Для кошачьей психологии подобрали семь признаков

Каким бы непредсказуемым котик ни был, в его характере можно найти несколько особенностей, которые остаются с ним всегда.

Хотя говорят, что кошки непредсказуемы в поведении, у них всё-таки есть определённые «личностные» типы. Те, у кого по жизни много котиков, знают, что есть кошки поспокойнее и потемпераментнее, есть те, которые любят общаться, и те, которые всегда сами по себе.

Сотрудники Университета Хельсинки попытались научно описать кошачье поведение. Наблюдение за котиками в лаборатории тут не подходит: во-первых, лаборатория – это не дом, во-вторых, какой-нибудь тест на поведение длится очень недолго, даже если его проводить по месту жительства. Вряд ли можно по непродолжительному эксперименту судить о том, как кошка ведёт себя вообще по жизни.

Иными словами, тут стоило бы спросить самих владельцев котиков, что они думают о психологии своих питомцев. Спрашивать нужно не один раз, и желательно не одного владельца, а сразу нескольких – в том смысле, что кошки живут в семьях, и у разных членов семьи могут быть разные или одинаковые взгляды на кошачью психологию. Чтобы описать психологический тип, нужно выделить каике-то опорные, главные черты – подобно знаменитой большой пятёрке в психологии человека.(Большой пятёркой называют модель личности человека, которая отражает восприятие людей друг другом и включает в себя пять общих и относительно независимых черт: экстраверсию, доброжелательность, сознательность, нейротизм, открытость опыту.)

Для котиков составили опросник из 138 пунктов – то есть, конечно, не для котиков, а для их владельцев. В исследовании участвовали более 4300 котов и кошек разных пород. Хозяева кошек заполняли опросник дважды с интервалом в три месяца. Цель была в том, чтобы определить психологические параметры, которые не меняются ни во времени, ни в зависимости от того, кто из хозяев отвечает на вопросы. Например, если кот пуглив, то он будет пуглив с точки зрения всех, кто живёт в доме, и пугливым он будет более-менее всегда, что сейчас, что через три месяца.

В итоге исследователям удалось найти семь признаков, с помощью которых можно определить базовый психологический портрет любого котика. В большую кошачью семёрку (если можно так сказать) вошли активность (или игручесть), боязливость, агрессивность по отношению к человеку, готовность общаться с человеком (агрессивность и общительность по отношению к человеку оказались двумя разными признаками), готовность общаться с другими котиками, чрезмерное внимание к собственной шерсти, и, наконец, привычка рожать котят в неподходящем месте (неподходящем с точки зрения устройства гнезда, то есть, например, слишком грязном). Два последних признака, то есть роды в странном месте и склонность постоянно вылизываться указывают на то, как кот или кошка реагируют на стресс.

В статье в журнале Animals говорится, что по этим параметрам можно оценить не только характер отдельного котика, но и в какой-то мере характер целой породы. Например, самой пугливой оказалась русская голубая, а самой непугливой – абиссинская. Бенгальские кошки оказались самыми активными, а персы – одними из самых ленивых. Турецкие ваны оказались самыми агрессивными по отношению к человеку и самыми равнодушными к другим кошкам.

Авторы работы уточняют, что они не учитывали некоторые важные параметры, от которых может зависеть кошачий характер, такие, как возраст и пол. В будущем исследователи хотят построить более сложную психологическую типизацию котиков, которая бы учитывала изменения в их характере, которые могут произойти со временем, а также влияние разных факторов среды.