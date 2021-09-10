Преимущества подарочных коробок перед другими видами упаковки
Надо постараться презентабельно преподнести каждый подарок. Если подарок представляет собой небольшой предмет или несколько мелких, необходима подходящая упаковка, которая должна быть практичной, эргономичной и недорогой. Кроме того, привлекательность и запоминаемость - тоже главные черты достойной упаковки. Этим требованиям лучше всего отвечает привлекательная подарочная картонная коробка.
В настоящее время коробки для подарков представлены в самых разнообразных формах и цветах. Благодаря передовым технологиям изготовления и многообразию дизайнов, вы сможете воплотить в жизнь абсолютно любую фантазию и создать подарочную коробку, которая порадует окружающих, в том числе и одариваемого, своим креативным дизайном.
Стоит отметить, что подарочный бокс имеет положительные особенности, перед остальными видами подарочной упаковки. К этим преимуществам можно отнести следующие:
- Прежде всего, следует выделить высокие прочностные свойства, благодаря которым подарок невозможно повредить, даже при транспортировке.
- Картонная подарочная коробка лёгкая и во много раз легче пластика и древесины.
- Влагостойкость.
- Картон подлежит вторичной переработке, что подтверждает его экологичность.
- Компактность параметров такой упаковки.
- Перспектива повторного использования.
- Подарочные коробки пользуются немалым спросом в самых разных областях.
- Картонная упаковка привлекает своими доступными расценками.
Стоит также отметить, что подарочных коробок существует огромное многообразие. На современном отечественном рынке можно найти крошечные, маленькие и большие коробки. Ассортимент этих видов упаковок включает в себя яркие, разноцветные, пастельные или нейтральные оттенки, со стандартным дизайном или оригинальными уникальными конфигурациями. Это могут быть просторные и узкие коробки, низкие и высокие, мягкие, с необычным наполнением внутри или обтянутые тканью снаружи.
Если, ввиду столь обширного многообразия, вам сложно подобрать подходящую упаковку для презента, то вы всегда можете посоветоваться со специалистами.
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