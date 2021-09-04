Разгрузка для охраны и жилеты для полиции
Снаряжение каждой армии в мире содержит такой элемент, как тактический разгрузочный жилет. Этот атрибут важен во время боя, тренировок и путешествий, чтобы вы могли носить с собой как можно больше боеприпасов, правильно распределяя нагрузку на позвоночник.
Основная задача «разгрузки» - переноска следующих вспомогательных средств:
- боеприпасы;
- зарядные устройства;
- провизия;
- газовые баллоны;
- прочие принадлежности.
Универсальность этого снаряжения сделала тактический жилет актуальным не только в армии, но и на охоте, рыбалке и других мероприятиях на свежем воздухе (страйкбол, треккинг и прочие).
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Самая первая разгрузка была в основном изготовлена из обычного брезента. Они были не очень удобны и много весили. Чуть позже появились жилеты из лёгких синтетических или специальных сетчатых тканей. Наверное, самый популярный материал, который в настоящее время используется для пошива разгрузки - это кодур. Это ткань из высококачественных нейлоновых нитей, сотканных особым образом. Кодур невероятно прочный и в то же время довольно лёгкий материал.
Когда мы говорим о цветах тактических жилетов, то подразумеваем, в основном, зелёный, оливковый, чёрный или камуфляжный. Цвета подобраны так, чтобы они максимально гармонировали с окружающей природой.
Использование этого типа экипировки даёт следующие преимущества:
- позволяет комфортно перемещаться с большим количеством боеприпасов;
- правильно распределяет вес, не создавая перегрузок;
- из лёгкого, но прочного материала (часто кодура, как было указано выше);
- обеспечивает быстрый доступ к хранимым принадлежностям;
- не ограничивает передвижение, даже при полной боевой амуниции.
Выбирайте разгрузки, учитывая только ваши предпочтения и анатомические особенности.
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