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Девятая планета может оказаться ближе, чем предполагали ученые

Девятая планета может оказаться ближе, чем предполагали ученые

Девятая планета Солнечной системы может оказаться гораздо ближе, чем предполагали ученые

Одна из наиболее интригующих загадок Солнечной системы — существует ли большая ледяная планета на ее "окраинах”, далеко за орбитой Нептуна. Эту гипотетическую планету некоторые исследователи прозвали "Девятой планетой”. Спор о ее существовании в научной среде идет с тех пор, как было высказано предположение о ее существовании. На мысль о ее существовании ученых натолкнул факт гравитационного воздействия на группу небольших объектов c сильно вытянутыми формами орбит. Ученые предполагают, что Девятая планета имеет невероятно большую орбиту, по которой она движется вокруг солнца, в результате чего год на этой планете длится 18 500 лет. В результате огромного расстояния от солнца, обнаружить ее не просто. Соответственно поиски планеты пока не дали положительных результатов. Критики утверждают, что этой планеты попросту не существует, и странные орбиты мелких объектов в поясе Койпера, на которые ссылаются ее сторонники, никак с этой планетой не связаны. Тем не менее ее продолжают искать. Причем новый анализ показал, что планета может быть гораздо ближе и заметнее, чем ранее предполагали ученые.

 


Девятая планета Солнечной системы может быть обнаружена через год-два

Согласно последнему исследованию, результаты которого будут в ближайшее время опубликованы в журнале Astronomical Journal, планета может совершать полный оборот вокруг Солнц не за 18 500 лет, как предполагалось ранее, а за 7 400 лет. То есть ее орбита гораздо меньше, соответственно, она ближе к Солнцу. Это значит, что в телескопах она будет выглядеть более яркой, чем астрономы предполагали ранее.

Как говорит Майк Браун, астроном из Калифорнийского технологического института и автор нового исследования, планета может быть обнаружена в ближайшее время, в течение года или двух. Правда, тут же он добавляет, что делает такие прогнозы на протяжении последних пяти лет, так как очень оптимистичен на этот счет.

Девятая планета может оказаться ближе, чем предполагали ученые

Существовании Нептуна астрономы стали говорить еще до открытия планеты, обнаружив влияние ее гравитационного поля на планету Уран

В последних исследованиях Майк Брауна и его коллеги из Калифорнийского технологического института Константина Батыгина говорится, что загадочная планета примерно в шесть раз массивнее Земли. Вероятно, она является либо твердой, такой как земля, либо газообразной вроде Нептуна, но меньше по размеру. Если она будет обнаружена, то станет первым большим объектом, который присоединится к числу планет Солнечной системы с 1846 года, когда астрономы обнаружили Нептун. К слову, о существовании Нептуна астрономы того времени тоже говорили заранее, обнаружив его гравитационное влияние на планету Уран.

Ученые могут ошибаться — Девятой планеты в Солнечной системе не существует

На протяжении многих лет скептики утверждают, что все намеки о существовании Девятой планеты являются ни чем иным, как просто ошибкой наблюдений. За последние пять лет к таким выводам приходили несколько команд, использующих различные наборы данных и разное оборудование для своих исследований.

Большинство объектов с необычными орбитами обнаруживается с помощью телескопов, у которых время для обзора внешней части Солнечной системы сильно ограничено. Астрономы до сих пор смогли открыть лишь горстку таких далеких объектов, и без более точного и детального изучения внешней части Солнечной системы, невозможно сказать, действительно ли они ведут себя странно, словно находятся под влиянием мощного гравитационного поля.

Возможно, Девятая планета — это "призрак”. То есть ее предполагаемое гравитационное влияние на другие объекты является иллюзией, созданной небольшим количеством вводящих в заблуждение точек данных. Астрономы все еще работают над этой загадкой, и последний анализ Брауна и Батыгина является одной из таких попыток получить ответ.

Девятая планета может оказаться ближе, чем предполагали ученые

Пояс Койпера, состоящий из мелких объектов, окружает Солнечную систему

Ученые на основе своих вычислений даже указывают участок неба, где, скорее всего может находиться Девятая планета. Эта область млечного пути одна из самых "густонаселенных”. Скопление сверкающих звезд на этом участке помогло, по их мнению, планете спрятаться от взора исследователей.

"Хорошо, что они сделали подробный прогноз. Я буду очень рад, если эта планета окажется существующей” — говорит Мишель Баннистер из Кентерберийского университета, чья работа в 2017 году поставила под сомнение гипотезу "Девятой планеты”.

Планеты X на задворках Солнечной системы

О существовании еще одной планеты астрономы стали размышлять более века назад. Они считали, что она серьезно влияет на орбиту Нептуна. астроном Персиваль Лоуэлл назвал этот предполагаемый объект Планетой X и был настолько уверен в его существование, что оставил миллион долларов на финансирование поисков после своей смерти в 1916 году.

Команда Калифорнийского технологического института основывала свое предсказание о существовании Девятой планеты на том, как она, по их мнению, влияет на группу объектов пояса Койпера. Эти маленькие ледяные объекты за Нептуном имеют экстремальные орбиты, которые уносят их как минимум в 150 раз дальше от Солнца, чем расположена орбита Земли.

Девятая планета может оказаться ближе, чем предполагали ученые

Девятая планета может скрываться от взора ученых среди большого скопления ярких звезд в Млечном пути

В 2016 году Батыгин и Браун тщательно изучили шесть из этих объектов, чьи продолговатые наклонные орбитальные траектории уже много лет сбивают ученых с толку. Команда пришла к выводу, что невидимая планета примерно в 10 раз массивнее Земли. Расчетная масса планеты находится между Землей и Нептуном. Подобные объекты обычные для нашей галактики, однако в солнечной системе не встречаются.

Последнее исследование Брауна и Батыгина основано на несколько ином наборе данных. Некоторые из исходных в поясе Койпера остались в их наборе данных, но команда добавила некоторые уточнения и выбросила все объекты, орбиты которых находились под влиянием гравитации Нептуна. В итоге они работали с 11 объектами.

В результате исследование показало, что вероятность вытягивания орбит объектов по причине воздействия на них Девятой планеты составляет 99,6%. Батыгин также провел множество симуляций, чтобы предсказать характеристики планеты, которая могла бы сформировать такие орбиты. Именно на основе этих данных ученые сделали предположение, где стоит искать Девятую планету.

В настоящий момент ученые возлагают надежды на обсерваторию Веры Рубин, которая в настоящее время строится на вершине горы Чили. Этот 8,4-метровый телескоп начиная с 2023 года позволит астрономам отслеживать движения миллионов небесных объектов, включая космический мусор, астероиды, кометы, шпионские телескопы, звезды и, возможно, даже Девятую планету.

03 сентябрь 2021 /
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