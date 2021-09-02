Акриловые фасады – красивое и надежное решение для оформления кухни

Почему акриловые фасады так популярны?

Современные технологии в мебельном производстве и дизайне позволяют в буквальном смысле создать кухню своей мечты. В этой статье мы расскажем о применении акриловых фасадов для оформления кухни, выясним, чем объясняется их широкая популярность, какими преимуществами и недостатками они обладают.

Уже давно в Европе, как альтернатива пластиковым, активно используются фасады для кухни из акрила. Широко известны разработки польской компании "Древпол" (drewpol). Они экологически чистые, красивые и долговечные. Благодаря этим и другим свойствам, акриловые фасады пришли и на рынки стран СНГ, стремительно завоевывая лидерские позиции.

Акриловые фасады для кухни – суть технологии

Акрил – разновидность пластика, который получается в результате процесса полимеризации. Главная особенность акрила – придача поверхности дополнительного блеска.

Технология изготовления акрилового фасада заключается в следующем:

Отвердителем покрывается МДФ.

Дальше МДФ грунтуется.

На поверхность МДФ наносят рисунок или окрашивают.

На заготовку наносится слой прозрачного акрила.

После выполнения каждого из этапов, плитка облучается ультрафиолетовыми лучами, для лучшего закрепления.

Акриловые фасады: преимущества и недостатки

Как и в любом материале у акриловых фасадов (например, "drewpol") есть свои плюсы и минусы. Перечислим их более подробно.

Плюсы:

Прочность и долговечность. Свойства акрила надежно защищают его от ударов, повреждений и царапин. При надлежащем уходе за акриловым фасадом он может послужить верой и правдой до 20 и более лет.

Экологичность. Акрил является экологическим материалом. В отличие от того же пластика, при нагревании он не выделяет токсических веществ в воздух .

Устойчивость к температурам. Перепады температур, попадание излишней влаги или пара, солнечные лучи – всё это никак не влияет на акрил.

Красота. Несомненным преимуществом акриловых фасадов является элегантный дизайн, который смотрится мегасовременно и красиво.

Множество дизайнерских решений. Широкая палитра акриловых панелей позволяет дать волю фантазии и реализовать наиболее смелые пожелания.

Светоотражающие свойства. Материал зрительно увеличивает пространство и отражает свет.

Легкость в уходе. Чистка акриловых фасадов не требует сверхусилий. Достаточно простого моющего средства и мягкой тряпки. Отдельное внимание стоит уделить обработке поверхности фасада спреями для сохранения блеска. Эксперты рекомендуют делать такую обработку раз в 3-4 месяца.

Минусы:

Достаточно дорогая стоимость по сравнению с пластиковыми фасадами. Но этот минус перекрывается качеством и долгим сроком службы. Частая уборка. По сравнению с другими материалами акриловые фасады требуют большего времени на уборку. Это связано с самим глянцем, на котором остаются даже незначительные отпечатки пальцев. Сильный блеск покрытия. Со временем может раздражать.

Таким образом, мы видим, что акриловые фасады обладают прекрасными характеристиками и идеально подходят для того, чтобы сделать любую кухню самым уютным и комфортным местом в доме.