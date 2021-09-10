«Непотребные глаголы»

Ругательства в древней Руси называли «непотребными глаголами» (в смысле: плохие слова). А вот для филологов эти слова очень даже потребны и любопытны, ибо их происхождение таит немало сюрпризов.Некоторые из них, особенно иностранного происхождения, имеют вполне благородную родословную.Возьмем, например, слово «идиот». Оно происходит от греческого «идиос» — своеобразный, особенный. Именно этот смысл вложил Достоевский в название своего знаменитого романа: князь Мышкин «идиот» в том смысле, что является необычным человеком, самобытной личностью, которая резко выдается из окружающего общества.Охламон происходит от греческого «охлос» (толпа), и означает буквально «предводитель толпы».Оболтусами в Римской Империи назвали малоимущих граждан, получавших ежедневно от государства материальную помощь — 1 обол (самую мелкую монету).Иной смысл имели и многие русские слова, которые теперь числятся по разряду непотребных. Возьмем ругательное ныне слово «зараза». Лет так 250 назад это был лестный комплимент для дамы. В те времена сказать: «Какая вы зараза!» означало признаться: «Какая вы прелесть, само очарование!» Стихи поэтов первой половины XVIII века пестрят этими любезными сердцу «заразами». А всё потому, что слово «заразить» изначально значило «сразить, убить». В Новгородской Первой летописи под 1117 годом читаем: «Един от дьяк заражен был от грома», т.е. одного дьяка убила молния. По естественному течению мыслей слово «зараза» со временем стало обозначать женские прелести, которыми те «заражали» (сражали наповал) мужчин.Слово «задница» в Русской Правде буквально означало «наследство», то что человек оставляет после (позади) себя. Из летописи известно, что в 1147 году киевляне устроили мятеж и заявили: «Не хотим быть у князей аки в задничи». Это следует понимать не в том смысле, что, мол, не хотим быть у князей в попе, а: не хотим переходить от князя к князю, как вещь по наследству. Иначе говоря, киевское вече хотело само выбирать себе князей.Закончим этот небольшой экскурс «уродом», что по-древнеславянски значит красавец, тот, кто уродился на славу. Это старое значение сохранилось в польском и некоторых других славянских языках. Скажите тамошним красавицам: «Урода ты моя!» — и они разомлеют от удовольствия.