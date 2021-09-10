Наше сердце помогает нам любить себя

Отношение к собственному телу зависит от того, как хорошо мозг слышит сигналы от сердца и кишечника.

Мы по-разному относимся к собственной внешности, кто-то себе нравится, кто-то хотел бы, чтобы кое-что выглядело иначе, кто-то вообще избегает подходить к зеркалу. Обычно считается, что отношение к собственному лицу и телу обуславливается социальным влиянием и нашими психологическими особенностями. Грубо говоря, если красивым считается иметь спортивную фигуру и, допустим, прямые волосы, и если мы особенно чувствительны к мнению других, то отсутствие кубиков пресса и курчавость на голове будут нас чрезвычайно огорчать.

Однако есть ещё один фактор, от которого зависит, будем ли мы себе нравиться или нет, и это фактор сугубо внутренний. Сотрудники Университета Англии – Рескина поставили эксперимент с группой взрослых здоровых людей, у которых сначала выясняли, как они относятся к собственному телу: принимают ли они себя такими, какие есть, стыдятся ли собственного тела, заботит ли их собственный вес, и т. д. И затем исследователи сопоставили психологические данные с тем, как у этих людей сердце и кишечник связаны с мозгом.

мозг постоянно общается с внутренними органами с помощью нервной сети, пронизывающей всё тело. Даже если у нас ничего не болит, органы и мозг постоянно обмениваются сигналами, хотя мы их и не ощущаем – такое внутреннее общение происходит без участия нашего сознания. Однако методами нейробиологии можно увидеть, как мозг реагирует на изменения в активности, например, сердца и кишечника. Причём реагировать он может сильнее или слабее. И вот оказалось, что у людей, которые себе не нравятся, мозг на сердце и кишечник реагирует слабо – и чем слабее он на них реагирует, тем сильней человек не нравится сам себе.

Почему мозг вообще по-разному общается с внутренними органами у разных людей, ещё предстоит выяснить. Очевидно, тут могут быть какие-то особенности в строении нервов, но это слишком общее объяснение, и конкретные особенности надо ещё изучать. Результаты исследований опубликованы в журнале Cortex.

Сердечный ритм нужен для ощущения собственного тела, и что некоторые сенсорные ощущения зависят от фазы сердечного ритма. Как видим, влияние сердца (и кишечника) на самом деле ещё сильнее – оно распространяется на наше отношение к самим себе. Стоит ещё раз уточнить, что в исследовании оценивали отношение к телу, но, возможно, наше мнение о форме собственного носа или разрезе глаз тоже может зависеть от каких-нибудь сердечно-кишечных сигналов.