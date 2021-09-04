Разгрузка для охраны и жилеты для полиции

Снаряжение каждой армии в мире содержит такой элемент, как тактический разгрузочный жилет. Этот атрибут важен во время боя, тренировок и путешествий, чтобы вы могли носить с собой как можно больше боеприпасов, правильно распределяя нагрузку на позвоночник.

Основная задача «разгрузки» - переноска следующих вспомогательных средств:

боеприпасы;

зарядные устройства;

провизия;

газовые баллоны;

прочие принадлежности.

Универсальность этого снаряжения сделала тактический жилет актуальным не только в армии, но и на охоте, рыбалке и других мероприятиях на свежем воздухе (страйкбол, треккинг и прочие).

В специализированном магазине https://voentorg.ua/ru/odezhda-golovnye-ubory/zhilety-razgruzki вы можете заказать жилеты разгрузки в Украине по самой доступной цене стоимости. Качество предлагаемых здесь атрибутов экипировки вполне высокое. Они представлены от ведущих отечественных и зарубежных производителей.

Самая первая разгрузка была в основном изготовлена из обычного брезента. Они были не очень удобны и много весили. Чуть позже появились жилеты из лёгких синтетических или специальных сетчатых тканей. Наверное, самый популярный материал, который в настоящее время используется для пошива разгрузки - это кодур. Это ткань из высококачественных нейлоновых нитей, сотканных особым образом. Кодур невероятно прочный и в то же время довольно лёгкий материал.

Когда мы говорим о цветах тактических жилетов, то подразумеваем, в основном, зелёный, оливковый, чёрный или камуфляжный. Цвета подобраны так, чтобы они максимально гармонировали с окружающей природой.

Использование этого типа экипировки даёт следующие преимущества:

позволяет комфортно перемещаться с большим количеством боеприпасов;

правильно распределяет вес, не создавая перегрузок;

из лёгкого, но прочного материала (часто кодура, как было указано выше);

обеспечивает быстрый доступ к хранимым принадлежностям;

не ограничивает передвижение, даже при полной боевой амуниции.

Выбирайте разгрузки, учитывая только ваши предпочтения и анатомические особенности.