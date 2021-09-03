На Мангупском плато нашли редкую византийскую печать

Индивидуальная свинцовая печать IX–X вв. принадлежала чиновнику, который опечатывал ею документы.

Археологи Крымского федерального университета нашли на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма свинцовую печать IX–X вв. Мангуп был средневековым городом, столицей княжества Феодоро, сформированного в середине XIV века. В этом году археологи добрались до слоёв более раннего периода – V–VII вв., когда на Мангупском плато только начала формироваться мощная крепость. Печать обнаружили на территории княжеского дворца, а принадлежать она могла принадлежать византийскому чиновнику.

По словам руководителя экспедиции, декана исторического факультета Крымского федерального университета Александра Герцена, свинцовые печати, принадлежащие важным лицам Византийской империи, очень редки и потому имеют для археологов и историков чрезвычайно большое значение. В те времена документы сворачивались в трубочку, перевязывались верёвочкой или помещались в кожаные или деревянные цилиндры, которые тоже закрывались и опечатывались. Конечно, сами документы не сохраняются, а вот печать есть, и она индивидуальная. Удалось найти ещё несколько похожих печатей, но они оказались сильно повреждены при пожаре, уничтожившем дворец.

Кроме того, за летний сезон 2021 года археологи обнаружили практически целую керамическую амфору IX–X века, в которой предположительно хранили вино или воду, и около 40 монет. (В целом, за те пятнадцать лет, что на Мангупе работает экспедиция Крымского федерального университета, здесь было найдено больше тысячи монет.) «Денежные» находки также чрезвычайно важны, так как они отражают не только экономические и товарно-денежные отношения, но и состояние культуры в целом, причём нескольких эпох, начиная с поздней Римской империи и заканчивая Османской империей, когда Мангуп входил в состав турецких владений после его захвата в 1475 году.

По материалам пресс-службы Крымского федерального университета.