам причалил к берегу.Потом — его зарезали.— Вы что? Шекспир — Америку?Он умер до открытия.Принадлежит Коперникучесть этого открытия.— Да нет, перу Коперника,французского поэта,принадлежит трагедия«Ромео и Джульетта».— Ах нет, вы просто спятили!Да что вы в самом деле?Америка, приятели,открыта Торричелли!— Ну нет, вы все напутали.Как следует усвойте:Не Торричелли, — НьютономАмерика... — Постойте,не Ньютоном, а... — Нужно линастаивать на имени?Ее ведь обнаружилидо нашей эры римляне!— Я чувствую без именисебя совсем подавленным.— Вы что? Какие римляне?Она открыта Дарвином!— Не Дарвином, а Байроном!— Плешивым и пришибленным?— Да нет, известным барином.— Не Байроном, Шиллером!— Уверьтесь, бросив глупости,в сужденье обоснованном:Америка на глобусенанесена Бетховеном!— Бетховена примерноеслужение наукеизвестно. Но Америкаоткрыта Левенгуком.— Нет, что-то тут не вяжется.Она открыта... — Врете!— Буонапартом, кажется.— Вот-вот, Буонаротти!— Ох нет, Его ВеличествоКарл Пятый... — Заблуждение!— ...в эпоху электричества!— ...да, до оледенения...— Шекспир нам дал подробное...— Шекспир? Он из Италии...Ну и тому подобноеи, так сказать, так далее...Вот так на подоконникебеседовали школьники.Я двери притворил.Прошу вас убедительносказать им, кто действительноАмерику открыл.Очко даем за правильность!Скажите, чем прославилисьвсе те, чьи именаздесь были упомянуты.Мы сами — очень заняты,а истина — нужна.Надеемся, что справитесь,пусть это — нелегко.Тринадцать лиц, которыепрославились в Истории!ЗА КАЖДОГО — ОЧКО.