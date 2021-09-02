Акриловые фасады – красивое и надежное решение для оформления кухни
Современные технологии в мебельном производстве и дизайне позволяют в буквальном смысле создать кухню своей мечты. В этой статье мы расскажем о применении акриловых фасадов для оформления кухни, выясним, чем объясняется их широкая популярность, какими преимуществами и недостатками они обладают.
Почему акриловые фасады так популярны?
Уже давно в Европе, как альтернатива пластиковым, активно используются фасады для кухни из акрила. Широко известны разработки польской компании "Древпол" (drewpol). Они экологически чистые, красивые и долговечные. Благодаря этим и другим свойствам, акриловые фасады пришли и на рынки стран СНГ, стремительно завоевывая лидерские позиции.
Акриловые фасады для кухни – суть технологии
Акрил – разновидность пластика, который получается в результате процесса полимеризации. Главная особенность акрила – придача поверхности дополнительного блеска.
Технология изготовления акрилового фасада заключается в следующем:
- Отвердителем покрывается МДФ.
- Дальше МДФ грунтуется.
- На поверхность МДФ наносят рисунок или окрашивают.
- На заготовку наносится слой прозрачного акрила.
После выполнения каждого из этапов, плитка облучается ультрафиолетовыми лучами, для лучшего закрепления.
Акриловые фасады: преимущества и недостатки
Как и в любом материале у акриловых фасадов (например, "drewpol") есть свои плюсы и минусы. Перечислим их более подробно.
Плюсы:
- Прочность и долговечность. Свойства акрила надежно защищают его от ударов, повреждений и царапин. При надлежащем уходе за акриловым фасадом он может послужить верой и правдой до 20 и более лет.
- Экологичность. Акрил является экологическим материалом. В отличие от того же пластика, при нагревании он не выделяет токсических веществ в воздух.
- Устойчивость к температурам. Перепады температур, попадание излишней влаги или пара, солнечные лучи – всё это никак не влияет на акрил.
- Красота. Несомненным преимуществом акриловых фасадов является элегантный дизайн, который смотрится мегасовременно и красиво.
- Множество дизайнерских решений. Широкая палитра акриловых панелей позволяет дать волю фантазии и реализовать наиболее смелые пожелания.
- Светоотражающие свойства. Материал зрительно увеличивает пространство и отражает свет.
- Легкость в уходе. Чистка акриловых фасадов не требует сверхусилий. Достаточно простого моющего средства и мягкой тряпки. Отдельное внимание стоит уделить обработке поверхности фасада спреями для сохранения блеска. Эксперты рекомендуют делать такую обработку раз в 3-4 месяца.
Минусы:
- Достаточно дорогая стоимость по сравнению с пластиковыми фасадами. Но этот минус перекрывается качеством и долгим сроком службы.
- Частая уборка. По сравнению с другими материалами акриловые фасады требуют большего времени на уборку. Это связано с самим глянцем, на котором остаются даже незначительные отпечатки пальцев.
- Сильный блеск покрытия. Со временем может раздражать.
Таким образом, мы видим, что акриловые фасады обладают прекрасными характеристиками и идеально подходят для того, чтобы сделать любую кухню самым уютным и комфортным местом в доме.
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